CSIF exige a Sanidad negociar ya la mejora salarial que implicaría la aprobación del Estatuto Marco

CSIF propone la creación de un Grupo 9 en la clasificación profesional para reconocer la especialización de los médicos y busca que se refleje en la tramitación parlamentaria.

Entre los avances logrados en el Estatuto Marco destacan la jornada de 35 horas, mejoras en jubilación y protección económica en situaciones de salud.

El sindicato reclama que las mejoras salariales se incluyan en los próximos Presupuestos Generales del Estado y corrijan desigualdades históricas en varios colectivos profesionales.

CSIF exige al Ministerio de Sanidad iniciar de inmediato la negociación sobre el nuevo sistema retributivo ligado al Estatuto Marco.

El Estatuto Marco va camino de las Cortes, pero aún quedan varios aspectos que se deben negociar, como es el caso del sistema retributivo ligado a la nueva clasificación profesional. La norma -aprobada en segunda vuelta en el Consejo de Ministros del pasado martes- recoge que los salarios deben pactarse con los sindicatos del Ámbito de Negociación en un plazo máximo de seis meses.

Por ahora, esas reuniones aún no han comenzado. Por eso, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige al Ministerio de Sanidad que convoque de manera inmediata a la Comisión de Seguimiento del acuerdo del nuevo Estatuto Marco para negociar el nuevo sistema retributivo.

La organización sindical considera que dicha negociación debe comenzar cuanto antes para que las mejoras económicas acordadas se incluyan en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Defendemos que el reconocimiento profesional debe ir acompañado también de uno salarial", precisa CSIF en un comunicado.

En este sentido, la organización propondrá al Ministerio las cuantías que cada grupo profesional debe tener incluidas en su nómina como retribuciones básicas y trienios.

"El objetivo es dejar atrás de forma definitiva la merma histórica que determinados colectivos sufren desde hace más de 17 años (Técnicos Medios y Superiores) por un incumplimiento del artículo 76 del TREBEP y los desequilibrios producidos tras el nuevo marco europeo de cualificaciones y el proceso de Bolonia, que han dejado titulaciones universitarias incorrectamente clasificadas y, por tanto, por debajo del nivel retributivo que debería corresponder a su formación", aclara CSIF.

Esta situación afecta especialmente a diferentes profesiones sanitarias (Enfermería, Fisioterapia, Trabajo Social, etc.) y otras titulaciones universitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Nuevo sistema

El nuevo sistema retributivo debe permitir reconocer adecuadamente la especialización exigida y la responsabilidad asociada a las competencias profesionales, incluyendo a médicos especialistas, enfermeras especialistas y, en general, al conjunto de profesionales vinculados a la Formación Sanitaria Especializada.

También, reclama el reconocimiento de las competencias y tareas que desarrollan los diferentes grupos de Gestión y Servicios, entre otros celadores, administrativos y auxiliares, pinches, mantenimiento, etcétera.

CSIF considera que no se puede mantener por más tiempo la falta de reconocimiento profesional y económico de estas categorías.

Su progresiva profesionalización debe ir acompañada de unas retribuciones básicas y unos trienios acordes con sus competencias y tareas.

"No podemos tolerar por más tiempo que colectivos como celadores continúen cobrando lo establecido para un Grupo E del TREBEP (que ya no existe) por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, aunque hay más ejemplos en estos colectivos. Lo mismo ocurre con los auxiliares administrativos", señala el sindicato.

En este sentido, el sindicato considera necesario revisar aquellas situaciones en las que las cuantías retributivas siguen vinculadas a grupos que no reflejan adecuadamente las competencias y funciones que actualmente se desarrollan, tanto entre el personal sanitario como entre los diferentes colectivos de Gestión y Servicios.

Mejoras en el Estatuto

Por otro lado, defiende que gracias a su presión, su trabajo y las alegaciones presentadas durante toda la negociación han logrado que se incorporen importantes avances en clasificación profesional, jornada, conciliación y derechos laborales.

Principales avances ● Una jornada de 35 horas semanales. ● Avances en la jubilación parcial del personal estatutario (vinculándola al régimen que se establezca para el resto de empleados públicos). ● Mejoras en el acceso efectivo a la jubilación anticipada por coeficientes reductores teniendo en cuenta las especiales condiciones de trabajo del personal estatutario. ● Posibilidad de solicitar la exención de trabajo nocturno para mayores de 55 años. ● Refuerzo de la protección económica del personal en determinadas situaciones de protección de salud (garantía del 100% de retribuciones en situaciones como incapacidad temporal, embarazo o lactancia). ● Reconocimiento de la antigüedad, a efectos de trienios, de toda la fase de Formación Sanitaria Especializada (FSE) finalizado con la obtención del título que corresponda.

Aun así, el sindicato mantendrá reuniones con los grupos parlamentarios para seguir mejorando el texto del Estatuto Marco durante su tramitación parlamentaria. Entre los temas prioritarios hay un tema en particular.

"Fuimos el sindicato que propuso el Grupo 9 en la nueva clasificación (cuestión que quedó reflejada en las actas de la Mesa del Ámbito de Sanidad durante la negociación, pero que no obtuvo el apoyo necesario de ninguna otra organización ni de la administración). Entendemos que el trámite parlamentario debe dar respuesta a esa pretensión de CSIF, para así reconocer la exigencia de especialización para los médicos", aclara.

"De esta forma daríamos respuesta al nivel de formación y responsabilidad de este colectivo", matiza.