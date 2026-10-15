Juan López-Belmonte, nuevo presidente de Farmaindustria para los próximos dos años

El nuevo presidente reclama convertir la investigación biomédica y la autonomía estratégica en políticas de Estado ante la próxima legislatura.

Busca movilizar hasta 21.500 millones de euros en inversión de la industria farmacéutica entre 2027 y 2030, alcanzando los 81.000 empleos directos.

Propone un acuerdo para elevar en un punto del PIB la inversión pública en sanidad y una Estrategia Nacional para financiar innovaciones farmacéuticas en menos de 180 días.

Juan López-Belmonte (Rovi) asume la presidencia de Farmaindustria para el periodo 2026-2028, sucediendo a Fina Lladós seis años después de su primer mandato durante la pandemia.

Finalmente, tal y como adelantó este diario, Juan López -Belmonte (Rovi) será el nuevo presidente de la patronal de la industria farmacéutica española, Farmaindustria, para el periodo 2026-2028. Así, le toma el relevo a Fina Lladós, directora general de Amgen Iberia.

El ejecutivo regresa a la Presidencia de la patronal seis años después de asumirla por primera vez, en octubre de 2020, en plena pandemia.

López-Belmonte se incorporó a Laboratorios Farmacéuticos Rovi en 1994, fue nombrado director general en octubre de 2001 y asumió el cargo de consejero delegado en octubre de 2007, año en el que lideró la salida a bolsa de la compañía.

Entre las principales propuestas de López-Belmonte está la de elevar la inversión pública en sanidad y así situar a España entre los primeros países europeos en acceso a la innovación, así como convertir la investigación biomédica y la autonomía estratégica en políticas de Estado.

Durante su discurso de investidura ha destacado el valor de una institución capaz de "convertir la diversidad de las compañías en fortaleza" y de trasladar una voz única ante las administraciones, los agentes sanitarios, los pacientes y la sociedad.

El nuevo presidente ha señalado que su mandato comienza esta vez en un escenario internacional mucho más convulso, donde las tensiones geopolíticas y la necesidad de reforzar las capacidades científicas e industriales han hecho del sector de la industria farmacéutica una prioridad estratégica para los países.

"El medicamento ya no es sólo una cuestión sanitaria, sino también económica, industrial y de seguridad. La pandemia nos enseñó que contar con capacidades científicas e industriales propias es una condición de la autonomía sanitaria fundamental", ha precisado durante su participación en la Asamblea General en la que ha sido elegido nuevo presidente.

Próxima legislatura

En este contexto y ante las próximas elecciones generales, el presidente de Farmaindustria ha anunciado el objetivo de trasladar a los partidos políticos que la próxima legislatura sea la de la competitividad biomédica, con una propuesta para que España lidere Europa en salud, innovación y autonomía estratégica.

En concreto, basada en tres compromisos para el próximo Gobierno. En primer lugar, ha propuesto alcanzar un acuerdo de legislatura que permita elevar en un punto del PIB la inversión pública en sanidad para converger con los países europeos más avanzados.

Este esfuerzo permitiría reforzar las plantillas, la tecnología y las infraestructuras sanitarias, avanzar en la medición de resultados en salud y generalizar fórmulas de financiación vinculadas al valor.

En segundo lugar, ha reclamado una Estrategia Nacional de Acceso a la Innovación que sitúe a los pacientes españoles entre los primeros de Europa en el acceso a los nuevos medicamentos.

La propuesta contempla financiar las innovaciones en menos de 180 días, establecer una vía rápida de 90 días para los tratamientos prioritarios y reducir prácticamente a cero las diferencias entre comunidades autónomas.

"Si ya somos líderes en ensayos clínicos, podemos serlo también en acceso real: un paciente no puede esperar más por su medicamento innovador en una comunidad autónoma que en otra", ha afirmado.

El tercer compromiso pasa por convertir la investigación biomédica y la autonomía estratégica en políticas de Estado.

Para ello, Farmaindustria propone consolidar el liderazgo español en ensayos clínicos, impulsar el uso secundario de los datos sanitarios y los centros de innovación digital, mejorar el marco para la inversión industrial y reforzar la seguridad del suministro mediante reservas y capacidades estratégicas.

El objetivo planteado es movilizar hasta 21.500 millones de euros de inversión de la industria farmacéutica entre 2027 y 2030 y alcanzar los 81.000 empleos directos al final de ese periodo.

"Detrás de estas propuestas hay una idea de fondo que llevamos años defendiendo y que seguiré defendiendo con la misma convicción: el medicamento no es un gasto, es una inversión. Una inversión en salud, en empleo cualificado, en exportaciones y en capacidad estratégica para el país", ha asegurado.

El presidente ha recordado que España cuenta con fortalezas suficientes para aprovechar esta oportunidad: su liderazgo europeo en ensayos clínicos con nuevos medicamentos, una red de más de 180 plantas de producción y la Estrategia de la Industria Farmacéutica, la primera política sectorial de estas características desarrollada conjuntamente por varios ministerios y el sector.

El reto, según ha añadido, es que la Estrategia se traduzca cuanto antes en medidas concretas, porque "la competencia por atraer inversión se produce en tiempo real y no espera a los calendarios políticos".

En reconocimiento a Fina Lladós Juan López-Belmonte ha dedicado una parte de su intervención a agradecer el trabajo desarrollado durante los dos últimos años.

"Has presidido Farmaindustria en un contexto muy exigente y lo has hecho con cercanía, serenidad, capacidad de escucha y una firmeza que nunca ha necesitado alzar la voz", ha precisado.

El nuevo presidente destacó especialmente la relación de confianza construida con las administraciones y con el resto de los agentes del sector, que calificó como "uno de los grandes activos de la Asociación". Precisamente, Lladós en su discurso de despedida ha felicitado a su sucesor y le trasladó su total apoyo para la nueva etapa que ahora comienza.

En sus palabras, ha destacado especialmente una idea que según dijo ha querido mantener presente durante todo su mandato: que ninguna política sanitaria tendrá sentido si no tiene a los pacientes en el centro.

"Cada vez que hablamos de tiempos, de regulación, de financiación, de inversión o de incentivos, estamos hablando, en realidad, de personas que esperan una respuesta"

"Por eso, debemos seguir trabajando con humildad, con ambición y con sentido de país. Nuestro trabajo no sólo salva vidas: transforma la narrativa de muchas personas, convierte incertidumbre en posibilidades y abre caminos donde antes había desesperación", ha asegurado.