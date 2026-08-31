Las enfermeras denuncian opacidad en la gestión sanitaria de Ceuta y desmienten los refuerzos que afirma Sanidad

Satse acusa al Ministerio de mentir sobre la contratación de personal y advierte que los pocos refuerzos anunciados son solo prórrogas temporales que expiran en septiembre.

Alertan sobre fallos informáticos y la invisibilidad de la actividad de Enfermería, especialmente en Urgencias y atención rápida, lo que dificulta el cómputo real de la asistencia.

Exigen contratos estables, incentivos y reconocimiento tanto económico como en descansos para los profesionales que afrontan la crisis con recursos insuficientes.

El sindicato de Enfermería Satse denuncia falta de transparencia en la gestión sanitaria de Ceuta y desmiente los refuerzos anunciados por Sanidad.

La crisis sanitaria en Ceuta parece que no va a resolverse al corto plazo mientras que los profesionales siguen prolongando jornadas interminables. El sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado opacidad en la gestión sanitaria y exigido más refuerzos, así como estabilidad y reconocimiento para los profesionales. Además, ha desmentido la ampliación de refuerzos que ha anunciado Sanidad.

La presidenta de la organización sindical, Laura Villaseñor, ha reclamado una compensación justa, en días de descanso, que permita recuperarse a todo el personal, especialmente enfermeras y fisioterapeutas, "que llevan un mes afrontando una crisis sin precedentes con escasos recursos y precarias condiciones".

Villaseñor, acompañada por el secretario general de Acción Sindical, Rafael Reig, lleva desde el pasado domingo en la ciudad autónoma, manteniendo encuentros y reuniones con enfermeras y fisioterapeutas del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) y los centros de salud.

"A pesar de que Satse es un Sindicato con representación estatal, el Ingesa se ha negado a autorizar la visita de su máxima representante a los centros sanitarios, aludiendo a una crisis sanitaria que luego no reconoce en los medios de comunicación", denuncian desde la organización en un comunicado.

Con el fin de ocultar la realidad existente, la Administración, con un partido político al frente que se jacta de progresista, "amordaza" al Sindicato más representativo en el ámbito de la Sanidad de toda España.

En este sentido, Villaseñor ha subrayado la urgente necesidad de que se ofrezca una mayor estabilidad y mejores condiciones de trabajo al personal sanitario que trabaja en Ceuta, con contratos de un mínimo de seis meses, ya que es la única forma de que otros profesionales vengan a trabajar a la ciudad autónoma y los que ya lo están haciendo no se vayan a otras comunidades.

Al respecto, ha reclamado que se aplique el Real Decreto 118/2023, declarando a Ceuta como zona de difícil cobertura, y que se implementen incentivos reales para atraer y fidelizar profesionales. "Sin contratos de larga duración que acaben con la precariedad laboral no se podrán cubrir las bolsas de empleo que se encuentran actualmente vacías", ha afirmado.

Reconocimiento

También ha demandado un mayor reconocimiento retributivo y que el sobreesfuerzo que están realizando desde hace semanas, doblando turnos y haciendo más horas de las que su jornada ordinaria establece, se vea valorado en un futuro de forma justa.

Así, ha apuntado que hay que incrementar las plantillas para que el personal que ahora está trabajando "pueda descansar y recuperarse de una experiencia que les está dejando exhaustos a nivel físico y también psicológico y emocional", indican.

De igual manera, la responsable de Satse ha incidido en la importancia de que el personal sanitario cuente con todo tipo de medidas de seguridad para poder desarrollar su trabajo, ya sea en el hospital, centros de salud o, especialmente, durante las visitas a domicilio.

Según dijo, la actual situación es de extrema complejidad y los profesionales tienen que poder trabajar siempre seguros y sin miedo.

Otro de los aspectos denunciados por la presidenta a tenor de lo que le han trasladado los/as profesionales, es la falta de diligencia y transparencia por parte del Ingesa en lo que se refiere al cómputo de asistencias y consultas realizadas a diario, tanto a la población ceutí como a la migrante.

"Las estadísticas aportadas por la Administración parecen no coincidir con la actividad diaria expresada por los propios profesionales, lo que, además, de no dimensionar bien la magnitud del problema, dificulta mucho el trabajo del personal al no quedar reflejadas todas las actuaciones realizadas", aseguró Villaseñor.

Fallos informáticos

Satse ha destapado una alarmante invisibilidad de la actividad de Enfermería en Urgencias y en las áreas de atención rápida, donde el trabajo con pacientes no ingresados no queda contabilizado "en absoluto".

Elisabeth Muñoz, presidenta del sindicato en Ceuta, ha denunciado fallos informáticos que hacen desaparecer pacientes de los historiales informáticos e invalidan jornadas completas de 24 horas.

Asimismo, ha advertido de que la asistencia en papel en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) a personas sin filiación a la Seguridad Social es ignorada y no se contabiliza, dejando sin registro oficial procedimientos esenciales de Enfermería como curas, suturas o inmovilizaciones.

De otro lado, la organización tacha de "mentira" los anuncios del Ministerio sobre la contratación de 100 profesionales, y aclara que sólo se trata de breves prórrogas de contratos ya existentes que expiran a mediados de septiembre.

Esta falta de personal se evidencia críticamente en Atención Primaria.

"De las cuatro enfermeras prometidas por el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, como gran refuerzo, una plaza ha quedado vacante por falta de profesionales en paro, y los tres contratos firmados vencerán de forma inminente el próximo 16 de septiembre, dejando el servicio bajo mínimos", ha aseverado.

Ante este apagón de datos asistenciales, el Sindicato ha iniciado una investigación para rastrear qué ocurre con los registros en papel de los pacientes en los centros de salud.