El avance de terapias innovadoras contra el párkinson y su expansión geográfica disparan el mercado

A pesar de las perspectivas positivas, la expiración de las patentes de varios medicamentos clave dará paso a genéricos más baratos que frenarán parte de los ingresos globales del sector.

Las terapias avanzadas en investigación buscan ralentizar la progresión de la enfermedad actuando sobre la proteína alfa-sinucleína o implantando células madre para regenerar dopamina.

Las aprobaciones recientes de nuevos fármacos en Europa y Estados Unidos, junto al envejecimiento de la población, están acelerando la expansión y el desarrollo de opciones terapéuticas.

El mercado de medicamentos contra el párkinson duplicará sus ventas mundiales para 2033, alcanzando unos 6.396 millones de euros impulsado por un crecimiento anual del 8%.

Los nuevos tratamientos contra el pákinson viven un momento álgido. Y toda esta evolución de las terapias innovadoras y su avance geográfico están repercutiendo de forma significativa en el mercado, disparando la facturación un 8% anual.

Así, se prevé que las ventas mundiales se dupliquen de cara a 2033, pasando de 3.300 millones de dólares (unos 2.931 millones de euros) en 2023 -datos más recientes- a 7.200 millones (6.396 millones de euros).

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del reciente informe sobre el pronóstico de medicamentos contra esta enfermedad y análisis de mercado de GlobalData.

En los últimos años, las compañías cada vez están apostando más por desarrollar nuevos tratamientos para una enfermedad que todavía sigue siendo una necesidad médica.

El párkinson avanza con el tiempo y las terapias actuales ayudan sobre todo a aliviar síntomas, pero no frenan del todo su progreso.

Por eso, la investigación se centra en tratamientos que puedan modificar su evolución.

Y parece que estos nuevos medicamentos están teniendo resultados positivos. Por eso mismo, el estudio de GlobalData precisa que el mercado estará impulsado por los lanzamientos de terapias que ralentizan el desarrollo del párkinson, además de la continua expansión geográfica de los tratamientos sintomáticos y reformulaciones recientemente aprobadas.

A esto se suma el envejecimiento de la población en los siete principales mercados (Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido y Japón).

Como el riesgo de desarrollar esta enfermedad aumenta drásticamente con los años, la longevidad traerá consigo un volumen cada vez mayor de personas que conviven con enfermedades crónicas, haciendo urgente el desarrollo de tratamientos más efectivos.

Aprobaciones recientes

Durante el último año, el mercado de la Enfermedad del Parkinson ha avanzado con la aprobación de nuevos fármacos.

Onerji (con los principios activos de carbidopa/levodopa) de NeuroDerm recibió la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) en abril de 2026, lo que le permite competir con Produodopa (foscarbidopa/foslevodopa) de AbbVie, que tiene la ventaja de ser el primero en el mercado. Estos se utilizan para tratar la enfermedad en una etapa avanzada.

Sin embargo, tras recibir una carta de respuesta completa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) en octubre de 2025, Onerji no está aprobado en EEUU donde puede perder un nicho de ventas.

Por otro lado, Hopledo (nombre comercial europeo) del laboratorio estadounidense Amneal recibió la aprobación de la EMA en agosto de 2026, extendiendo su alcance al mercado de la UE.

Además, Onapgo de Supernus se lanzó en EEUU en abril de 2025.

Más recientemente, Juvmo de AbbVie recibió la aprobación de la FDA en septiembre de 2026, convirtiéndose en el primer agonista selectivo de dopamina en llegar al mercado.

"Estas aprobaciones en EEUU y la UE están impulsando el crecimiento del mercado del párkinson al ofrecer opciones adicionales eficaces para controlar los síntomas motores de esta enfermedad", comenta Christie Wong, analista del área de neurología en GlobalData.

"Las terapias lanzadas recientemente, como Onapgo de Supernus, han superado las expectativas en su primer año en el mercado y están impulsando aún más el crecimiento", indica Wong.

Los agregados de α-sinucleína (conocida como alfa-sinucleína) desempeñan un papel importante en la patogénesis de la enfermedad y la neurodegeneración. Esta proteína, potencialmente neurotóxica, constituye una diana molecular clave para los tratamientos modificadores de la enfermedad.

Con todo, la consultora prevé muy pronto el lanzamiento de dos productos en fase avanzada que actúan sobre esta proteína durante el período de pronóstico: prasinezumab de Roche y buntanetap de Annovis Bio.

"Ambos productos se han enfrentado a una serie de obstáculos que han ralentizado su desarrollo, al no alcanzar el objetivo principal en sus ensayos iniciales. Sin embargo, el análisis de subgrupos y los datos de los objetivos exploratorios sugieren que las terapias podrían tener propiedades modificadoras de la enfermedad", indica Wong.

Así, la consultora prevé unas ventas mundiales combinadas de 476,6 millones de dólares para prasinezumab y buntanetap en 2033, lo que representaría el 6,6% del mercado de la enfermedad de Parkinson.

Terapias celulares

Otro tipo de tratamientos avanzados en investigación son las terapias celulares que se están acelerando gracias al I+D.

Y, ¿en qué consisten? Estas terapias experimentales buscan reemplazar las neuronas destruidas por la enfermedad implantando una especie de cerebro de células madre sanas capaces de producir dopamina de forma natural.

Al haber nuevas células vivas fabricando dopamina, el cerebro recupera el control sobre el movimiento lo que reduce los síntomas de la enfermedad (temblores, la rigidez muscular y la lentitud).

Según GlobalData, existen 11 terapias celulares en fase I-III de desarrollo para el párkinson en los siete principales mercados.

El bemdaneprocel de BlueRock Therapeutics es la terapia celular más avanzada en Estados Unidos y Europa, con un ensayo clínico en fase III en curso para investigar su eficacia y seguridad en pacientes con esta enfermedad.

De tener éxito, este tratamiento innovador podría combatir la degeneración de las neuronas dopaminérgicas.

Amchepry (raguneprocel) del laboratorio japonés Sumitomo Pharma representa la primera terapia celular, tras haber recibido una aprobación condicional y por tiempo limitado en Japón en marzo de 2026 para mejorar los síntomas motores que no responden adecuadamente a las terapias farmacológicas existentes.

"Más recientemente, en julio de 2026, sasineprocel de Aspen Neuroscience (compañía de Estados Unidos) recibió la designación de terapia avanzada de medicina regenerativa por parte de la FDA. Esto ilustra el creciente impulso regulatorio en torno a los enfoques basados en células", recalca Wong.

A pesar de que se prevé un crecimiento en el mercado del tratamiento del Parkinson, se puede llegar a haber afectado por un gran obstáculo: la expiración de las patentes de varios medicamentos clave de marca, lo que dará entrada a versiones genéricas más baratas y reducirá los ingresos globales del sector.

"La pérdida de la exclusividad de la patente permitirá la entrada al mercado de genéricos más baratos. No obstante, el lanzamiento de terapias modificadoras de la enfermedad y otras terapias sintomáticas, junto con la continua expansión de las reformulaciones recientemente aprobadas, impulsará el crecimiento del mercado", concluye el analista.