El lío de las huelgas médicas en España: en qué comunidades se han suspendido y en cuáles se mantienen (y qué días)

El resto de las regiones con representación de la CESM han suspendido sus paros, aunque se prevén movilizaciones finales y una manifestación nacional el 21 de noviembre.

Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana mantienen las huelgas autonómicas, mientras que Navarra opta por suspender las peonadas o jornadas extra de tarde.

En la Comunidad Madrid, los médicos han convocado paros en cuatro bloques entre los meses de octubre y diciembre tras realizar una consulta al colectivo.

Tras el anuncio de elecciones generales y la desconvocatoria de la huelga nacional indefinida, varias comunidades mantienen paros propios por reivindicaciones autonómicas.

El anuncio de huelga por parte de los médicos de la Comunidad de Madrid es una vuelta de tuerca más al panorama otoñal de paros en la profesión.

Tras desconvocarse la huelga indefinida en toda España con el anuncio de elecciones generales el próximo 29 de noviembre, algunas comunidades la han mantenido, con sus propias reivindicaciones autonómicas.

No todas las organizaciones sindicales de dichas comunidades están apoyando los paros, por otro lado.

En algunas regiones, se ha sustituido la huelga por concentraciones, para seguir mostrando rechazo al Estatuto Marco (que, con la convocatoria de elecciones, decaía su tramitación parlamentaria), así como plantear exigencias propias.

El Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid, formado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-CSIT UP, convocó este miércoles una huelga autonómica en cuatro bloques.

Tendrá lugar (siempre comenzando a las 8h de la mañana del primer día y finalizando a las 8h del último) del 28 al 31 de octubre; del 4 al 7 de noviembre; del 18 al 21 de noviembre, y del 9 al 12 de diciembre.

El Comité realizó una encuesta entre los médicos y más de la mitad respaldó continuar con los paros, frente al 34,9% que se mostró en contra.

Los facultativos reivindican un nuevo modelo de carrera profesional, el reconocimiento de la singularidad de la profesión médica, las mejoras retributivas tanto en la jornada laboral corriente como en las guardias y la creación de una Mesa de Concertación Médica y Facultativa, entre otras cosas.

El primer bloque de huelga en Madrid coincide con el inicio del paro indefinido que había fijado el Comité de Huelga nacional, pero que fue desconvocado tras el anuncio de elecciones generales.

Paros indefinidos

En este comité figuraba la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM, con representación en 12 comunidades más Ceuta y Melilla), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME).

De esta convocatoria se habían desligado el sindicato madrileño Amyts, el gallego O'MEGA y el catalán Metges, que habían formado parte del comité nacional durante los paros mensuales que tuvieron lugar a lo largo de la primera mitad de 2026.

Estas tres organizaciones han formado la Unión Médica y Facultativa (UMYF), junto al SMN (Navarra), Simega (Galicia), Semca (Canarias) y Avanza (Comunidad Valenciana).

UMYF también se había sumado a la huelga del 28 de octubre e igualmente la aplazó por la convocatoria de elecciones, pero Cataluña, Navarra, Canarias y Comunidad Valenciana han mantenido, a modo individual, los paros médicos.

Fue Metges el primero en anunciar que seguía adelante con la huelga. Este martes acudieron a una reunión con representantes del Departamento de Trabajo y en la que se ausentaron la consejera de Salud, Olga Pané, y representantes del servicio de salud, por lo que los médicos catalanes han reafirmado la convocatoria y, además, piden a Illa la destitución de Pané.

El otro sindicato catalán, Simecat, perteneciente a CESM, se ha desligado de la convocatoria. En Canarias, sin embargo, la representación de la Confederación se ha unido al Semca en la convocatoria de huelga: serán los más madrugadores, pues está prevista entre el 16 y el 26 de octubre, dejando fuera los fines de semana del 17-18 y del 24-25.

En la Comunidad Valenciana, el Sindicato Médico Avanza ha mantenido la convocatoria de huelga indefinida a partir del 28 de octubre, ya que la caída del Estatuto Marco por las elecciones generales "no modifica el conflicto existente" en la región, señalan en un comunicado.

Navarra, en cambio, se desliga de la huelga del 28 pero mantiene el paro de las tardes, las conocidas como peonadas: la jornada extra que hacen en muchos servicios para liberar las listas de espera.

Esta comunidad fue una de las que anunció el fin de las peonadas a partir del pasado 1 de julio, como forma de protesta por la situación médica. Cataluña, Madrid y La Rioja también se unieron a esta reivindicación, junto a Galicia, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Las consejerías de salud de Galicia y el País Vasco alcanzaron sendos acuerdos con sus médicos para poner fin a los conflictos abiertos. Andalucía y Asturias también han llegado a tratos, y en Comunidad Valenciana la consejería firmó un acuerdo con CESM Valencia (no con Avanza) que asumía "gran parte de las reivindicaciones planteadas".

El resto de regiones, cuya representación sindical está integrada en la Confederación, han suspendido las convocatorias de huelga (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y las ciudades autónomas).

Con todo, los sindicatos médicos de Euskadi y Andalucía, junto con CESM, llevarán a cabo distintas movilizaciones encuadradas en la campaña electoral para recordar que la sanidad también está en juego en estas elecciones generales.

Las movilizaciones concluirán con una manifestación en Madrid, desde el Ministerio de Sanidad al Congreso de los Diputados, el próximo 21 de noviembre

Hay que recordar que los médicos también pueden participar en la próxima huelga general del 11 de noviembre, que ha sido convocada por CCOO y UGT, además de CNT y otros colectivos.