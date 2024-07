Rodríguez anuncia que a finales de julio firmará los préstamos ICO para promotores, de 4.000 M€

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este viernes que la última semana del mes de julio firmará la línea de préstamos ICO para promotores, dotada con 4.000 millones de euros.

Así lo ha señalado en Málaga en el marco de los encuentros 'SER Málaga' sobre 'España: soluciones ante el problema de la vivienda', donde ha defendido que "la apuesta del Gobierno es el incremento del parque público de vivienda a los estándares europeos, al menos el 9%, y lo vamos a conseguir apoyándonos en la colaboración público-privada".

"Creo que es el prototipo del modelo que tenemos que extender para ampliar ese objetivo de un parque público de vivienda", ha explicado la ministra y ha añadido que "el Gobierno lo va a promover gracias a los fondos del Plan de Recuperación con préstamos para promotores, dotados con 4.000 millones de euros, que firmaré con el ICO la última semana de este mes".

También ha señalado que es "una línea muy reclamada por los promotores, que antes de su puesta en marcha ha suscitado ya un interés de más de 16.000 viviendas en el conjunto de España y que el Gobierno va a avalar en un 50% esos préstamos con 2.000 millones adicionales".

La ministra ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el presidente de Fundación Unicaja, José M. Domínguez, entre otros.

Durante su intervención, sobre la regulación de las viviendas turísticas, la ministra ha señalado que "las entidades locales y las comunidades autónomas tienen un papel muy importante en la ordenación del espacio urbano y de las actividades económicas. Andalucía ha legislado ya en esta dirección, como lo han hecho Cataluña y Canarias, que tienen competencias en materia de turismo".

Ha recordado también que ha "convocado a las comunidades y a las entidades locales en Conferencia Sectorial y a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para transmitirles que estamos ante un problema que afecta al derecho a la vivienda. Un fenómeno que no se da igual en toda España y, por tanto, no podemos actuar del mismo modo", ha añadido.

Ley de Propiedad Horizontal

De momento, ha detallado, lo que se está haciendo desde Ministerio, además de desarrollar el reglamento europeo, es "ir acelerando los trabajos de un registro único donde vamos a tener formalizadas todas la licencias para poder observar si efectivamente cumplen o no la legalidad".

"Y, si no la cumplen, las vamos a poder perseguir. También sumaremos a esto los contratos de temporada de habitación, e incluso de embarcaciones flotantes, de manera que vamos a tener un instrumento que nos aportará transparencia para perseguir el fraude. Y, además, vamos a registrar una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que prevea la necesaria autorización previa de las comunidades de vecinos antes de autorizar la implantación de un alojamiento turístico en nuestras fincas".

Por otro lado, durante su intervención, ha defendido la gestión del Ejecutivo central en materia de vivienda y ha incidido en la "importancia" de que "estemos todos a una para dar una respuesta adecuada a lo que, sin duda, es uno de los principales problemas que hoy tiene la ciudadanía".

Ha dicho que "siempre" ha existido política de vivienda y había personas afectadas por esta problemática, pero "creo que la diferencia fundamental de otros tiempos a la actualidad, al tiempo que nos ha tocado gobernar y gestionar a quienes hoy ocupamos esa responsabilidad, es que ahora se trata más de un problema transversal que nos afecta a todos".

"Es un problema que afecta a una mayoría social y cuando hay un problema que afecta a la gente, la política está para resolverlo", ha abundado, al tiempo que ha reconocido que tiene el problema una "solución compleja" en la que han de participar las administraciones, desde la más cercana, las comunidades, el Estado y también ahora la comisión europea.

"Creo que estamos ante un gran desafío", que "no es un desafío exclusivo ni de Málaga, ni de Andalucía, ni de España", ha señalado. Es más, ha sostenido que "es un problema que está teniendo una dimensión importante en todo el mundo porque estamos ante movimientos de población que nos trascienden".

En el caso concreto de España, ha valorado que "estamos dando pasos en la muy buena dirección, que es empezar a ponerle nombre a las cosas, empezar a dotarlas de recursos públicos suficientes y no perder tiempo en más diagnósticos y sí en más acción".

Tras ser cuestionadas por causas del acceso a la vivienda y cuál sería el principal escollo, ha sostenido que "tenemos que centrarnos mucho en las soluciones", precisado que "el análisis del pasado nos llevaría a no olvidarnos" y "de ahí venimos y sobre todo me interesa hacia dónde y qué es lo que tenemos que hacer".

Ha hablado de los ejes de trabajo que comparte con el resto de administraciones públicas, siendo "lo más importante ante este desafío el incrementar la oferta, construir nuevas viviendas asequibles, accesibles y también sostenibles". Por otro lado, ha aludido a "afrontar también con bisturí" algunas dinámicas que afectan al derecho de acceso a la vivienda y, además, ha abogado por dar pasos en aras a la agilización administrativa.

De igual modo, ha defendido la ley de vivienda y ha apostado por darle la posibilidad de desarrollarse ya que "un año es poco para una ley".

Por último, ha defendido un pacto de estado por la vivienda, pero ha incidido en que prefiere llamarlo "alianza de país", ya que "es un pacto que debe exceder a la política, a los partidos políticos, a las administraciones públicas y nos convoca a todos" porque "a todos nos incumbe que esto vaya bien".

Asimismo, ha dicho que "vamos a trabajar el próximo plan estatal de vivienda con un elemento con el que hasta ahora no habíamos trabajado, que es con la implicación y la participación ciudadana, ya sea organizada, ya sea particular" y "otro segundo cambio importante es que hacíamos muchos programas, pero no concretábamos tanto los objetivos". "Yo no quiero tantos programas como saber a qué vamos a destinar y para qué tantos miles de millones de euros que ya estamos poniendo sobre la mesa para hacer estas políticas"", ha concluido.