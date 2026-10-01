Juan Carlos Gil, ex de MSD y de Moderna, ficha por Merz y será su nuevo director general

Sustituye en el cargo a Álvaro González, quien será el nuevo responsable comercial de la Región Europa.

Entre sus prioridades están ampliar el acceso a terapias innovadoras, reforzar la colaboración con profesionales sanitarios y maximizar el crecimiento en áreas como la migraña.

Gil dejó recientemente su cargo como director general de Moderna, donde ingresó en 2021 tras su paso por MSD como director ejecutivo de Vacunas.

Juan Carlos Gil Rubio es nombrado director general de Merz Therapeutics para Iberia, asumiendo la gestión en España y Portugal.

Merz Therapeutics ha anunciado el nombramiento de Juan Carlos Gil Rubio como director general de Iberia, puesto desde el que asumirá la responsabilidad de las operaciones de la compañía en España y Portugal.

El nuevo responsable de la filial ibérica de Merz abandonó su puesto como director general de Moderna a principios de 2025. Se incorporó a esta compañía en 2021, procedente de MSD, donde trabajaba como director ejecutivo de la Unidad de Vacunas.

Entre sus prioridades se encuentran facilitar el acceso de un mayor número de pacientes a terapias innovadoras, colaborar estrechamente con profesionales sanitarios y otros stakeholders y fomentar una organización de alto rendimiento, comprometida y centrada en el paciente.

Gil trabajará estrechamente con el equipo local y otros principales stakeholders externos para aprovechar las fortalezas existentes en la filial e identificar nuevas oportunidades de crecimiento e impacto.

Esto incluye maximizar el crecimiento en las indicaciones existentes, prepararse para futuras oportunidades en el ámbito de la migraña, mejorar el acceso de los pacientes y el reembolso, y reforzar la colaboración con la comunidad sanitaria.

"Merz ha construido una sólida reputación basada en la excelencia, la innovación y un compromiso a largo plazo con los pacientes y los profesionales sanitarios", ha declarado en un comunicado.

"Estoy realmente ilusionado de unirme a Merz Therapeutics en España y Portugal y de trabajar junto a un equipo tan talentoso".

"Mi objetivo será consolidar estos cimientos, asegurando que sigamos diferenciándonos no solo a través de nuestros productos, sino también mediante la ciencia, la calidad de nuestras alianzas, la experiencia del cliente y nuestra contribución al avance de la atención al paciente".

Gil sucede a Álvaro González, quien pasa a ocupar el puesto de responsable comercial de la Región Europa.