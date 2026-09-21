Sanidad ataca la huelga sanitaria en Ceuta: "Carece de objeto material" y obedece a "bastardos intereses"

El Ingesa acusa a los convocantes de buscar cambios normativos para favorecer intereses privados y cuestiona la representatividad de Cemsatse, que solo cuenta con un 30% en la Junta de Personal.

Sanidad defiende que la plantilla actual es la mayor de la historia de Ceuta y que los profesionales disfrutan de las mayores retribuciones del Sistema Nacional de Salud.

El sindicato Cemsatse convoca la huelga para exigir una mejor dotación de personal sanitario y no sanitario, así como contratos mínimos de seis meses.

El Ingesa, gestor sanitario de Ceuta, critica la huelga prevista para el 24 de octubre, calificándola de carente de fundamento y motivada por intereses particulares.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, dependiente del Ministerio de Sanidad y gestor de la sanidad de Ceuta, ha enviado un comunicado atacando la convocatoria de huelga en la ciudad autónoma del próximo día 24.

En el comunicado sostiene que esta huelga "carece de objeto material" y, por tanto, "no cabe, lógicamente, alcanzar 'acuerdo' que reconozca que sucede lo que no sucede".

Además, sostiene que, "bajo ninguna circunstancia, se va a sacrificar el bien común en aras de bastardos intereses particulares, ni se modificará injustamente la normativa laboral vigente bajo la presión o instrumentalización de una crisis humanitaria".

El sindicato Cemsatse (que aglutina a médicos y enfermeros) ha convocado una huelga en la sanidad ceutí el próximo día 24 de octubre.

Entre los objetivos de la huelga está llegar a un acuerdo en materia de dotación adecuada de personal sanitario y no sanitario que permita hacer frente a la crisis, alcanzar un dimensionamiento real de la infradotación de recursos humanos de Ceuta y que las contrataciones sean para un mínimo de seis meses.

En el comunicado enviado a los medios de comunicación, el Ingesa sostiene que la plantilla orgánica del Área Sanitaria de Ceuta asciende a 1.051 plazas, "la mayor dotación de profesionales de la historia de Ceuta y la mejor entre las áreas sanitarias del conjunto del Sistema Nacional de Salud que atienden a una población similar" y que, a 15 de septiembre, había 188 profesionales contratados más que el pasado 31 de mayo.

Asimismo, el número de médicos especialistas del Hospital Universitario de Ceuta ha crecido un 11,85% entre 2018 y 2025, pasando de ser 131 a 151, y que en ese periodo se han sacado adelante las ofertas de empleo público de los años 2016 y 2017, y se han ejecutado las de 2018 y 2019, mientras que están en curso las de 2022, 2023 y 2024.

Contratación temporal

Por otro lado, recuerda que la contratación temporal está regulada por el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, de 2003, por lo que la "Administración no comparte, en absoluto, la exótica pretensión de los convocantes de limitar la duración de los nombramientos a la cifra arbitraria de seis meses y un día, como si de una condena del antiguo Código Penal se tratase".

El Ingesa destaca que Cemsatse solo tiene un 30% de representatividad en la Junta de Personal del Área de Salud de Ceuta. El resto de personal que lo forma, perteneciente a CSIF, CCOO y USAE, "ni convocan ni secundan el paro".

En el duro comunicado, el organismo dependiente de Sanidad afirma que "no se obtendrá ganancia retributiva particular alguna -para categoría, colectivo, servicio, sección o persona concreta- al margen de la legislación vigente", ya que "los profesionales al servicio del Ingesa son los que gozan -de largo- de las mayores retribuciones netas de entre todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud".

Además, hace una velada acusación a los huelguistas de querer modificar el régimen de incompatibilidades "para que algunos puedan atender sus consultas privadas mientras, simultáneamente, siguen percibiendo muy gruesas nóminas en la sanidad pública", y de pretender que buscan la no renovación del equipamiento tecnológico público "porque esa renovación integral del equipamiento sanitario público deje obsoletos los equipos de consultas y clínicas privadas que pueden ver, por ello, peligrar su expectativa de negocio o perder a parte de lo que en el pasado fue una clientela cautiva".