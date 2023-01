El precio de la vivienda usada aumenta por encima del 5,8% del IPC en hasta 18 capitales de provincia en 2022

¿Dónde poner el dinero en tiempos de crisis para sacarle rentabilidad? Los inmuebles siempre se han considerado un valor refugio contra la inflación. Y si miramos los datos de 2022, la frase vuelve a tener sentido. Porque el precio de la vivienda ha aumentado por encima del 5,8% del IPC de diciembre en 18 capitales de provincia.

¿Cuáles son dichas capitales? Yendo por comunidades autónomas, y según los datos recopilados por Idealista, en Andalucía el mayor incremento se ha dado en Málaga, donde el precio se ha revalorizado un 8,1% durante el último año. Además, dicho precio ha conseguido su récord histórico, al llegar a 2.346 euros el metro cuadrado.

Tras Málaga, los precios de la vivienda también se han fortalecido en Sevilla. En su caso, un 8%. Las otras tres capitales andaluzas con crecimientos por encima del 5,8% han sido Granada (7,2%), Almería (6,3%) y Cádiz (6,1%).

La mayor subida

Para descubrir donde se ha dado la mayor subida en el conjunto de España, hay que trasladarse hasta las islas Canarias. Allí, Santa Cruz de Tenerife ha visto cómo el precio de la vivienda ha crecido un 18,7%, según el marketplace inmobiliario.

Tras ella, la segunda mayor subida se ha dado en el archipiélago balear. En concreto, en Palma el incremento ha sido del 15,7%. Al igual que sucede con Málaga, también ha conseguido su máximo histórico: 3.076 euros el metro cuadrado. Y la hipotética medalla de bronce sería para Alicante, donde la revalorización ha sido del 11,5%.

Por detrás están Guadalajara (11,1%) y Valencia (10,8%). Y con incrementos ya por debajo de dos dígitos nos encontramos con Segovia (9,2%), Pamplona (7,5%), Tarragona (7,1%), Badajoz, Pontevedra y La Coruña (6,7%), Madrid (6,5%) y Lérida (5,9%). Pontevedra es la tercera ciudad, tras Málaga y Palma, que ha logrado subirse al podio de quienes han logrado su récord. En su caso, 1.801 euros el metro cuadrado.

En el otro extremo, nos encontramos con cinco capitales de provincia donde no sólo no han logrado superar ese 5,8%, sino que invertir en ladrillo no ha sido la mejor de las opciones. Y todo porque han visto cómo se ha reducido el precio de la vivienda durante los últimos doce meses.

Y ahí la mayor caída se ha dado en Palencia (-3,8%). A continuación, Zamora (-3,3%), Jaén (-1,5%), Teruel (-0,9%) y León (-0,6%). Curioso es el caso de Huesca, donde los precios no se han movido un ápice.

A la hora de pensar en adquirir un inmueble como inversión conviene tener en cuenta una serie de factores. Uno de ellos es el precio. Ahí, San Sebastián sigue siendo la capital española con el precio del metro cuadrado más elevado (5.123 euros). Le siguen Barcelona (4.058 euros), Madrid (3.939 euros), Palma (3.587 euros) y Bilbao (3.167 euros). La capital donde está la vivienda más económica es Ávila (1.079 euros).

Entre las causas que han impulsado el valor de los inmuebles está el ahorro acumulado por muchas familias durante la pandemia. Sin olvidar el deseo de cambiar de vivienda. Y una bolsa marcada por el escenario de volatilidad e incertidumbre tanto geopolítica como económica.

Otro de los puntos fuertes, el que hacía referencia a unas hipotecas históricamente bajas, se ha ido desinflando a lo largo del año con la subida del Euríbor ya por encima del 3%, cuando había arrancado 2022 en -0,502%. Punto este último que debe tenerse muy en cuenta por quienes decidan invertir en ladrillo.

Según los datos de la consultora Inmobiliaria Forcadell y la Universidad de Barcelona, 2022 acabara con un récord de venta de vivienda usada: 680.000 viviendas vendidas. Número superior al de los años previos a la burbuja inmobiliaria.

