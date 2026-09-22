España supera el medio millón de personas donantes de médula ósea

La nueva Estrategia Nacional 2027-2031 busca mejorar la autosuficiencia, la calidad y la innovación en trasplantes y terapias celulares en España.

El 52% de los donantes tienen menos de 40 años y la media de edad de los nuevos donantes fue de 27 años, destacando el papel de los jóvenes.

En 2025 se realizaron 846 peticiones de donación, un 18% más que el año anterior, y 486 donaciones efectivas, lo que supone un aumento del 14%.

España supera los 532.000 donantes de médula ósea, con un notable crecimiento desde la puesta en marcha del Plan Nacional en 2012.

En España, cada año, más de 3.600 personas con leucemias, linfomas y otras enfermedades hematológicas reciben un trasplante de médula ósea para seguir viviendo. El futuro de muchos de estos pacientes depende de la solidaridad de una persona que decida donar células madre de su médula ósea, ya sea para un familiar o para un desconocido.

En 2025, se incorporaron 24.829 nuevos donantes (68 personas cada día), y sólo en los ocho primeros meses de 2026, ya se han inscrito 18.766 más (77 personas al día), lo que eleva el total a 532.996 personas registradas (cada año se dan de baja los donantes que superan los 60 años).

La capacidad de actuación del registro español de donantes de médula ósea (REDMO) permite seguir aumentando el número de solicitudes.

En 2025, se realizaron 846 peticiones, un 18% más que en 2024 y una cifra récord.

Finalmente, 486 donantes españoles completaron la donación de médula ósea (donación efectiva) el pasado año para pacientes en España y en otros 29 países. Este número de donantes efectivos supone un crecimiento del 14% respecto al año anterior.

Cuando se inició el Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO) en 2012, sólo se llevaron a cabo 35 donaciones efectivas: la cifra se ha multiplicado por 14 desde entonces.

Es importante destacar que en la actualidad la mayoría de estas donaciones (81%) se realizan con sangre periférica, sin necesidad de puncionar la médula ósea. En 2025, la probabilidad de encontrar un donante en el REDMO es del 90%, frente al 82 % en 2012, y la mediana del tiempo de búsqueda se ha reducido a 26 días.

Más jóvenes

El aumento de las donaciones efectivas de médula ósea responde al crecimiento del REDMO, pero también a las mejoras introducidas en los tipajes (caracterización genética de los donantes) y a la incorporación de personas más jóvenes.

Actualmente, el 52% de los donantes inscritos en el REDMO tiene menos de 40 años (frente al 30 % en 2012).

La media de edad de los donantes incorporados en 2025 fue de 27 años. Este perfil de edad constituye una gran fortaleza del Registro por los mejores resultados postrasplante que proporciona el donante joven. No obstante, sólo un tercio de las personas inscritas en el REDMO son varones (36%), por lo que sigue siendo un desafío equilibrar ambos sexos.

Las medidas adoptadas en el PNMO también han permitido aumentar la autosuficiencia: actualmente, uno de cada cuatro pacientes (26%) en España recibe médula ósea de un donante español, lo que reduce la dependencia de registros internacionales y contribuye a la sostenibilidad económica del programa.

A los donantes inscritos en el REDMO, se suman 60.897 unidades de sangre de cordón umbilical (SCU) donadas y almacenadas en bancos públicos españoles.

De ellas, se han identificado aquellas de mayor calidad (aproximadamente el 7% del inventario) y realizado un esfuerzo de caracterización en el Proyecto R2S (Ready 2 Ship) del Plan Nacional de SCU, con el objetivo de tenerlas rápidamente disponibles para su liberación cuando se necesiten alternativas para un trasplante de forma urgente.

La ONT también lidera la derivación de unidades de SCU no aptas para trasplante para otros usos basados en la evidencia científica, como la generación de medicamentos innovadores, eldesarrollo de otras aplicaciones clínicas en hemoterapia especializada y de nuevas terapias celulares, y la investigación biomédica. Por todo ello, es importante seguir impulsando la donación de SCU a bancos públicos.

En lo que respecta a la actividad de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), en 2025 se realizaron 3.619 procedimientos; de ellos, 1.982 (55%) se efectuaron con células del propio paciente (autólogos), mientras que 1.637 (45%) fueron posibles gracias a un donante (alogénicos).

De los trasplantes alogénicos, 794 fueron de donantes voluntarios no emparentados con el receptor, la cifra más alta de la serie histórica (un 17% más que en 2024).

Desde que se puso en marcha el PNMO en 2012 hasta diciembre de 2025, 7.557 pacientes han recibido un trasplante de un donante no familiar en España. De ellos, 1.163 eran niños.

En 2025, el REDMO coordinó la donación de médula ósea para 790 pacientes españoles y 270 de otros países.

También gestionó el envío de 52 unidades de SCU a pacientes que lo necesitaban, la mayoría internacionales. Gracias a esta actividad, donantes españoles salvaron la vida de pacientes de 29 países, algunos de ellos de Estados Unidos, Colombia o Canadá.

Nueva Estrategia Nacional 2027-2031

El PNMO, coordinado por la ONT y desarrollado en colaboración con las comunidades autónomas, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y el REDMO, se ha implementado en sucesivas fases a lo largo de doce años con la financiación de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Para consolidar estos resultados, seguir creciendo y promover la innovación, todos estos agentes trabajan conjuntamente, bajo el liderazgo de la ONT, en una nueva Estrategia Nacional de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos y Terapias Celulares 2027-2031 (ENTPH-TerCel), que está en fase de consulta.

Esta estrategia integra en un único marco cinco planes con objetivos afines, que abarcan desde la donación de médula ósea y el refuerzo de la promoción de la donación de SCU, hasta el desarrollo de terapias celulares innovadoras.

Persigue un doble objetivo: que cada paciente que necesite un trasplante acceda a tiempo al donante más adecuado y que todo el proceso cumpla los máximos estándares de calidad y seguridad, en línea con las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1938 sobre sustancias de origen humano (Reglamento SoHO) que será de plena aplicación en agosto de 2027.

Entre sus prioridades figuran seguir sumando donantes al REDMO, adaptar el Registro a las necesidades de las terapias avanzadas, promover la certificación de calidad en todas las fases del proceso de donación y TPH e impulsar el uso de las donaciones celulares para la innovación clínica. La promoción y sensibilización, con campañas específicas dirigidas especialmente a los jóvenes, será otro de sus ejes.