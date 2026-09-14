Brote de varicela en Ceuta: cinco inmigrantes ingresan en las urgencias del hospital en las últimas 24 horas

La presión asistencial en el hospital se ha incrementado tras la llegada masiva de inmigrantes, generando brotes de varicela, sarna y tuberculosis.

Sanidad mantiene a los afectados en un área especial del hospital para cortar la transmisión y continúa la vacunación entre los migrantes.

El brote de varicela afecta a personas migrantes alojadas en condiciones de hacinamiento, aumentando el riesgo de más contagios.

Cinco inmigrantes han sido ingresados en las urgencias del Hospital Universitario de Ceuta en las últimas 24 horas por un brote de varicela.

Las enfermedades infecciosas se propagan en Ceuta tras el asalto que sufrió la frontera hace mes y medio. En las 24 últimas horas, cinco inmigrantes contagiados por un brote de varicela han sido ingresados en las Urgencias del Hospital Universitario (HUCE) de la ciudad autónoma.

"El pasado domingo, ya había tres migrantes ingresados en planta", indica Elisabeth Muñoz, secretaria general autonómica de Satse en Ceuta a este diario.

"Y la situación ha empeorado aún más tras identificar a dos personas más", continúa.

La llegada de los nuevos contagios ha provocado que los cinco se hayan trasladado al área de emergencias del hospital.

Allí "están siendo tratados el resto de inmigrantes contagiados por enfermedades similares", ha precisado Muñoz en declaraciones al EL ESPAÑOL-Invertia.

"Probablemente se identifiquen más casos porque son personas que provienen de zonas hacinadas", añaden, por otro lado, fuentes médicas conocedoras.

Este brote se está produciendo unas semanas después de que un joven de 19 años -que llegó también a la ciudad entre el 30 y el 31 de julio- huyera de la planta en la que estaba ingresado en el hospital con una varicela activa.

Con todo, la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma ha disparado los contagios por enfermedades infecciosas generando brotes de sarna y tuberculosis ante la falta de higiene.

Desde el asalto migratorio, las urgencias conviven con una presión asistencial constante que lleva al límite a los profesionales sanitarios. Enlazan jornadas sin saber cómo serán compensadas.

"Hay multitud de contratos temporales de, como mucho, cuatro meses, a los que se les han estado metiendo jornadas extraordinarias. Cuando nosotros hemos investigado y hemos empezado a hacer los cómputos horarios, hemos visto que la Administración les debía hasta 16 días y ni siquiera se lo habían dicho", indicaba Muñoz hace unos días a este diario.

Sanidad

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha confirmado que es cierto que en los últimos días se ha detectado algún caso de varicela en población migrante. "Todos los casos en población no vacunada".

"Ninguno tiene criterios clínicos de ingreso, pero como los dispositivos de alojamiento no tienen lugar para mantenerlos apartados, los estamos dejando en un dispositivo extra existente en Urgencias del Hospital para poder garantizar que se cortan las cadenas de transmisión", ha precisado Padilla.



Además, se seguirá con la vacunación "en anillo" para expandir la protección del resto de los migrantes alojados. Ya llevamos más de 2.600 personas vacunadas", ha señalado.