¿"Onanismo administrativo" en la UE? Sanidad y farmacéuticas exigen eliminar burocracia para competir con EEUU y China

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Las claves Generado con IA La UE ha perdido competitividad en innovación farmacéutica frente a EEUU y China, en parte por la burocracia y las barreras administrativas. Sanidad y la industria farmacéutica reclaman reducir los procesos burocráticos para acelerar la llegada de medicamentos al mercado europeo. Farmaindustria defiende mantener la protección de patentes para incentivar la inversión, mientras Sanidad prioriza acortar los plazos de acceso. El Gobierno avanza en la nueva Ley de Medicamentos y en legislación para asociaciones de pacientes, financiadas con fondos de farmacéuticas.

En los últimos años, la Unión Europea ha perdido el tren de la innovación farmacéutica. El Viejo Continente ha aprobado menos nuevos medicamentos en este periodo que Estados Unidos y China. Y, en buena medida, este fenómeno está causado por la burocracia y las barreras administrativas europeas que impiden que los fármacos lleguen rápidamente al mercado, a los pacientes.

Por ello, entre las medidas que reclaman los estados miembro y la propia industria farmacéutica está rebajar y recortar estos procesos.

Ante las presiones de los Estados Unidos de Donald Trump y la competitividad de la China de Xi Jin Ping, "Europa lo que tiene que ofrecer es una cierta estabilidad en un momento en el que todo es inestable. Y deshacernos de barreras que podríamos considerar onanismo administrativo", ha indicado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.

Durante su intervención en el 25 Encuentro de la Industria Farmacéutica, organizado por Farmaindustria en Santander, Padilla ha indicado que se está trabajando, a escala europea, en reducir los tiempos de acceso al mercado y que en buena medida vienen marcados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Comisión Europea.

Bajo su punto de vista, esto es más financieramente útil para las compañías que alargar el periodo de protección patente de sus productos.

En cambio, Fina Lladós, presidenta de Farmaindustria (y agotará su mandato a mediados de octubre), ha defendido "la necesidad de una protección adicional" para las innovaciones. "Quitarla es una contradicción, desincentiva las inversiones", ha afirmado.

"La situación geopolítica nos obliga a repensar cómo reaccionamos", sobre todo por la presión de Estados Unidos. "Europa debe hacerlo, debe tomar decisiones y rápido", ha reclamado Lladós.

Ley del Medicamento

Respecto a la política nacional, el secretario de Estado de Sanidad ha afirmado que "no se están haciendo promesas que no se estén cumpliendo". Y se ha referido, particularmente, a los cambios introducidos en el proyecto de ley de los medicamentos y los productos sanitarios, que ya está camino de su tramitación en el Congreso.

"Pero para que su contenido ocurra, la ley tiene que salir", ha añadido. Si no lo hiciera, ha indicado que se mantendrá, lo que se pueda, del real decreto de financiación y precios.

Por otro lado, Padilla ha recordado que también se están avanzando en legislación para los pacientes, como la ley de asociaciones.

Unas asociaciones que se financiarán, en parte, con los fondos adicionales que van a tener que pagar las farmacéuticas por los medicamentos hospitalarios (eso si sale la ley del medicamento adelante, claro).

Por otro lado, el secretario de Estado ha defendido la decisión del Ejecutivo de no financiar los tratamientos contra el alzheimer lecanemab y donanemab. Sobre las críticas al respecto, "aquí nadie ha hablado sobre el valor real que aportan, sino sobre otras cosas".