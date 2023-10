Unicaja pone el cartel de rebajas: vende viviendas en el portal Idealista por menos de 30.000 euros

Idealista es el marketplace inmobiliario donde los usuarios pueden publicar, o buscar, anuncios de venta o alquiler de inmuebles. Usuarios que no sólo son clientes particulares, sino que también abarca a las entidades financieras, por ejemplo. Y una de las que utiliza este servicio es Unicaja.

En concreto, la entidad financiera tiene casi 6.500 inmuebles en Idealista, pisos y casas repartidos por toda España, y con un precio por debajo de su valor de mercado. Incluso hay algunos de ellos que cuestan menos de 30.000 euros.

Una buena oportunidad para aquellas personas que quieran adquirir una vivienda y poder comprar sin hipoteca. Porque, según relata el propio portal inmobiliario, lo bancos no suelen conceder financiación para operaciones por debajo de los 50.000 euros. Si los ahorros no llegan los 30.000 euros, la alternativa que se les abre es pedir un préstamo personal por la cantidad que no disponen.

¿Cuáles son las viviendas de Unicaja en Idealista?

Como ya se ha indicado, la oferta de viviendas de Unicaja en Idealista es amplia. Y la horquilla de precios es de lo más amplia. He aquí una selección de los que bajan de 30.000 euros. Los hay que necesitan reformas. Otros, incluso, están okupados. ¿Significa eso que no se pueden vender? No, son vendibles como el resto. Y los expertos apuntan que puede ser una inversión rentable si no se necesita a corto plazo.

Entre las viviendas disponibles, hay una en la localidad conquense de Campos del Paraíso. Su precio es de 19.600 euros, y necesita reformarse. La parcela cuenta con 90 metros cuadrados, y tiene tres habitaciones y un baño.

Si en vez de ser un amante del campo, se prefiere la ciudad, en Valladolid se puede conseguir un piso por 15.200 euros. El anuncio habla de buen estado, 45 metros cuadrados construidos de los que 29 metros cuadrados son útiles. Consta de una habitación y un baño y está en el barrio de Delicias.

Y, en la localidad de Fuentelencina (Guadalajara), hay un piso con piscina comunitaria cuyo precio es de 29.000 euros. Consta de dos habitaciones, cocina independiente, salón y un baño. El piso está en buen estado, por lo que no es necesario hacer reforma. La cocina no tiene muebles.

¿Qué otras viviendas hay?

Como va pudiendo apreciarse, la disponibilidad de viviendas es de lo más variada. Otro ejemplo: en Alcaudete de la Jara (Toledo), hay un piso de 147 metros cuadrados por 26.500 euros. Tiene tres habitaciones, salón, baño completo con bañera y mampara, salón y cocina amueblada. No necesita reformas, según se puede leer en el portal inmobiliario.

Más económico es el piso de La Villa de Don Fadrique (Toledo): 20.000 euros. Está en perfecto estado y listo para entrar a vivir. Eso sí, tiene un solo dormitorio, un baño y cocina independiente. Es ideal para singles, o para parejas sin hijos.

En el límite de los 30.000 euros está la vivienda que se pone en venta en Aliseda (Cáceres). Sus estancias son amplias y luminosas, con tres dormitorios, salón, cocina amueblada, salón y dos baños. Se podría entrar en ella a vivir aunque “es posible tener que hacer algunos arreglos”.

Otros precios disponibles son: 28.400 euros por una vivienda en Cebolla (Toledo); 16.400 euros, por otra en Marjaliza (Toledo); 26.400 euros por un piso en Manzanares (Ciudad Real); o 18.400 euros por una vivienda en Zorita (Cáceres).

Como puede apreciarse, el abanico de precios es amplio, así como las opciones en cuanto a metros cuadrados y números de habitaciones y cuartos de baño. También es posible que en algunas de estas viviendas haya que acometer reformar.

