Villaseñor (Satse): "Barajamos tomar acciones legales en Ceuta porque no se puede frenar el derecho legítimo a huelga"

SATSE considera que la LOLS concede prebendas a sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) que les aseguran representación adicional independientemente de los votos, y pide una norma que iguale la representatividad por resultados.

SATSE apoya mejoras como jubilación anticipada, jornada de 35 horas y prescripción enfermera; rechazará retrocesos y plantea movilizaciones si se pierden conquistas negociadas tras más de tres años y 80 reuniones.

¿Qué posiciones defiende SATSE sobre el Estatuto Marco y la Ley del Medicamento si el próximo Gobierno retoma las reformas?

SATSE reprocha a Ingesa banalizar la demanda prevista, ofrecer datos distintos a los profesionales y abandonar a la plantilla, lo que, según el sindicato, perjudica también a los pacientes.

La entrada masiva desbordó los servicios y provocó 12 semanas de sobrecarga laboral que han agotado a los profesionales y tensionado la calidad y seguridad asistencial.

¿Qué consecuencias ha tenido la entrada masiva de personas los días 30 y 31 de julio sobre la sanidad ceutí?

Villaseñor afirma que Ingesa no comunicó los servicios mínimos con menos de doce horas de antelación, lo que impidió ejercer el derecho a la huelga, y por ello estudian medidas legales para evitar lo que califican como boicot administrativo.

Satse exige volver a impulsar tras las elecciones la Iniciativa Legislativa Popular sobre las ratios enfermeras para paliar el déficit de unos 100.000 profesionales en el sistema.

Laura Villaseñor, presidenta de Satse, advierte que no admitirán retrocesos en la reforma del Estatuto Marco y exige retomar mejoras clave como la jubilación anticipada y la jornada de 35 horas.

La sanidad en Ceuta padece una fuerte presión asistencial y agotamiento tras semanas soportando una elevada carga de trabajo con los mismos recursos de siempre.

Satse sopesa tomar acciones legales en Ceuta tras la suspensión de la huelga sanitaria, acusando al Ingesa de boicotear el derecho a huelga por no comunicar los servicios mínimos a tiempo.

La sanidad ceutí sigue sin recuperarse de la presión asistencial provocada por la entrada masiva a la ciudad los días 30 y 31 de julio. Una descontrolada llegada que tensionó el sistema sanitario y llevó a los profesionales sanitarios a convocar una huelga.

Finalmente, estos paros se acabaron suspendiendo, según los sindicatos, por las trabas que puso por el camino el propio Ingesa (servicio de salud de Ceuta y Melilla que controla el Ministerio de Sanidad) para que no salieran adelante.

En una entrevista con este diario por el 40º aniversario del Sindicato de Enfermería (SATSE), su presidenta, Laura Villaseñor, ha revelado que la organización está "barajando tomar acciones legales porque no se puede frenar el derecho legítimo a huelga".

"Es cierto que se desconvocó porque el Ingesa no comunicó los servicios mínimos. Con menos de 12 horas de antelación a su inicio no sabíamos nada, ni públicamente ni se había comunicado personalmente a los trabajadores. Por eso, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, una administración pública no puede boicotear un derecho a la huelga", denuncia a este diario.

Además, la situación lejos de resolverse se está agravando ya que los sanitarios están agotados de soportar cargas excesivas de trabajo después de 12 semanas. Todo ello con un sistema desbordado con los mismos recursos de siempre.

¿Cómo valora la gestión del Ingesa después de la crisis migratoria que ha sufrido Ceuta?

La gestión del Ingesa ha sido nefasta. Primero, porque sabiendo la grandísima demanda que se iba a tener se intentó banalizar la situación.

Además, los datos que se estaban dando no se correspondían con los que nosotros teníamos acceso a través de los profesionales.

Ha habido un abandono total de los profesionales. Y con esto, no sólo se han abandonado a los profesionales sino también a los ciudadanos porque cuando tienes unos servicios sanitarios totalmente colapsados, al final los perjudicados son también las personas que necesitan atención sanitaria.

Con la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre muchas normas se han quedado en el aire. Entre ellas está el Estatuto Marco. Si el próximo Gobierno retoma la reforma e incluye más cambios que modifiquen el texto. ¿Están dispuestos a aceptarlos? ¿Tienen planteado iniciar protestas?

Todas las modificaciones que sean mejoras, bienvenidas sean, lo que no vamos a admitir son retrocesos en cuanto a esas cuestiones que para nosotros eran importantes que son: la jubilación anticipada y parcial, la clasificación profesional, la jornada de 35 horas generalizada o el solape de jornadas, entre otras muchas cuestiones.

Cualquier movilización o manifestación para mí puede ser legítima y los médicos están en su derecho de reivindicar lo que consideren, lo que pasa es que es verdad que desconozco ahora mismo qué les lleva a estas protestas

Si eso se toca, y no se desarrollan, por supuesto, que no descartamos movilizaciones ni cualquier otra acción al respecto.

Lo que tenemos claro es que después de tres años de negociación y más de 80 reuniones, no vamos a dejar que se quede a un lado. Recoge más de 100 mejoras para todos los profesionales y sería una verdadera lástima que se quedasen en el cajón.

Entonces lo que estamos haciendo ahora es acordar reuniones con los partidos políticos para que sean conscientes de la necesidad de retomar todas las reformas legislativas que se han quedado ahí, como también la renovación de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS).

Los médicos van a seguir con las manifestaciones en plena campaña electoral y en algunas comunidades autónomas se siguen manteniendo las huelgas? ¿Cree que tiene sentido mantener las protestas sin un interlocutor directo?

Por supuesto, cualquier movilización o manifestación para mí puede ser legítima y están en su derecho de reivindicar lo que consideren, lo que pasa es que es verdad que yo desconozco ahora mismo qué les lleva a estas protestas.

Sin embargo, lo respeto y me parece que ellos sabrán un poco cuáles son los motivos.

Los médicos reclaman tener más representación en el Ámbito de Negociación o una mesa de negociación propia. ¿Está de acuerdo con que se modifique la normativa?

La modificación de las mesas sindicales no tiene sentido según como está la legislación ahora mismo. Sí que estoy de acuerdo en que se modifique la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), por ejemplo, pero porque no comparto que todo el mundo no obtenga la representatividad sólo por los votos.

Es decir, como sindicato profesional tengo los delegados o número de representantes según los votos que saquen. Sin embargo, los sindicatos más representativos (por ejemplo, UGT y CCOO) tienen una serie de prebendas por la LOLS en la que independientemente de los votos que saquen, pues tienen representación en todas las mesas, en todos los ámbitos y tienen muchos más delegados aparte de los que saquen por resultados electorales.

Laura Villaseñor, presidenta de Satse, en una entrevista con el Observatorio de la Sanidad. Cristina Villarino

En ese sentido, sí que estoy a favor de cambiar la norma, pero las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas. No te puedes inventar una mesa, hay que ser serios. La negociación colectiva está perfectamente regulada por un montón de leyes y normas. Y ahí están las reglas del juego.

Tú no puedes poner tus propias reglas porque te beneficien a ti, sino que todos tenemos que adaptarnos a esas reglas que son para todos. O sea, las mismas que afectan a los sindicatos médicos nos afectan a nosotros.

Otra de las normas que se quedan en el aire es la Ley del Medicamento. Después de más de 400 alegaciones, el reglamento llegó a las Cortes, pero ahora con su disolución se ha quedado atascado. ¿Cree que se va a poder retomar?

Pues ahí concretamente nos afecta el tema de la prescripción enfermera que contempla regular estas funciones. Y espero que igual que con el Estatuto Marco, el próximo Gobierno sea valiente y retome todas las reformas que han quedado.

La Ley del Medicamento tiene muchas cuestiones positivas por las que se debería aprobar. En el caso de la indicación y la prescripción enfermera está perfectamente tasada en cómo se hace, porque no es totalmente libre y autónoma como parece, que se quiere vender y alarmar a la población.

Es bastante irresponsable hacer esa alarma social, porque ya existen guías y se está haciendo. Esos protocolos están elaborados por profesionales, farmacéuticos, médicos, enfermeros. No nos lo estamos inventando las enfermeras y nos estamos atribuyendo cuestiones que no son propias.

Además, nuestro grado tiene una formación bastante extensa dentro de la carrera (Farmacología, Patología, Fisiología o Anatomía) que nos permite realizar estas funciones.

La Proposición de Ley sobre ratios de enfermeras lleva atascada tres legislaturas. Habían avanzado bastante y la normativa estaba ya en pleno plazo de enmiendas en el Congreso, ahora se vuelve a la casilla de salida. ¿Qué sensación le queda al colectivo?

Al ser una iniciativa legislativa popular (ILP) no decae, pero tiene que volver a ser tomada en consideración en la Comisión de Sanidad y luego tiene que volverse a votar en el Congreso. ¿Qué va a pasar? Que nosotros ahí seguiremos porque creemos que es necesario.

Lo ha cifrado el Ministerio en 100.000. Nosotros ya dábamos esa cifra hace diez años cuando hicimos los estudios y fue en base a eso a lo que nosotros preparamos esta ILP y recogimos casi 700.000 firmas.

Efectivamente hay un déficit muy importante y esto al final lo único que está haciendo es agotar a los profesionales, hacer que los profesionales estén cada vez peor física y psicológicamente. Pero, además es que estamos mermando la calidad y la seguridad del paciente.

Hace unos días, el Sindicato cumplió su 40º aniversario, ¿Cómo han vivido su evolución?

40 años en la vida de una persona es mucho tiempo, pero en una organización es muy poco. Es muy joven todavía. Pero es verdad que el sindicato, ha evolucionado mucho también acompañado de todos los cambios sociales, políticos y culturales que ha habido en el país.

Al principio, empezó con un grupito de profesionales casi mayoritariamente hombres porque era muy complicado para la mujer en esa época involucrarse en el ámbito sindical. Acabábamos de empezar la democracia y ya era un ambiente complicado.

Villaseñor charlando con este diario. Cristina Villarino

Y es cierto que lo que ha conseguido la profesión hasta ahora es una evolución importantísima y exponencial.

Antes las enfermeras, por ejemplo en Atención Primaria, se dedicaban a ayudarle al médico a ponerse la bata y a rellenar recetas. Y ahora, es una profesional con su consulta, llevando sus programas, atendiendo los domicilios de manera totalmente autónoma.

También, están las especializadas, gestoras e incluso las que se dedican a investigación. Fíjate si ha cambiado la profesión. Aún así, hay mucho todavía por lo que luchar, hay mucho por lo que pelear, pero yo creo que es importante también ser consciente y mirar de dónde venimos.

A eso se suma la pelea que ha habido incluso porque entre los puestos de supervisión y dirección estuviesen estas profesionales. No sólo conseguimos que se quedasen las direcciones de enfermería, sino que poco a poco hemos logrado que haya directoras generales, enfermeras.