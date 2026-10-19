Sanidad lanza un acuerdo marco de 221 millones de euros para comprar vacunas de Covid

El contrato durará 12 meses prorrogables hasta un máximo de tres años, con la exigencia de fijar los volúmenes de suministro antes de febrero de 2027.

Un total de 12 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla se han adherido al contrato, y a partir del próximo año serán las regiones quienes asuman el coste.

La licitación se divide en tres lotes competitivos que darán prioridad al precio y la tecnología, combinando vacunas de ARN mensajero y de proteína recombinante.

El Ministerio de Sanidad tramita de urgencia un nuevo acuerdo marco para comprar vacunas contra la Covid-19 por 221,5 millones de euros.

El Ministerio de Sanidad inicia la tramitación urgente del nuevo acuerdo marco para comprar vacunas de Covid por un importe de 221,5 millones de euros. Y como ya adelantó este diario, la licitación trae novedades entre las que se dará prioridad al precio y la tecnología.

El modelo adoptado se basará en la división por lotes competitivos entre distintas compañías farmacéuticas. Es decir, similar al modelo que se suele utilizar para concursos de vacunas de gripe y del calendario de vacunación (herpes zóster, sarampión, hepatitis).

De esta manera, el acuerdo contempla tres lotes. El primero absorbe la mayor parte del presupuesto (163,4 millones de euros) e incluye la adquisición de 2,17 millones de dosis pediátricas de ARN mensajero para menores de 12 años.

El segundo -también de vacunas de ARN mensajero- irá dirigido a la compra de 26.130 dosis para menores de entre 6 meses a 11 años por un importe de 1,9 millones.

El último lote estará destinado a la compra de 671.300 dosis de vacunas de proteínas recombinantes, con un presupuesto de 42,9 millones de euros.

Como ya contó Pedro Gullón, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, a este diario, el principal objetivo de este concurso público es superar los acuerdos previos monopolizados de una sola tecnología y proveedor.

Se abre el abanico para que las comunidades autónomas dispongan de distintas herramientas inmunológicas, combinando vacunas de ARN mensajero con vacunas de proteína recombinante. Y, para esto último, "ya tenemos a dos compañías compitiendo por ello", precisó durante su participación en el VII Observatorio de la Sanidad.

Han sido 12 las comunidades autónomas más Ceuta y Melilla las que han decidido acogerse a este contrato. En concreto, ha sido el caso de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, según lo detalla la Memoria Justificativa del contrato.

Cabe destacar que a partir del año que viene, serán las regiones las que asuman el gasto de la vacuna del Covid. Antes, lo estaba pagando el propio Ministerio de Sanidad ya que tras la pandemia asumió de forma extraordinaria y temporal el coste total.

Así, tras caducar los acuerdos que firmaron la Comisión Europea y los Estados miembros con la industria farmacéutica durante la pandemia, la financiación de estos antígenos correrá a cuenta de las comunidades autónomas.

De esta manera, las farmacéuticas tienen hasta el próximo 30 de octubre a las 23.59 horas para presentar las ofertas.

"Se valorará con la máxima puntuación la oferta con un mayor período de validez en meses, aplicando al resto de ofertas la puntuación de forma proporcional", señala la memoria.

El plazo de duración del acuerdo marco será de doce meses desde su formalización y podrá ser objeto de hasta dos prórrogas de 12 meses cada una, no superando en ningún caso el plazo máximo de tres años.

Además, el documento señala que esta licitación se está tramitando con urgencia ante la necesidad de garantizar la continuidad del suministro en la campaña de vacunación de 2027.

Por eso, las compañías fabricantes deben tener lista la fijación de los volúmenes de suministro antes de febrero de 2027.