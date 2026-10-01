Se destaca la formulación magistral como solución ante el desabastecimiento de tratamientos para la menopausia, proponiendo que las farmacias puedan fabricar medicamentos individualizados.

El colectivo farmacéutico ha presentado la Declaración de Asturias Farmacia 2035, que propone fortalecer la atención farmacéutica y mejorar la colaboración con el sistema sanitario.

Solo el 58% de los mayores de 64 años se vacunó contra la gripe en la última temporada, y cifras similares preocupan en otros grupos vulnerables.

Los farmacéuticos reclaman participar en la vacunación para aumentar las tasas de inmunización, especialmente ante el descenso detectado tras la pandemia.

Las tasas de vacunación con respecto a la pandemia han caído. El declive en la adhesión a las dosis de refuerzo y la inmunización en adultos es una realidad que preocupa al sector sanitario. Con coberturas frente a la gripe o el neumococo que han retrocedido notablemente, los farmacéuticos siguen insistiendo en participar en la vacunación para poder impulsar estas tasas de inmunización.

En concreto, los datos del Ministerio de la temporada 2025-2026 (más recientes) reflejan que sólo el 58% mayor de 64 años se vacunó contra la gripe. Esta cifra aumenta al 61% si analizamos el colectivo de embarazadas, pero cae al 52% en niños de uno a cinco años.

Todo ello, ocurre en un momento en el que las enfermedades respiratorias se han disparado tras el verano, lo que ha obligado a varias regiones adelantar la vacunación.

Por este motivo, la petición del Colegio de Farmacéuticos (CGOF) es participar en este proceso para agilizar la vacunación. Una reclamación que, desde hace años, ha generado polémica y ha levantado el malestar entre los enfermeros, quienes defienden la importancia de garantizar la seguridad del paciente y de no invadir competencias.

No obstante, los farmacéuticos reclaman generar lazos de colaboración. Por ejemplo, a la hora de avisar a la población diana cuando se acerca a la farmacia que le toca vacunarse y otras muchas fórmulas.

"Estamos teniendo conversaciones con la Administración [con el Ministerio de Sanidad] para poder trabajar en esto y que las farmacias sean un sitio cercano donde puedan desplazarse los ciudadanos", ha asegurado Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos tras su intervención en el XXIV Congreso organizado por la institución.

De hecho, Aguilar ha puesto un ejemplo y ha defendido que desde algunas comunidades autónomas ya se está impulsando la vacunación desde las oficinas de farmacia, por ejemplo, con los profesionales sanitarios.

Por ejemplo, Andalucía vacuna en los propios establecimientos a los profesionales que desempeñan su labor en las más de 3.800 oficinas de farmacia de la comunidad autónoma, que están en esos mismos establecimientos, gracias a un acuerdo impulsado por la Consejería de Salud y el colegio farmacéutico de la región (CACOF).

Hoja de Ruta 2035

Durante la ponencia de Aguilar y la intervención de la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, Teresa Méndez, se ha presentado la Declaración de Asturias Farmacia 2035, un documento donde se posiciona como la hoja de ruta para fortalecer el sistema sanitario y el trabajo del colectivo en la próxima década.

Dicho documento aboga por el desarrollo de la atención farmacéutica domiciliaria para pacientes vulnerables y dependientes desde las farmacias de proximidad, como garantía de seguridad en la dispensación de medicamentos y mejora del acceso.

En segundo lugar, insta a la regulación e incorporación de los servicios farmacéuticos asistenciales en la cartera común del SNS de forma que se promueva su concertación en las autonomías facilitando que los ciudadanos de todo el país puedan acceder a estos servicios, como los servicios personalizados de dosificación o ciertos cribados.

Además, los farmacéuticos consideran necesaria la integración de la Farmacia en las Redes de Vigilancia Epidemiológica y Salud Pública y su implicación en ámbitos como los cribados, la cesación tabáquica, campañas de vacunación o educación sanitaria.

Respecto al acceso a medicamentos, la nueva hoja de ruta aboga por la revisión de las reservas singulares que limitan el acceso a los medicamentos innovadores a través de la farmacia comunitaria y que están provocando que los pacientes tengan que desplazarse al ámbito hospitalario sin que exista una justificación clínica o de seguridad para ello.

En quinto lugar, se considera necesario avanzar desde la actual interoperabilidad de la receta electrónica hacia la verdadera conexión de la farmacia comunitaria con el resto del sistema sanitario.

Deben existir módulos de comunicación entre farmacéutico y médico prescriptor para que ambos tengan acceso al historial farmacoterapéutico.

Este avance debe completarse con la incorporación de la farmacia al Espacio Europeo de Datos Sanitarios: la información relacionada con los medicamentos y servicios farmacéuticos, como la dispensación, la farmacovigilancia o la adherencia, debe transformarse en datos útiles para la toma de decisiones de salud.

Además, los farmacéuticos apelan a actualizar el marco deontológico y establecer garantías de supervisión profesional en el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud.

La hoja de ruta para la próxima década ve imprescindible también una actualización de las competencias de los farmacéuticos en sus distintos ámbitos de actuación para responder a nuevas necesidades sanitarias y la creación de nuevas especialidades profesionales especialmente en el ámbito de la salud pública.

Finalmente, el documento apela a incorporar a las farmacias en los planes públicos de preparación y respuesta ante emergencias -como las de la DANA, la crisis migratoria en Ceuta o el Covid- y recuerda que es necesario un marco legislativo que permita la sostenibilidad del actual modelo de farmacia como garantía de acceso a los medicamentos.

Formulación magistral

Con respecto al impulso de la formulación magistral para acabar con los desabastecimientos de tratamientos para la menopausia, Aguilar ha destacado que es una alternativa para solucionar problemas.

"Si hay una comunidad autónoma que lo ha propuesto no veo la razón porque el resto de los códigos postales del país no lo podrían hacer. Nos ponemos a disposición de la administración para cualquier autorización", ha destacado.

"Creo que la decisión de Cataluña ha sido buena alternativa en caso que siga habiendo problemas de escasez de fármacos. Es una fórmula fundamental que se debería hacer en estas situaciones y de hecho es muy habitual y se hace para otro tipo de tratamientos que aunque no es la dosis comercial, puede ayudar a que los ciudadanos no se queden sin su tratamiento", ha continuado.

Cabe destacar que, en las últimas semanas, ha habido problemas de desabastecimiento de las terapias hormonales, basadas en estradiol, para la menopausia.

Esto ha llevado a algunas administraciones a plantear la autorización de la fabricación de los medicamentos en las propias farmacias. Lo que se conoce como formulación magistral.

Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, apunta que la formulación magistral "es un medicamento individualizado y nos ponemos a disposición de la Administración para que lo que estime necesario".

No hay problema de suministro del principio activo (el ingrediente básico) sino de las diferentes formas o presentaciones, por lo que las farmacias podrían afrontar la situación.

"Ahora que hay un consenso mayoritario [del balance riesgo-beneficio de estos tratamientos], se está incrementando la demanda de estos fármacos".

Desde el Ministerio de Sanidad señalan a este medio, con todo, que son las comunidades las que tienen capacidad para autorizar las formulaciones magistrales y que se espera que en noviembre se vaya restableciendo la normalidad.

No obstante, según señala Rísquez, la Aemps "puede marcar que las comunidades tomen decisiones sobre los problemas de suministro, al ser global".