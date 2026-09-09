Mónica García se abre a un estatuto propio para los médicos "una vez se haga uno para todos los profesionales"

En Ceuta, García responde a críticas sobre la gestión de la crisis migratoria y la vacunación, subrayando la colaboración de todas las comunidades autónomas y la necesidad de enfoque humanitario.

Sindicatos médicos preparan una huelga indefinida a nivel nacional y han creado una nueva organización estatal, la Unión Médica y Facultativa (UMYF).

La ministra defiende el consenso alcanzado con los principales sindicatos sanitarios y propone un grupo de trabajo en el Congreso para estudiar las condiciones laborales de los médicos.

Mónica García se muestra abierta a un estatuto específico para médicos, pero solo después de aprobar uno para todos los profesionales sanitarios.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado que el Estatuto Médico propio "puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los profesionales", con la aprobación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

Un texto específico para los facultativos es posible si la norma para todos los sanitarios obtiene luz verde en sede parlamentaria, pero "no sobre sus cenizas", ha señalado en el Pleno de la Cámara Baja y en respuesta a una pregunta al respecto por parte del miembro del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), Joseba Andoni Agirretxea.

García ha recordado que el informe sobre el Estatuto Marco facilitado por el País Vasco "fue favorable" y ha negado que se haya aprobado en Consejo de Ministros sin consenso, por lo que ha pedido no deslegitimar "los acuerdos con Comisiones Obreras (CCOO), con la Unión General de Trabajadores (UGT), con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y con el Sindicato de Enfermería (SATSE), que son los legítimos representantes de los profesionales en la mesa del ámbito".

Junto a ello, ha asegurado que el hecho de que la norma pueda ser debatida en el Parlamento "es una buena noticia". "El Gobierno hace propuestas y se abre a las enmiendas", ha asegurado, para añadir que ello también es positivo, "excepto para quienes quieran eludir sus responsabilidades".

"Les invito a abrir un intergrupo de trabajo aquí, en el Congreso de los Diputados, para el estudio del marco normativo y de las condiciones de trabajo de los médicos", ha insistido, al tiempo que ha recordado que se ha hecho "todo lo posible" para "parar las huelgas".

Mientras tanto, los médicos avanzan en el calendario de nuevas movilizaciones tras haber aprobado una norma que no cuenta con el apoyo del colectivo.

Los facultativos han cambiado de estrategia e intensificarán sus protestas: iniciarán una huelga a partir de octubre.

El comité de huelga conformado por las principales organizaciones sindicales médicas como la de Madrid (Amtys), Andalucía (SMA), País Vasco (SME), la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM), Cataluña (Metges) y Galicia (O`mega) debatirá la fecha exacta el próximo jueves.

Además, ha surgido una nueva unión: siete sindicatos médicos de diferentes puntos del país han creado la Unión Médica y Facultativa (UMYF), una nueva organización estatal integrada por Metges de Catalunya, Amyts, O’mega, Simega, Avanza Valencia, Sindicato Médico de Navarra y SEMCA.

La nueva entidad -que ya tiene capacidad para convocar paros a escala nacional- ha sido presentada este miércoles.

Aunque algunos de estos sindicatos forman parte del comité de huelga en el que está también CESM parece que hay discrepancias internas "en las formas de trabajar".

Así lo ha señalado Ángela Hernández, secretaria general de Amyts en la convocatoria.

Esta nueva unión ha advertido de que convocará una huelga indefinida con carácter inminente si las negociaciones de este jueves se dilatan.

Situación en Ceuta

Por otra parte, la ministra también ha contestado en el Congreso a una pregunta realizada por la integrante del Partido Popular (PP), Carmen Fúnez, quien ha denunciado que lo hecho por García en el abordaje de la crisis migratoria ha sido "acusar a los ceutíes de xenófobos". Además, ha señalado que "los refuerzos allí no se han visto" y que se están contabilizando como tal "los contratos de sustitución" de profesionales.

"Han sido las comunidades autónomas, todas, también las del PP, las que han puesto las 45.000 dosis de vacunas necesarias para Ceuta", ha agregado, tras lo que ha expuesto que Sanidad "estaba incumpliendo la estrategia de vacunas", ya que "no tenía reserva estratégica", e incluso está "incumpliendo los plazos para poner las vacunas".

Al respecto, García ha enfatizado que "las vacunas no son del PP, las vacunas son de los pacientes", y ha manifestado que las comunidades autónomas 'populares' se han negado a "albergar y alojar a los niños y niñas como manda la ley", así como "a facilitar esos espacios humanitarios" para atender a la población migrante.

"Sabemos que esto no ha sido una invasión porque hemos visto las partes asistenciales", ha insistido, citando ejemplos como el de "madres con sus hijos en flotador" acudiendo a los servicios sanitarios y "niñas que huyen de la miseria y el hambre".

Por contra, se ha preguntado si los miembros del PP "van a seguir usando la legítima preocupación y el miedo de los ceutíes para seguir hostigando a las personas migrantes, para seguir deshumanizándolas, para seguir alentando a las agresiones a los periodistas y para seguir engordando las urnas de Vox".