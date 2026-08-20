El Defensor del Pueblo abre una investigación sobre la situación sanitaria de Ceuta

Se proponen medidas como refuerzo de personal, recursos asistenciales extraordinarios y alternativas como un hospital de campaña, buque hospital o la intervención de la UME.

Los médicos de Ceuta denuncian la especial vulnerabilidad del sistema sanitario, con un solo hospital y dificultades para retener profesionales.

Ángel Gabilondo, titular de la institución, ha mostrado su preocupación y se ha comprometido a instar a las administraciones a responder a las demandas de los médicos.

El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación sobre la situación sanitaria en Ceuta tras una queja del Colegio de Médicos local.

El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre la situación sanitaria y asistencial de Ceuta como consecuencia de la crisis migratoria.

Ángel Gabilondo, titular de la institución, lo ha hecho tras admitir a trámite la queja presentada por el Colegio de Médicos de Ceuta.

El propio Gabilondo se ha puesto en contacto con Enrique Roviralta, presidente de los médicos ceutíes, para trasladarle su preocupación por la situación expuesta por los profesionales sanitarios.

También le ha expuesto su disposición a actuar dentro de las competencias de la institución para instar a las Administraciones a dar respuesta a las necesidades planteadas por los galenos.

Los médicos de Ceuta habían pedido la mediación del Defensor del Pueblo ante la presión que soporta el sistema sanitario de la ciudad autónoma.

En su escrito, los profesionales advertían de la especial vulnerabilidad de la ciudad, que cuenta con un único hospital y presenta dificultades estructurales para atraer y retener profesionales, además de estar considerada zona de difícil cobertura.

Entre las medidas planteadas figura el refuerzo de los efectivos médicos y sanitarios, el despliegue de recursos asistenciales extraordinarios sobre el terreno y el estudio de alternativas como un hospital de campaña, un posible buque hospital o la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El Colegio también reclamaba un mando único y una coordinación efectiva entre los distintos ministerios y administraciones implicados.