Cerca de medio millón de menores ha accedido en 2026 a la subvención para gafas y lentillas

Más de 700.000 niños en España sufren de pobreza visual, y uno de cada tres menores con malos resultados académicos podría tener un problema visual relacionado con la dificultad para el aprendizaje.

El 74% de las ópticas españolas y más de 13.600 profesionales han participado en el programa, tramitando más de 450.000 expedientes en todo el país.

El Gobierno ha anunciado una ampliación del Plan Veo con 23 millones de euros adicionales, elevando la inversión total a más de 70 millones de euros.

Cerca de medio millón de menores de hasta 16 años se ha beneficiado del Plan Veo desde diciembre de 2026, recibiendo ayudas para gafas y lentillas de hasta 100 euros anuales.

Cerca de medio millón de menores de hasta 16 años se ha beneficiado del Plan Veo desde su implantación el pasado 17 de diciembre. El programa cubre la subvención de gafas graduadas y lentillas con hasta 100 euros anuales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, han destacado este dato durante la presentación de la ampliación del programa, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

Esta ampliación dotará al Plan Veo con 23 millones de euros adicionales, hasta alcanzar una inversión total superior a los 70 millones de euros.

"Esta iniciativa no es una medida puntual o aislada, forma parte de algo más grande: la salud de los españoles", ha destacado Sánchez durante el acto de presentación.

"Cuando llegamos al Gobierno, nos marcamos como objetivo reforzar el Estado de bienestar. Para hacerlo, avanzamos en tres direcciones. Primero, dotándolo de más recursos económicos: hemos aumentado en 145.000 millones de euros la inversión destinada al Estado de bienestar y prestaciones sociales".

Segundo, "ampliando derechos: hemos incorporado nuevos cribados neonatales y hemos ampliado las edades de los cribados preventivos del cáncer", ha destacado.

Y tercero, "recuperando derechos que no debieron perderse, hemos restablecido la sanidad universal. No vamos a dejar que este sistema se debilite, que se desmantele, no vamos a dejar que el Estado de bienestar termine dependiendo del bolsillo de cada uno y, menos, cuando hablamos de salud pública".

Capilaridad

Por su parte, Mónica García ha incidido en que se han tramitado algo más de 450.000 expedientes y han participado 7.803 establecimientos, "El 74% de todas las ópticas de España, y 13.600 profesionales han colaborado".

La ministra ha destacado que el plan "ha llegado a todo el país, desde el barrio de Carabanchel (Madrid) hasta un pequeño pueblo de Galicia", prueba de la capilaridad del sistema.

Más de 700.000 niños y niñas en España sufren de pobreza visual, y uno de cada tres menores con malos resultados académicos podría tener un problema visual relacionado con la dificultad para el aprendizaje".