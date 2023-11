Carolina España forzará un Consejo de Política Fiscal desde Andalucía si el Gobierno no lo convoca

Guantes fuera. Con el Gobierno ya activo y María Jesús Montero al frente de nuevo de Hacienda, en Sevilla avisan: pelearán "con uñas y dientes" para acabar con una infrafinanciación que, denuncian, implica dejar de ingresar 1.000 millones al año.

Esto es lo urgente para el equipo de Juanma Moreno, mucho más que poder optar a una condonación de deuda como la prometida a Junts para Cataluña en los pactos de investidura, que asciende a 15.000 millones.

Así lo asegura la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España. Si la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) apunta que Andalucía podría recibir 16.400 millones si se perdonara a cada comunidad la misma cantidad por habitante ajustado, a la Junta lo que le interesa es una cifra mucho más modesta: 2.000 millones de euros, en concepto de fondo transitorio de nivelación para compensar a las cuatro regiones infrafinanciadas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia).

Después de eso, la siguiente prioridad es tener un Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar, entre otros, la reforma del sistema de financiación. O se produce pronto o Andalucía tomará cartas en el asunto, sin descartar liderar un frente de comunidades del PP para forzar su convocatoria. "Si el Gobierno no toma la decisión, no nos quedará más remedio", zanja España en entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

Acabamos de conocer el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso andaluz al impuesto a las 'grandes fortunas'. Al final Andalucía les dejará elegir dónde van esos tributos. ¿Por qué está opción?

Nuestra decisión es que siga bonificado el impuesto para todos aquellos andaluces que tengan un patrimonio de hasta 3,7 millones de euros y para los que tienen que pagar o los que tienen que tributar vamos a estudiar técnicamente cómo permitir que decidan si la recaudación se queda en Andalucía o si se va al Gobierno de España. Lo único que hacemos es decir: 'Oiga, este impuesto existe porque lo ha obligado el Gobierno de España, que los andaluces decidan si lo recaudamos aquí o no'. Hemos estudiado todas las opciones posibles, pero ésta es la que hemos visto más justa, más equilibrada y la que más nos ha gustado para Andalucía.

La decisión del Constitucional llega con el estreno del Gobierno, y de nuevo estará María Jesús Montero al frente de Hacienda. ¿Qué relación tiene la Junta con este Ejecutivo, teniendo en cuenta todas las reclamaciones ya expresadas?

Bueno, es una relación institucional, como no puede ser de otra manera, entre una comunidad autónoma y el Gobierno de España. Es verdad que desde Andalucía tenemos muchas reclamaciones encima de la mesa porque Andalucía está discriminada y maltratada en cuanto a la financiación autonómica. En concreto, cuando nos ha llegado la liquidación del año 2021, hemos recibido hasta 1.079 millones de euros menos que la media.

Es decir, es que son ya miles de millones de euros lo que hemos dejado de recibir desde el año 2009 como consecuencia de un sistema de financiación absolutamente lesivo para Andalucía, que se pactó -curiosamente también- entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Catalunya.

Aquí se está premiando al que hace una pésima gestión

Esta reclamación es absolutamente prioritaria para Andalucía. No podemos seguir perdiendo más de 1.000 millones de euros al año. Por eso nosotros solicitamos desde ya, que se van a elaborar los Presupuestos Generales del Estado, un fondo transitorio de nivelación que compense no solo a Andalucía, sino a las otras tres comunidades autónomas que también están infrafinanciadas, como son Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha. Hemos estimado que con 2.000 se podría atender a estas cuatro comunidades para que, por lo menos, recibamos la media hasta que se reforme el sistema de financiación. Porque sabemos que la reforma del sistema de financiación lleva su tiempo. Y no podemos esperar más.

Yo entiendo que un fondo de 2.000 millones de euros en unos Presupuestos Generales no es un disparate ni muchísimo menos, ni es una locura, puesto que estamos viendo cómo a otros territorios se le están dando muchos privilegios, como son inversiones para Rodalies, como la recaudación al 100% de los tributos, o la condonación de deuda.

Es decir, se están dando privilegios a territorios que tradicionalmente tienen un mayor PIB que otras comunidades autónomas como Andalucía y privilegios a territorios que además no están infrafinanciados. Porque es verdad que Cataluña tiene la deuda per cápita más alta de toda España, más de 10.000 euros por habitante. Nosotros somos la tercera comunidad autónoma que menos deuda per cápita tiene. Porque hemos hecho una contención de la deuda, del déficit y hemos sido rigurosos... y claro, aquí se está premiando al que hace una pésima gestión.

Teniendo en cuenta esos pactos de investidura, ¿tendrá Andalucía una posición más dura en esta legislatura?

Nosotros vamos a defender con uñas y dientes a Andalucía, pero por una sencilla razón, porque estamos comprobando cómo este Gobierno a cambio de comprar la investidura está rompiendo la igualdad de los españoles, está rompiendo la solidaridad entre territorios y está privilegiando al independentismo catalán en detrimento del resto de comunidades autónomas y en particular de Andalucía. Qué cara se nos queda a nosotros viendo que se le van a dar 50.000 millones de euros más a Cataluña y para nosotros, que nos deben 14.000 millones de euros, nadie habla de un fondo transitorio, nadie habla de reformar el sistema de financiación. Por lo tanto, vamos a ser muy beligerantes porque entendemos que se han traspasado todas las líneas rojas.

¿De qué forma pueden ser ustedes beligerantes?

Acudiremos donde haya que ir, si en el ámbito institucional haremos la petición, el ámbito jurídico si hay que acudir, en el ámbito social, en el Parlamento... Tenga en cuenta que esto no es nuevo ni para la ministra ni para el Ministerio. La ministra ha sido consejera de Hacienda en Andalucía, sabe perfectamente la infrafinanciación de Andalucía. Es más, ella pedía 4.000 millones de euros más al año para Andalucía cuando gobernaba el presidente Rajoy. Por lo tanto, ella sabe perfectamente y el ministerio en general y el Gobierno de Sánchez en general saben que es verdad lo que estamos diciendo.

Fedea calcula que si se extendiera la condonación al resto de comunidades autónomas, a Andalucía le corresponderían algo más de 16.000 millones. ¿Van a exigir esta cantidad?

Nuestra principal reclamación es un fondo transitorio de nivelación ya, porque no podemos seguir esperando otro año sin que se resuelva la financiación. Antes de la condonación de la deuda nosotros vamos a reclamar el fondo transitorio primero y segundo, que se retomen las negociaciones para la reforma del sistema de financiación. Es verdad que el Ejecutivo ha dicho que es una prioridad, pero lo cierto es que también lo dijo en la otra legislatura. Y este Gobierno es de todo menos creíble.

¿Y la condonación después?

Yo espero que nos convoquen a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano creado para que estemos presentes las 17 comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda para hablar de todas estas cuestiones, porque realmente lo único que sabemos es lo que leemos en la prensa. Nosotros nos pronunciaremos cuando veamos el fondo transitorio de nivelación en los Presupuestos, cuando se inicie la reforma del sistema de financiación y cuando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se nos dé la información correspondiente.

El reglamento del Consejo de Política Fiscal establece que se realizará si una tercera parte de los miembros lo solicita. El reparto de poder autonómico juega ahora a favor del PP. ¿Vería Andalucía con buenos ojos esta opción?

Si el Gobierno no toma la decisión, que entiendo que le corresponde, pues no nos quedará más remedio que adoptar esa medida.

¿Estarían dispuestos a liderar en esa vía?

Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España, donde se tiene un presupuesto mayor y, sin embargo, es una de las peor financiadas de España. No tenemos ningún inconveniente en liderar todas las cuestiones en el ámbito económico que deban debatirse en el Consejo de Política Fiscal.

¿Incluso la propia convocatoria del Consejo?

Sí, sin ningún problema. Obviamente lo tendríamos que hablar con el resto de comunidades autónomas, pero no tendríamos ningún inconveniente en liderar esa convocatoria.

¿Qué plazo les parece límite para que el Gobierno lo convoque?

El Gobierno se acaba de constituir. Nosotros entendemos que lo normal es que en el primer trimestre del año 2024 se produjera esta convocatoria por parte del Gobierno. Con todo lo que está ocurriendo en el ámbito de relaciones de negociaciones bilaterales entre el Gobierno y Cataluña, entre el Gobierno y el País Vasco, no podríamos entender que el Gobierno no nos convocara el resto de comunidades autónomas más allá del primer trimestre.

¿Por qué se le va a entregar la gestión de la Seguridad Social al País Vasco? ¿Son acaso nuestros pensionistas andaluces menos que el resto?

Es que es muy grave lo que se está produciendo. ¿Por qué esta discriminación con Andalucía? ¿Por qué se le va a entregar la gestión de la Seguridad Social al País Vasco? ¿Son acaso nuestros pensionistas andaluces menos que el resto? ¿O por qué se ha firmado con el PNV que en los temas de dependencia las transferencias del Estado van a llegar al 50% y aquí en Andalucía solo llegan al 33%? ¿Nuestros dependientes andaluces se merecen menos que otros dependientes? Aquí tenemos que defender Andalucía y el Gobierno de España está creando muros, están creando una fractura social. Y nosotros vamos a intentar defender Andalucía con todos los medios a nuestro alcance y luego, en lugar de muros, vamos a intentar que haya puentes. Hace tiempo que el muro de Despeñaperros ya lo superamos.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que en Andalucía se seguirían bajando impuestos. Para el año que viene la cuestión no está especificada en los Presupuestos andaluces, condicionándose a la evolución del contexto. ¿Siguen pensando lo mismo o ya vislumbran alguna bajada?

Nosotros estamos trabajando ya en la séptima bajada de impuestos en Andalucía. A pesar de Pedro Sánchez, habrá una séptima bajada de impuestos en Andalucía en 2024. Estamos trabajando ya en ella y cuando esté culminada pues lo contaremos y lo aprobaremos para que se aplique.

