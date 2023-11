De Silicon Valley a Madrid y Barcelona: los 'coliving' españoles proyectan 20.000 camas para jóvenes en 2025

Los nuevos formatos conocidos como alojamientos flexibles continúan ganando adeptos en España. Según cifras compartidas este mes de noviembre por la compañía de servicios inmobiliarios CRBE, el número de camas ofrecidas por los diferentes coliving en nuestro país alcanzará las 10.000 antes de que termine el presente curso. Para 2025, la firma norteamericana prevé que el total se haya duplicado hasta superar las 20.000.

De esas 20.000 camas, si logra cumplir con sus objetivos de crecimiento, cerca de 2.000 -casi el 10%- estarán bajo la gestión de Vanesa Esteban, CEO de Cotown. La empresa, que ya cuenta con cerca de 1.000 plazas en sus inmuebles ubicados en Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, se ha marcado el objetivo de crecer en consonancia a un mercado que cada vez les demanda más plazas. "Vamos a duplicar nuestras camas en dos años y ya estamos mirando a Francia", subraya a EL ESPAÑOL-Invertia.

El concepto de coliving surge en Silicon Valley hace cerca de diez años ante las dificultades que encontraban los jóvenes para encontrar piso en una zona de alta demanda de talento por parte de las empresas. Cientos de estudiantes y recién graduados encontraron de esta manera acomodo en espacios donde podían contar con su propia habitación y amplias zonas comunes donde trabajar y practicar networking, es decir, ampliar su círculo de contactos con compañeros de su sector.

Uno de los espacios interiores de un coliving Cotown

Dentro de estas comunidades se comparten importantes espacios comunes como son las salitas, las bibliotecas o los espacios dedicados a la cocina, por lo que, según los estudios, mejoran las relaciones interpersonales entre las personas alojadas.

"Lo que queremos es diferenciarnos del concepto hotelero que son las residencias universitarias. Solemos aportar elementos diferenciadores, como es la ubicación en el centro de las ciudades, algo que para nosotros es fundamental. Nos gusta que la gente, cuando viene aquí, tenga en mente que viene a hacer vida de piso, no de residencia", añade la CEO de Cotown.

Este modelo, que ha tenido una gran acogida en países como Estados Unidos o Japón, ha irrumpido en España con fuerza: el pasado 2022, la inversión alcanzó los 433 millones de euros. Según el informe elaborado por Pwc acerca de las tendencias emergentes en real estate, el coliving ya es el octavo modelo de negocio favorito por parte de los principales inversores europeos.

"Es un nuevo sector interesante en el que consideramos que hay demanda", añade el estudio. En datos de Forbes de 2021, el negocio en Europa alcanzará durante la próxima década los 64.000 millones de euros.

¿Cómo funciona?

A la compañía que dirigía Vanesa Esteban la adquirió un fondo de inversión en 2015. Desde entonces, la socimi en la que se encuentra integrada tiene como objetivo adquirir activos bien ubicados para reformarlos, equiparlos y hacerlos atractivos para convertirlos en coliving. De un modo similar operan la mayoría de empresas que están entrando en el mercado.

Y es que en las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, aún existe un remanente de bloques 'antiguos' y muy bien ubicados que, previa reforma, pueden convertirse en este tipo de alojamientos flexibles. Es la fórmula que suelen llevar a cabo los fondos de inversión.

Imagen del interior de una de las habitaciones que ofrece Cotown Cotown

"Nuestra misión dentro de todo esto es ver qué equipamiento se necesita, si la distribución nos encaja, si nos puede valer por la ubicación, si tenemos que hacer más habitaciones. Para nosotros es muy importante participar en todo ese desarrollo para poder desarrollar bien la idea de negocio. Creo que nos está funcionando y estamos muy contentos", señala Esteban.

La oferta de la empresa es amplia. Al igual que se dispone de espacios más recogidos, también hay clientes interesados en conocer a cuantas más personas, mejor, bien sea porque acaban de llegar a la ciudad o porque buscan hacer nuevas amistades. A nivel económico, el abanico también cubre un amplio espectro. "Tenemos habitaciones desde 400 euros hasta 900, depende mucho del tipo de ubicación", añade.

Un espacio común ubicado en una terraza donde los inquilinos pueden realizar actividades Cotown

Esta solución habitacional, enfocada sobre todo a jóvenes y a personas en la primera etapa de su vida laboral, ha despertado recelos en algunos ayuntamientos debido a su rápida expansión. El consistorio de Sant Cugat, por ejemplo, solicitó el pasado mes de noviembre que se regulara su auge para evitar un auge desmedido de los precios de alquiler.

Ante situaciones como la descrita, la CEO de Cotown pide evitar trasladar mensajes que "les demonicen" ya que, en su opinión, no están aquí para poner trabas, sino para dar una respuesta puntual a una necesidad habitacional en un periodo muy concreto.

"Nosotros no somos una solución definitiva al problema de la vivienda, somos una solución para un periodo de tiempo concreto. Creo que es injusto que se nos demonice, nuestro cliente no quiere acceder a un alquiler tradicional porque igual no va a estar tanto tiempo como le requieren. Esta es la diferencia, nosotros le podemos dar esa flexibilidad que en este momento necesita", puntualiza.

Ámsterdam (Países Bajos) o Berlín (Alemania) son, junto a Madrid y Barcelona, dos de las ciudades europeas donde los inversores prevén una mayor inversión en los próximos años. En un horizonte a diez años, varios estudios relacionados con el real estate les sitúan como una de las principales fuentes de inversión en vivienda en el Viejo Continente.

