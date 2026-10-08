Sanidad suspende el Consejo Interterritorial de este viernes tras la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre

El Consejo ordinario del 23 de octubre podría limitarse a asuntos urgentes, entre ellos repartos de fondos para cohesión sanitaria, trasplantes, prevención y vigilancia de enfermedades.

El adelanto electoral deja en el aire esta norma y otros proyectos sanitarios, como la Ley del Medicamento, Gestión Pública y el Estatuto Marco.

La reunión iba a abordar la aprobación del Real Decreto de transparencia de las listas de espera, cuestionado por varias comunidades por asuntos aún pendientes de aclarar.

Sanidad suspende el Consejo Interterritorial extraordinario previsto para este viernes tras la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre.

Como era previsible, el Ministerio de Sanidad ha suspendido el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) extraordinario de este viernes tras la reciente convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

En esta cita, el equipo de Mónica García y las comunidades autónomas tenían previsto debatir el futuro Real Decreto para dotar de más transparencia a las listas de espera.

La idea era que el texto se pudiera aprobar en esta cita. No obstante, el departamento no las tenía todas consigo, ya que la mayoría de regiones defendían la necesidad de seguir trabajando en la norma porque, según ellas, "aún quedaban temas por aclarar".

Con el adelanto electoral y la disolución de las Cortes, esta norma como muchas otras (Ley del Medicamento, Gestión Pública, Estatuto Marco...) se quedan en el aire. A la espera de si el próximo Gobierno decide o no retomarlas.

Por otro lado, el Consejo Interterritorial tiene prevista una nueva reunión ordinaria para el próximo 23 de octubre. A ella podrían llevarse a debate sólo lo estrictamente necesario como es el caso de los repartos de fondos para las comunidades autónomas.

Algunos de los acuerdos que están previstos de ejecutarse es la distribución de 50 millones de euros a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para desarrollar programas de cohesión, formar a los profesionales sanitarios para favorecer el uso racional de los medicamentos.

También irán dirigidos al Plan Nacional de donación de médula ósea, el Plan Nacional de sangre de cordón umbilical y el Programa marco de calidad y seguridad para la obtención y trasplante de órganos humanos. Además, irán a parar al Programa para la optimización de los sistemas de información que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes, en el ejercicio presupuestario de 2026.

Todo se enmarca en la aplicación de la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

El Consejo Interterritorial dedicará un espacio a analizar el acuerdo de distribución de fondos dirigidos a estrategias frente a enfermedades raras o neurodegenerativas (incluido ELA).

Además, se debatirá la entrega de 3 millones de euros entre las autonomías y Ceuta y Melilla para la protección de la salud y la prevención (medidas y planes frente al tabaquismo, vigilancia de cribados).

A esta se sumará una partida de 7 millones de euros dirigida al Sistema de Vigilancia del cáncer, enfermedades raras, salud mental, resistencias antimicrobianas, salud laboral y desarrollo del Sistema de Vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria (SIVAIN).

Por último, Sanidad tiene previsto aprobar otra partida de 5 millones de euros destinada nuevamente a SIVAIN y al equipamiento de donación de plasma.