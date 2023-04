Andalucía revisará si la Ley de Vivienda invade competencias: "Se tomarán las medidas oportunas"

La Junta de Andalucía esperará a tener el texto íntegro de la Ley de Vivienda y, si considera que invade competencias, tomará las "medidas oportunas". Es la reacción del Gobierno de Juanma Moreno al acuerdo alcanzado los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) con ERC y EH-Bildu, y que incluye fijar un tope al precio del alquiler del 3% revisable en 2025.

Una norma que la Junta ve cargada de medidas "intervencionistas" y "permisiva con la ocupación ilegal". Fuentes del equipo de Moreno han dicho a Europa Press que cuando se disponga del texto completo "se supervisará para certificar que no vulnera las competencias de las comunidades autónomas y que se ciñe a la legislación española vigente".

"De lo contrario, se tomarán las medidas oportunas", han advertido. Andalucía insiste en que está a favor de un modelo antagónico: "incrementar la oferta de viviendas a precio asequible para que el mercado se autorregule".

[Las CCAA gobernadas por el PP no aplicarán el tope al precio del alquiler de la Ley de Vivienda]

"La regulación del precio de los alquileres, que ha fracasado en otros países, es un ataque a la propiedad privada y plantea inseguridad jurídica", han abundado las mismas fuentes.

Ante la situación, han anunciado además que solicitarán una Sectorial de Vivienda urgente para que se les informe del contenido de la ley, que critican "se ha cocinado a espaldas de las comunidades autónomas, que son las competentes en esta materia y cuyo contenido afectará a sus políticas".

"Hay informes, como el del Consejo General del Poder Judicial, que advierten del difícil encaje de esta ley, dado que las competencias en materia de vivienda son autonómicas", han recordado.

En este punto han puesto el acento en que el entendimiento que impulsa la norma se produzca con ERC y Bildu. "No es entendible que no haya diálogo con los directamente implicados y, por contra, el Gobierno de España convenga acuerdos que afectan a todo el país con partidos como ERC o Bildu, que pretenden decidir las políticas de una nación en la que no creen".

