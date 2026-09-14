La farmacéutica Novo elimina Nordisk de su nombre para aumentar su atractivo en el mercado de la obesidad

La actualización incluye un nuevo logotipo y el lema "Una salud duradera comienza ahora", destacando la importancia del cuidado inmediato de la salud.

La farmacéutica busca reforzar su posición frente a competidores como Eli Lilly, que ya aplicó una estrategia similar.

Novo Nordisk cambiará su nombre a Novo para lograr una identidad más sencilla y fácil de recordar en el mercado de la obesidad.

Novo Nordisk cambia de giro radical. La farmacéutica danesa ha anunciado que acortará su nombre a Novo con el objetivo de adoptar un diseño más sencillo y fácil de recordar mientras el laboratorio busca asentar su posición y aumentar su atractivo en el mercado de la obesidad frente a su rival más fuerte Eli Lilly.

"Las personas siempre han sido el eje central de la ciencia de Novo. Hemos transformado áreas clave de la atención médica, como la obesidad y la diabetes, al aportar innovación para afecciones que afectan a millones de vidas. Sin embargo, la necesidad insatisfecha sigue siendo enorme y, al mismo tiempo, las expectativas de las personas respecto a la atención médica están cambiando", ha destacado el consejero delegado y presidente de Novo Nordisk, Mike Doustdar.

El rebranding sólo afectará a la designación utilizada en el día a día, pero la compañía continuará utilizando el nombre completo como razón social.

Igualmente, su logotipo sufrirá ciertas modificaciones y su lema de negocio será: "Una salud duradera comienza ahora", con el que pretenden mostrar la idea de que cuidar la salud se trata de una cuestión inmediata.

De esta manera, la compañía busca una identidad más reconocible en su batalla por convertirse en la compañía líder en el mercado de la obesidad en el que Eli Lilly también tiene una fuerte presencia.

De hecho, Eli Lilly ya acortó su nombre a Lilly en una estrategia similar.

"Nuestra cultura actualizada nos permitirá avanzar con enfoque y rapidez, y nuestro cambio de marca garantiza que nos presentemos con relevancia y distinción en todos los ámbitos: medicamentos, alianzas, marketing y relaciones con las partes interesadas. En conjunto, esto reforzará nuestra ventaja competitiva", ha señalado Tania Sabroe, vicepresidenta ejecutiva de Personas, Organización y Asuntos Corporativos de Novo Nordisk.