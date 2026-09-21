Los sindicatos sanitarios rechazan la creación de un Intergrupo parlamentario para debatir las demandas médicas

Defienden que el proyecto actual supone un avance para el personal estatutario del SNS, aunque proponen mejoras adicionales y reclaman un desarrollo normativo rápido para facilitar la jubilación anticipada y parcial.

Los sindicatos advierten que el Intergrupo podría alterar el texto acordado y alargar la aprobación de la ley, mostrando sorpresa por el apoyo de la ministra de Sanidad.

Piden a los partidos políticos que agilicen la tramitación parlamentaria y presenten enmiendas cuanto antes, evitando retrasos y prórrogas innecesarias.

Los sindicatos sanitarios rechazan la creación de un Intergrupo parlamentario para debatir el Estatuto Marco, alegando que ya fue suficientemente negociado en el Ámbito de Negociación.

Los sindicatos sanitarios del conocido como Ámbito de Negociación (Sats, CCOO, UGT y CSIF) se oponen a la creación de un Intergrupo parlamentario para abordar el proyecto de Ley del Estatuto Marco. En ese espacio se pretende atender a las demandas médicas y sería un avance significativo que podría suponer la desconvocatoria de la huelga indefinida.

Además, han vuelto a reclamar a los partidos políticos que agilicen su tramitación para que pueda ser aprobado en la actual legislatura. Así lo han señalado en un comunicado.

Las organizaciones sindicales subrayan que la reforma del actual Estatuto Marco ha sido suficientemente debatida a lo largo de los últimos tres años en el Ámbito de Negociación, que es el único foro de trabajo legitimado para la negociación de la regulación general y de las condiciones laborales básicas y comunes del personal estatutario del SNS.

"Desde el máximo respeto a las funciones del poder legislativo los sindicatos consideran que la finalidad real de quienes han propuesto o apoyan la creación de este intergrupo es la de desvirtuar y alterar de manera sustancial el texto acordado con las organizaciones sindicales legitimadas, además de buscar alargar de manera artificial la tramitación de la norma", precisan.

Las organizaciones muestran "su total perplejidad ante el apoyo de la ministra de Sanidad a esta iniciativa", indican. "Es tiempo de trabajar para culminar la tramitación, no de poner nuevas dificultades y barreras".

Mejoras

Los sindicatos recuerdan que la constitución de un Intergrupo parlamentario no es una práctica habitual en la tramitación de una Ley ordinaria.

Insisten que lo que procede hacer ahora es que los grupos parlamentarios presenten cuanto antes sus enmiendas, ya que el texto aprobado por el Consejo de Ministros es conocido desde hace varias semanas.

Al respecto, recuerdan que el pasado viernes, día 18, el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el acuerdo de La Mesa de la Cámara de encomendar la aprobación de la Ley a la Comisión de Sanidad, estableciendo el plazo de presentación de enmiendas por un período de quince días hábiles, que finaliza el 6 de octubre de 2026.

Las organizaciones sindicales insisten en la importancia de que todos los partidos políticos impulsen la tramitación de la Ley para que pueda aprobarse en lo que queda de la actual legislatura.

Por eso, reclaman que no soliciten prórrogas de tiempo innecesarias y que presenten sus enmiendas, en caso de que así lo estimen, lo más pronto posible con el objetivo de mejorar esta norma, obviando "cálculos políticos e intereses partidistas".

Asimismo, los sindicatos propondrán enmiendas a los grupos parlamentarios orientadas a incorporar nuevas mejoras que beneficien al conjunto del personal estatutario del SNS y que no supongan distinciones ni discriminaciones basadas en el mero hecho de pertenecer a un determinado colectivo profesional.

“El Proyecto de Ley es aún susceptible de ser mejorado en el Congreso pero, tal y como está redactado en la actualidad, ya supone un decisivo avance en la modernización del marco regulador de todo el personal del SNS, al incorporar mejoras muy importantes en aspectos esenciales, como la jornada laboral, estabilidad en el empleo, movilidad, salud laboral, conciliación, clasificación y desarrollo profesional”, afirman.

Por último, señalan que lo que sí resulta necesario, y en ello esperan obtener el compromiso del Gobierno, es que su paso por el Congreso de los Diputados conlleve un desarrollo normativo posterior en el menos tiempo posible, para que el personal estatutario pueda acceder de forma efectiva a la jubilación anticipada voluntaria mediante coeficientes reductores y a la jubilación parcial.