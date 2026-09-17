Mónica García eleva a 11 los casos de varicela y a ocho los contagios de tuberculosis entre los inmigrantes llegados a Ceuta

Sanitarios han protestado en Ceuta ante la "degradación del sistema sanitario" tras la reciente crisis migratoria.

La ministra de Sanidad, Mónica García, afirma que el sistema sanitario de Ceuta no está colapsado, ya que más del 50% de las camas están vacías.

Se han detectado ocho contagios de tuberculosis, tres de ellos nuevos; dos personas están ingresadas y una bajo sospecha.

El brote de varicela entre los inmigrantes llegados a Ceuta ha aumentado a once casos en menos de una semana.

El brote de varicela sigue activo en Ceuta. En menos de una semana se ha pasado de cinco casos detectados a once contagios entre los inmigrantes llegados tras el asalto a la ciudad autónoma.

Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa después de su visita a Ceuta.

Además, García ha elevado a ocho los contagios por tuberculosis, con tres nuevos. Dos de ellos están ingresados y uno bajo sospecha.

"Todos han sido puestos a disposición de la asistencia sanitaria", ha precisado García.

Por otro lado, ha vuelto a defender "que no se puede hablar de colapso sanitario cuando más del 50% de las camas están vacías y cuando, además, tenemos más recursos y profesionales que nunca".

"Sólo cuatro de los 34 servicios disponibles en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) han recibido más presión. Ha sido el caso de Urgencias, Medicina Preventiva, Pediatría y Medicina Preventiva. Esto no es la imagen del colapso, el resto de servicios han podido ofrecer asistencia sanitaria con relativa normalidad", ha indicado la ministra.

Su visita se produce el mismo día en que los profesionales sanitarios han celebrado una manifestación en contra de la "degradación del sistema sanitario" tras la crisis migratoria que está sufriendo Ceuta.

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