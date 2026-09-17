Hefame defiende las fusiones y las alianzas como vías para reforzar la distribución farmacéutica

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Las claves Generado con IA El presidente de Hefame, Enrique Ayuso, defiende las fusiones y alianzas como vías para reforzar la distribución farmacéutica y adaptarse a las crecientes exigencias del sector. Ayuso destaca que una fusión debe entenderse como un proceso de transformación que aproveche recursos y fortalezas, no solo como suma de empresas. Señala que la concentración del sector responde a la necesidad de economía de escala, eficiencia y adaptación a nuevas regulaciones y servicios. Hefame cerró 2025 con una facturación de 1.929 millones de euros y una cuota de mercado del 12,38%, impulsada por una estrategia de crecimiento, alianzas e innovación.

El presidente de Hefame, Enrique Ayuso Hernández, ha explicado que las alianzas, colaboraciones o sinergias, bien sean a través de UTES (unión temporal de empresas) o de cooperativas constituyen una vía "para reforzar sus capacidades y afrontar las crecientes exigencias de inversión, eficiencia, innovación y calidad de servicio que plantea la distribución farmacéutica".

Así lo ha señalado durante su ponencia en el 13º Congreso SYFAK 2026, que se celebra en Creta, (Grecia).

Durante su intervención, Ayuso ha subrayado que una fusión no debe entenderse como una suma de empresas o balances, sino como un proceso de transformación que permita aprovechar de forma conjunta los recursos, el conocimiento y las fortalezas de las organizaciones implicadas.

En este sentido, destacó que la experiencia indica que "estos procesos generan una estructura más preparada para responder a las necesidades de las farmacias y afrontar los retos de un sector en constante evolución".

Ayuso ha abordado también los principales factores que están impulsando la concentración del sector, entre los que citó "la presión sobre los márgenes y la necesidad de ganar eficiencia, la automatización y el uso de los datos, las mayores exigencias regulatorias y de calidad, y la incorporación de nuevos servicios a la farmacia".

Diego Ayuso, presidente de Hefame, durante su ponencia en Creta (Grecia). -

"La concentración puede generar oportunidades, pero no garantiza por sí sola una mejora del servicio".

Frente a estas oportunidades, ha alertado de varios riesgos como "sobrevalorar las operaciones, plantear sinergias sin responsables ni calendarios, acelerar la integración hasta comprometer procesos, prolongarla generando duplicidades e incertidumbre o tomar decisiones alejadas de la realidad de la farmacia".

El mercado español

El presidente de Hefame ha expresado a los asistentes la evolución del mercado español, "caracterizado por una creciente concentración entre los principales operadores".

"La economía de escala se ha convertido en una condición necesaria para afrontar las inversiones y exigencias que requiere la distribución de gama completa y en nuestro país la evolución del sector hará que en el futuro tres o cuatro grupos con una cuota superior al 20%, concentren este sector".

Para él, esos procesos responden "a la necesidad de seguir avanzando en la línea en que lo están haciendo los principales países de Europa".

"Es el camino para consolidar un sector fuerte y competitivo, que garantice el mejor servicio a las farmacias y que proteja el modelo de distribución español que ha demostrado ser uno de los mejores del mundo", ha indicado.

Ayuso ha ofrecido también datos sobre la concentración del sector en países de Europa y citó algunos como Noruega, Finlandia, Suecia o Irlanda, donde entre el 80 y el 100% del mercado farmacéutico está concentrado en dos o tres mayoristas, lo que "les garantiza una posición fuerte en el mercado y la posibilidad de obtener más economía de escala".

El presidente ha presentado el caso de Hefame como un modelo de crecimiento orientado al servicio del socio.

La cooperativa cerró 2025 con una facturación de 1.929 millones de euros, un crecimiento anual del 7,5% y una cuota de mercado nacional del 12,38%.

"Esto es el resultado de la estrategia que ha seguido la cooperativa, basada en el crecimiento y las alianzas, la marca propia, la innovación y los servicios, la excelencia operativa y el talento, y con un planteamiento de crecimiento orientado a reforzar sus capacidades y mejorar su respuesta a las necesidades de las farmacias", ha añadido.

“El crecimiento cooperativo tiene sentido cuando permite que los propios farmacéuticos sigan siendo protagonistas de las decisiones y del futuro de su organización", ha precisado.