Guerra abierta en el seno del Gobierno por la regulación en el precio de los alquileres

El punto 2.9.3 del acuerdo para la coalición progresista que firmaron PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019 va camino de convertirse en la mayor nota disonante de la sintonía que trata de componer el Gobierno en esta legislatura.

Por aclarar la memoria, el citado punto indica que “se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”.

A medida que se acerca la presentación de la Ley Estatal de Vivienda en el Consejo de Ministros, Pablo Iglesias quería que la regulación estuviera presente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y Pedro Sánchez logró retrasarla unos meses, esas tiranteces entre los socios de Gobierno en el ámbito de la vivienda cada vez son más evidentes.

El último movimiento ha surgido a raíz de las palabras del ministro de Transportes, Movilidad de Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, tras la Ejecutiva Federal del PSOE en la sede del partido en Madrid celebrada este lunes. El socialista reconoció que, en materia de “intervención de los precios” ambas formaciones tienen “dos concepciones distintas” y, en su caso, consideran “más positivo y eficaz promover que no imponer”, tal y como había informado EL ESPAÑOL un día antes.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Jorge Gil / Europa Press

El ministro explicó que en el Gobierno tanto el PSOE como Unidas Podemos coinciden “en los objetivos sobre lo que debe regular la Ley de Vivienda”, pero que “puede haber diferencias en las herramientas para conseguir los objetivos”.

Además, dejó claro que “pensamos que es mucho más positivo incentivar que penalizar, que haya estímulos para que se saquen estas viviendas al mercado del alquiler no ya por debajo del precio de mercado, sino por debajo de los índices de referencia que el Ministerio publica”.

José Luis Ábalos cogió carrerilla y recordó la importancia de que la nueva ley respete “la constitucionalidad”, pues “precedentes maximalistas ya han conseguido la posición del Tribunal Constitucional” (¿en referencia a la ley catalana?) y también que la normativa busca también “seguridad jurídica respecto a las inversiones y todo eso no lo podemos obviar”.

Las reacciones han surgido en cadena. Desde socios de Gobierno a oposición, pasando incluso por la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros de este martes. Ha tenido que sacar el afinador para asegurar que el Mitma no renuncia a regular los precios de la vivienda en alquiler, sino que la discusión con Podemos está relacionada con las herramientas e instrumentos para llevarlo a cabo. Que haya discusión es “muy saludable”, ha señalado.

Unidas Podemos en cólera

El partido más indignado con las palabras de José Luis Ábalos ha sido su propio socio de Gobierno. La formación morada amenaza con no apoyar la Ley Estatal de Vivienda cuando llegue al Congreso.

El secretario de Estado de derechos sociales y portavoz de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha afirmado este martes que el acuerdo de coalición “era claro” y planteaba una regulación de los precios del alquiler para evitar las subidas abusivas en zonas tensionadas, por lo que cree que “es difícil de entender este cambio de opinión del PSOE con una cuestión tan crucial para la vida de tantos españoles”.

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

En una entrevista a RTVE recogida por Europa Press, Nacho Álvarez ha remarcado que “no entendemos es un cambio de opinión del PSOE en una materia tan esencial como es la de la vivienda digna para todos los ciudadanos”. “Es necesario seguir avanzando para garantizar que se aumenta la oferta y se pone freno a los precios", ha insistido.

Por último, ha subrayado que en España hay grandes propietarios de vivienda que mantienen sus viviendas cerradas sin que estén a disposición de los ciudadanos. Por ello, aboga por tomar medidas que ayuden a incrementar la oferta y que haga que los propietarios, "en especial los grandes tenedores", pongan en alquiler esas viviendas.

Los otros socios

Esquerra Republicana (ERC) y EH-Bildu han pedido también cuentas en el Congreso al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para que aclare cómo piensa limitar el precio del alquiler.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado a través de su cuenta en Twitter “el enésimo intento de incumplimiento del PSOE”. “¿De qué sirve proteger a la gente de un virus si no la proteges de la miseria y precariedad que comportará?”, se ha preguntado.

Por su parte, el portavoz económico de EH-Bildu, Oskar Matute, también ha utilizado esta red social para afirmar que “dar más garantías a la gente para poder tener una vivienda digna es lo mínimo que se le puede pedir a quienes se jactan de progresismo”.

Más explícito en la crítica ha sido el portavoz de Más País-Equo, Íñigo Errejón. Ha recordado este martes en el Congreso que la regulación del precio del alquiler es un compromiso del propio presidente Pedro Sánchez con la Cámara Baja para su investidura y cree que “por desgracia, empieza a llover sobre mojado”.

Íñigo Errejón, líder de Más País. Efe

“Dijeron que iban a derogar la reforma laboral y no lo han hecho, dijeron que iban a derogar la 'Ley mordaza' y no lo han hecho, que iban a regular los precios de los alquileres y no lo han hecho; llevamos poco más de un año de Gobierno y el balance no es bueno”, ha manifestado Íñigo Errejón.

La oposición

La oposición también ha visto una oportunidad de meter ruido en la pareja. La portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha calificado este martes como “cortina de humo” este “enfrentamiento ficticio e interesado” ante “el fracaso de la política de vivienda del Gobierno” y la “ausencia absoluta de políticas públicas para garantizar la función social de la misma”.

“Se dan bandazos constantemente, pero lo único que se ha aprobado es la legalización de la ocupación”, ha dicho Gamarra en una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. “¿Por qué el ministro Ábalos no ha recurrido esa ley catalana que sí interviene el mercado? No tiene la posibilidad, tiene la obligación de hacerlo”, ha denunciado Gamarra.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que regular el precio del alquiler es “copiar modelos fracasados” y que adoptar esta medida implicaría “disminuir enormemente la oferta y hacer que aumenten más los precios de la vivienda”. “Intentar copiar modelos fracasados que lo que han hecho es disminuir enormemente la oferta y hacer que aumenten más los precios de la vivienda, desde luego no es una buena solución”, ha dicho.