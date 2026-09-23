Los médicos y las enfermeras de Ceuta suspenden la huelga y acusan a Sanidad de "boicot" al no publicar servicios mínimos

Critican que la administración destinó recursos a desacreditar la huelga en vez de garantizar los derechos laborales.

Los sindicatos denuncian inseguridad jurídica y falta de garantías para ejercer el derecho de huelga.

Acusan al Ministerio de Sanidad de "boicot" por no publicar los servicios mínimos requeridos.

Médicos y enfermeras de Ceuta han suspendido la huelga prevista para el 24 de septiembre.

Los médicos y las enfermeras de Ceuta han decidido suspender la huelga que había convocado para este jueves 24 de septiembre. Y acusan al Ministerio de Sanidad de su "boicot".

En un comunicado, los sindicatos de médicos y enfermeras de Ceuta (reunidos en la entidad Cemsatse) anuncian la "desconvocatoria de la huelga de 24 horas" prevista para este jueves.

Las causas detrás de esta decisión son, indican, la "falta de publicación de los servicios mínimos aplicables a la convocatoria". Y, por ello, "la grave inseguridad jurídica derivada de dicha omisión".

Cemsatse considera que "sin la previa publicación de los servicios mínimos, las personas trabajadoras desconocen qué limitaciones pueden afectar al ejercicio de su derecho fundamental".

Tampoco "cuáles serán las necesidades asistenciales que la Administración considera imprescindibles y cuáles son las obligaciones concretas que eventualmente podrían recaer sobre ellos".

De esta manera, la organización considera que "la actuación administrativa desarrollada en este expediente ha situado tanto a las personas trabajadoras afectadas como al propio Comité de Huelga en una situación de incertidumbre incompatible con el ejercicio normal y efectivo de un derecho fundamental".

En este sentido, médicos y enfermeras acusan a Sanidad, concretamente al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (que controla el sistema sanitario ceutí) de carecer de "buena fe".

Una buena fe "exigible a las Administraciones Públicas" que "no se satisface mediante la mera celebración formal de reuniones o la elaboración interna de propuestas, sino mediante actuaciones eficaces y diligentes que permitan el ejercicio real de los derechos fundamentales afectados".

Imprescindible

"Resulta particularmente significativo que la Administración haya destinado recursos institucionales a cuestionar públicamente la legitimidad de la huelga, a desacreditar las reivindicaciones de los trabajadores y a difundir comunicaciones de confrontación institucional", sostienen.

En cmabio, "no ha culminado una actuación imprescindible para garantizar el correcto ejercicio del derecho de huelga como es la publicación de los servicios mínimos", añaden.

Cabe recordar que, legalmente, las Administraciones tienen que dar a conocer los servicios mínimos al menos 24 horas antes de los paros. A cierre de esta información, el Ingesa todavía no ha reaccionado.