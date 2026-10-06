Un momento de la mesa de CCAA en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad. Cristina Villarino.

Las CCAA piden más fondos para sanidad e intervenir en futuros 'estatutos marco': "No queremos más conflictividad"

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LO ESENCIAL Las claves Los consejeros de Sanidad de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León reclaman más financiación autonómica para reforzar los servicios públicos. Las comunidades piden participar en las normas sobre recursos humanos para evitar conflictos laborales como el generado por el Estatuto Marco. Los consejeros alertan de que las huelgas médicas perjudican al sistema público y agravan las listas de espera. Andalucía y Madrid defienden un pacto de Estado por la sanidad, mientras las dos Castillas priorizan sacar la salud de la confrontación política.

Las comunidades autónomas, incluso las de diferente signo político, comparten ciertos consensos en sanidad. Entre ellos, que el nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre deberá aportar una mayor financiación a los territorios para atender sus necesidades en sanidad. Y que se cuente con ellos para las normativas que tengan que ver con los recursos humanos. Todo ello para evitar nuevos casos de conflictividad laboral, como el reciente (y decaído) Estatuto Marco.

Así lo indicaron los consejeros de Sanidad de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León reunidos en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, que demandan que "estamos en una ola de la que tenemos que salir. No queremos más conflictividad".

Se trata de argumentos en los que coinciden Jesús Fernández Sanz y Alejandro Vázquez, consejeros de las dos Castillas que, pese a ser de PSOE y PP, respectivamente, tienen una visión similar en este sentido.

El VII Simposio del Observatorio de la Sanidad aborda las reformas y la gobernanza para la Sanidad 2030

"Sin la conveniente participación de las autonomías, lo que ha ocurrido con el Estatuto Marco era una crónica de una muerte anunciada", decía Fernández Sanz.

"La conflictividad es uno de los mayores problemas en el sistema sanitario. Estas tensiones y conflictividades son malas", insistía Vázquez, sobre todo en referencia a los paros médicos de este año.

A estas valoraciones se sumaba, también, Fátima Matute, de Madrid. "La huelga perjudica a todo el mundo: soy una eterna defensora de que el médico tiene que tener un espacio propio. Y eso no va en contra del resto de las profesiones.

Antonio Sanz, de Andalucía, también coincidía en esto. Sobre todo por el impacto que las huelgas médicas han tenido en el sistema sanitario público y las listas de espera.

Otro espacio de consenso durante el coloquio fue el de la financiación. O, más bien, la necesidad de más fondos por parte de las autonomías.

"Necesitamos un gran acuerdo de financiación autonómica" que refuerce los servicios públicos, indica Sanz. Eso sí: no el modelo que propone ahora mismo el Estado (y que ha decaído por el adelanto electoral) "que sólo apoyan dos autonomías".

En este sentido, demandaba un sistema de financiación que "debe llevarse a cabo pensando en todas las regiones, independientemente de las siglas". Y denunciaba: "Vamos a un camino en el que el Estado financia menos".

"La financiación tal y como está ahora no funciona. Todos nos quejamos de infrafinanciación", lamentaba Matute. "Hace falta dinero", añadía Vázquez.

Pero... ¿Esa financiación deber ser finalista? Fernández Sanz indicaba que el sistema sanitario necesita más fondos. Pero no cree que esa sea la vía. "Sí a la financiación realista, pero no finalista. Lo que necesitamos es una financiación adecuada", objetaba.

Se trata de una postura que comparte el castellanoleonés Vázquez. "No hace falta que sea finalista, aunque sí diferencial para cubrir las necesidades de cada región". En cambio, Matute sí que contemplaba este enfoque.

Durante el coloquio surgió un asunto clásico: ¿Deben los partidos españoles firmar una pacto de Estado por la sanidad? Depende.

El andaluz Sanz se mostraba entusiasta. "Un pacto sobre la sanidad es importante. Y sacar de la confrontación política al sistema sanitario. La sanidad tiene que ser blindada y protegida porque es el servicio más esencial".

Mesa redonda. Consejeros de Sanidad de las CCAA

Algo parecido comentaba Matute, de Madrid: "Yo sí que creo que necesitamos un pacto por la Sanidad. Y debe ser la figura del Ministerio la que lo coordine. Esa es su labor".

En cambio Fernández Sanz se mostraba escéptico. "No quiero un pacto por la Sanidad. Quiero un pacto político para que que la sanidad no forme parte de enfrentamientos, pero sólo eso". Postura en la que, de nuevo, se mostraba de acuerdo Vázquez.