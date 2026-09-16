Foreomics ficha a Francisco Sánchez Vallejo como director de negocio con foco en el B2C

Foreomics destaca que su tecnología predictiva integra múltiples variables, más allá de la genética, para ofrecer mayor precisión en la detección temprana de riesgos de salud.

La compañía busca acelerar la expansión internacional y el desarrollo de su línea B2C, tras alcanzar una valoración de 50 millones de euros.

Sánchez Vallejo, con experiencia directiva en Santander Assurance, se incorpora también al comité de dirección de Foreomics.

Foreomics nombra a Francisco Sánchez Vallejo como nuevo director de negocio, con foco en el segmento B2C y responsabilidad global.

La compañía española de medicina predictiva Foreomics ha anunciado el nombramiento de Francisco Sánchez Vallejo como nuevo director de negocio. Sánchez Vallejo se incorpora, además, al comité de dirección de la compañía y asumirá la responsabilidad del negocio de manera global en los distintos países en los que opera Foreomics, con foco en el B2C.

Su última posición directiva ha sido en Santander Assurance, donde ocupó el puesto de miembro del comité de dirección y máximo responsable del Customer Relationship Center. Durante esa etapa coincidió con Jorge García, quien fue su superior directo, primero como director general de Santander Assurance y posteriormente como director general del operador banco asegurador de Banco Santander.

García es hoy socio fundador de Foreomics y empresario en diferentes proyectos de salud, como servicios médicos en distintos hospitales, junto al otro socio fundador de Foreomics, Eliseo Vaño.

Con esta incorporación, la compañía busca acelerar el desarrollo de su línea de negocio dirigida al consumidor final en un momento de expansión internacional: junto a su sede social en España, la compañía ha abierto una filial en América Latina el pasado mes de julio, y en los próximos meses abrirá una nueva filial en Singapur y otra en Europa.

El nombramiento llega además tras la última operación de capital de la compañía, en la que Foreomics alcanzó una valoración de 50 millones de euros.

“Estamos muy contentos con la incorporación de Francisco, dada la experiencia que atesora en puestos directivos, en posiciones de experiencia de cliente tanto en el sector financiero como asegurador, y también en modelo relacional con clientes, un aspecto trascendente y fundamental para Foreomics en el servicio de excelencia que queremos prestar", ha destacado Carlos García, CEO de Foreomics, en un comunicado.

"Con su llegada queremos acelerar el crecimiento del negocio B2C y, dada su experiencia en puestos directivos en el sector asegurador y financiero, siempre en posiciones vinculadas al servicio a clientes, queremos dar un servicio de máxima calidad al cliente directo.”

La nueva línea de negocio B2C permitirá que clientes particulares contraten directamente el servicio de Foreomics, con el objetivo de detectar de forma temprana los riesgos de fallecimiento y de enfermedades graves.

La compañía subraya que su tecnología no es una solución genética: la genética es solo una pieza del puzzle de Foreomics. El modelo integra muchas más variables, lo que hace que la predicción sea mucho más certera y que estas otras variables tengan un peso mucho más representativo que el componente genético.