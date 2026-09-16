Los médicos se abren a 'aparcar' la huelga si el Congreso crea un intergrupo parlamentario sobre el Estatuto Marco

Entre sus demandas destacan jornadas, guardias, responsabilidad profesional, organización asistencial y reconocimiento de las particularidades del ejercicio médico.

El Foro de la Profesión Médica reclama que la tramitación parlamentaria recoja sus principales reivindicaciones y permita negociar aspectos específicos de la profesión.

Exigen que en el intergrupo participen grupos políticos, consejeros autonómicos y organizaciones profesionales y científicas del ámbito médico.

Los médicos están dispuestos a cancelar o aplazar la huelga indefinida prevista si el Congreso crea un intergrupo parlamentario para abordar el Estatuto Marco.

Los médicos abren la puerta a cancelar, aparcar o aplazar la huelga nacional indefinida que está previsto que se inicie el 28 de octubre. Pero, para ello, exigen al Congreso y al Senado "la creación de un Intergrupo Parlamentario sobre el marco normativo y las condiciones de trabajo de la profesión médica en el Sistema Nacional de Salud (SNS)".

En esta suerte de comisión (que sirve para dialogar sobre determinados asuntos entre los parlamentarios y la sociedad civil) deberían estar presentes los grupos políticos, los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales, sindicales y científicas del ámbito de la medicina. Y abordar sus reclamaciones sobre el Estatuto Marco, claro.

Así lo exige el Foro de la Profesión Médica de España, órgano en el que están presentes la Organización Médica Colegial, el sindicato CESM (uno de los convocantes de la huelga) y Facme, entre otras organizaciones profesionales.

“En este momento debemos ser capaces de transformar las diferencias existentes en una oportunidad para el diálogo. El objetivo común debe ser encontrar soluciones y alcanzar el mayor consenso posible sobre un marco que condicionará durante años el ejercicio de la profesión médica”, señala el Foro, en un comunicado.

En este contexto, y si el intergrupo parlamentario se abriera, fuentes de los médicos indican que se plantearían la posibilidad de suspender, al menos temporalmente, los paros.

Cabe recordar hace sólo una semana la propia Mónica García, ministra de Sanidad, planteó esta posibilidad, en el Congreso.

"Les invito a abrir un intergrupo de trabajo aquí, en el Congreso de los Diputados, para el estudio del marco normativo y de las condiciones de trabajo de los médicos", indicaba.

En cualquier caso, la creación del citado intergrupo no implica que los médicos cejen en sus reclamaciones.

Insisten en que "la tramitación parlamentaria del proyecto de ley recoja las principales reivindicaciones de la profesión médica y se modifiquen los aspectos esenciales que impiden una interlocución directa con la misma, por lo que reclaman que, si estos cambios no se producen, el proyecto no avance en los términos actuales".

¿Qué cambios? "Un ámbito de representación y negociación propio donde se aborden las especificidades de la profesión médica como son jornadas, guardias, responsabilidad profesional, organización asistencial, planificación de recursos humanos, fidelización y reconocimiento de las particularidades del ejercicio médico". Lo que de un tiempo a esta parte se ha venido llamando en estatuto marco propio.