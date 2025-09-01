El precio del alquiler sube un 10,5% interanual en agosto

El precio del alquiler en España ha cerrado agosto con una subida interanual del 10,5%, situándose en los 14,5 euros por metro cuadrado. Eso sí, representa una bajada del 0,4% con respecto al último mes y supone que el precio se ha mantenido más o menos sin alteraciones en los tres últimos meses, según el último informe de precios publicado por Idealista.

El estudio muestra que las rentas subieron en todas las regiones españolas desde agosto del año pasado, salvo en el caso de Extremadura, donde los caseros pidieron un 0,1% menos por sus viviendas.

Castilla-La Mancha lideró las subidas (13,5%), seguida de Comunidad de Madrid (12,3%), Andalucía (12%) y La Rioja (11,5%). Por debajo de la media nacional destacaron los incrementos de la Comunidad Valenciana (9,6%), Aragón (9,5%), Castilla y León (9,1%), Asturias (9%), Cataluña (8,7%), Galicia (7,6%) y Canarias (7,4%).

Asimismo, los menores incrementos en el último año se dieron en Baleares (4,9%), Región de Murcia (5,7%), Euskadi (5,8%), Cantabria (5,9%) y Navarra (6,1%).

La Comunidad de Madrid y Baleares fueron las regiones con el precio más caro, con 20,5 y 19,4 euros por metro cuadrado, respectivamente. Les siguieron Cataluña (18,5 euros), Canarias (15 euros) y Euskadi (14,9 euros).

Lidera Madrid

En el lado opuesto de la tabla se encontraron Extremadura (7,3 euros) y Castilla-La Mancha (8,1 euros).

Por provincias, el portal inmobiliario expone que los mayores incrementos del precio del alquiler tuvieron lugar en Zamora (19,3%), Segovia (17%), Teruel (16,5%), Ourense (14,6%) y Guadalajara (14,3%). Por el contrario, Guipúzcoa (1,1%), Huesca (2,6%), Álava (4,2%), Pontevedra (4,7%) y Baleares (4,9%) registraron las menores subidas.

La Comunidad de Madrid (20,5 euros) se mantuvo como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (19,9 euros). Por detrás, figuraron Baleares (19,4 euros), Málaga (16,7 euros), Guipúzcoa (16,7 euros), Las Palmas (15,2 euros) y Santa Cruz de Tenerife (14,8 euros).

En cambio, Jaén (6,7 euros) y Ciudad Real (6,9 euros) fueron las provincias más económicas. El estudio resalta que los únicos descensos se dieron en Cáceres (-9,5%), Girona (-3,4%) y Soria (-2,9%).

Dentro del análisis por capitales, el incremento más pronunciado fue el de Segovia, donde las expectativas de los caseros subieron un 19,6%, seguido de las subidas de Teruel (18,9%), Zamora (18,8%), Ourense (15,8%) y León (15,6%).

En el lado contrario, San Sebastián (1,5%) fue la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Vitoria (3,7%), Lleida (3,7%) y Pamplona (3,9%).

El análisis de idealista evidencia que el comportamiento de las rentas en los principales mercados del país fue "totalmente alcista", ya que, además de en San Sebastián, subieron en Madrid (11,6%), Sevilla (9,5%), Bilbao (8%), Alicante (7,6%), Valencia (7,6%), Barcelona (6,8%), Málaga (6,8%) y Palma (4%).

Barcelona continuó siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,1 euros por metro cuadrado, por delante de Madrid (22,2 euros) y San Sebastián (18,4 euros). A continuación, sobresalieron Palma (18 euros), Málaga (15,5 euros), Valencia (15,3 euros) y Bilbao (15 euros).

Por el contrario, Ciudad Real (7,6 euros), Lugo, Zamora, Cuenca y Cáceres (7,9 euros en los cuatro casos) fueron las capitales con la renta más económica. A su vez, las únicas excepciones de capitales donde las rentas han bajado durante el último año fueron Soria (-0,3%) y Cuenca (-0,1%).