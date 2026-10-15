El Gobierno propone subir las primas de Isfas y Mugeju sólo un 2% y dispara la preocupación de los trabajadores públicos

La incertidumbre en Isfas y Mugeju se suma a la crisis en Muface, que ha consumido más del 50% de su tesorería y registra una fuga de funcionarios a la sanidad pública.

Las aseguradoras disponen hasta el 26 de octubre para analizar los pliegos y decidir si acuden a la licitación o si la dejan desierta debido a los elevados costes.

Los trabajadores públicos y los sindicatos como CSIF temen por la viabilidad del servicio tras denunciar el deterioro de la atención sanitaria y la falta de prestaciones.

El Gobierno plantea un incremento de las primas de solo el 2% para renovar los conciertos sanitarios de Isfas y Mugeju que vencen el 31 de diciembre.

El próximo 31 de diciembre, expiran los conciertos que garantizan la asistencia sanitaria del personal de justicia y defensa (las mutualidades de Mugeju e Isfas). Esta cita obligatoria llega en un momento de tensión, ya que la propuesta del Gobierno de subir las primas sólo un 2% durante el año que tendrán validez los contratos ha disparado la preocupación entre funcionarios y compañías.

Esta cifra se queda muy lejos de lo que ofreció finalmente el Gobierno con Muface cuando se aprobó una subida acumulada de la prima del 41,2% para dar continuidad al mutualismo administrativo tras las quejas de las aseguradoras.

Según ha podido saber este diario, ahora los empleados públicos están preocupados por la viabilidad de ambas mutualidades viendo la evolución de Muface que ha agotado ya más del 50% de su tesorería para poder financiar la asistencia sanitaria ante la falta de presupuestos.

Los funcionarios denuncian el deterioro del mutualismo de los últimos años que ha provocado una reducción en la oferta de servicios sanitarios, la denegación de pruebas, intervenciones y dispensación de fármacos y la falta de especialistas en determinadas poblaciones de menos de 1.000 habitantes, según denuncian fuentes cercanas a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a este diario.

Por su parte, fuentes del mercado apuntan -en primera instancia sin analizar en profundidad las condiciones del concierto que se publicaron hace unos días- que la oferta está muy por debajo de lo esperado y que no cubriría los incrementos de costes que están afrontando las aseguradoras.

De momento, las compañías están analizando los pliegos para valorar si presentar o no las ofertas.

Las aseguradoras tendrán hasta el 26 de octubre para dar una respuesta. Aunque recordemos que no sería la primera vez que este tipo de concursos queda desierto como ya se vivió con Muface.

En noviembre de 2024, la licitación quedó desierta lo que obligó al Gobierno a lanzar una oferta urgente para que más de 1,5 millones de funcionarios no se quedaran sin asistencia sanitaria.

Finalmente, con la tercera oferta (presentada en enero de 2025), el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública logró convencer a las aseguradoras (Asisa y SegurCaixa Adeslas) para seguir apostando por Muface. No obstante, perdió a DKV por el camino que decidió no sumarse al concierto.

Muface

Pese a que el Gobierno ha logrado mantener la continuidad del mutualismo administrativo, al menos hasta 2027 (momento en que caduca el concierto), Muface no ha terminado de recuperarse de su gran crisis.

La institución está viviendo una auténtica fuga de funcionarios que se han marchado a la sanidad pública.

De hecho, CSIF alertó de que 7.664 mutualistas se han decantado por la pública, 4.281 en enero de 2026 y 2.051 en junio.

Tras la celebración del Consejo General de la entidad durante el pasado miércoles, el sindicato reclamó un compromiso para mejorar la asistencia sanitaria ante la ausencia de presupuestos y el fin de la legislatura.

En la cita, se analizaron las cuentas de 2025. Un ejercicio que vino determinado por la suscripción de los conciertos de asistencia sanitaria tanto en el territorio nacional como en el exterior, por lo que hubo que tramitarse un suplemento de crédito por un importe de 285 millones de euros.

Tratándose de un presupuesto prorrogado, la contratación no estaba prevista y se tramitó este suplemento con el fin de cubrir las insuficiencias presupuestarias, tal y como señala CSIF en un comunicado.

La financiación del suplemento de crédito en Muface se financió con remanente de tesorería que, según datos facilitados en la reunión del Consejo, se sitúa en apenas un millón de euros.

"Al cierre de 2026 conoceremos la nueva cifra de remanente, pero la situación es inédita", denuncia el sindicato.