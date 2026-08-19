La plataforma de historia clínica de la Fundación IDIS supera el millón de altas y los tres millones de accesos

La Fundación IDIS trabaja en reforzar la seguridad y la sostenibilidad de la plataforma, además de buscar integración con el Sistema Nacional de Salud.

Actualmente 15 entidades están en producción y 2 en preproducción, integrando a principales grupos hospitalarios y aseguradoras.

Se ha incorporado la posibilidad de compartir imágenes médicas, ampliando la información disponible para pacientes y profesionales.

La plataforma miHC de la Fundación IDIS supera el millón de altas y los tres millones de accesos en la sanidad privada.

La plataforma para compartir la historia clínica de los pacientes de la Fundación IDIS, miHC, marcha con buen ritmo. El sistema de la sanidad privada ha alcanzado ya el millón de altas y los tres millones de accesos.

Este hito llega de la mano de una novedad para el servicio. El proyecto amplía el tipo de información clínica que puede ponerse a disposición del paciente y de los profesionales con la incorporación de imágenes médicas.

Este último paso amplía las posibilidades de una plataforma que hasta ahora había centrado buena parte de su desarrollo en facilitar el acceso a informes y documentación médica. Así lo señala la Fundación IDIS en un comunicado.

En este sentido, ya hay dos organizaciones que disponen de imágenes a través de miHC, mientras que el resto prevé incorporarlas próximamente.

Desde su creación, la plataforma ha perseguido precisamente romper los silos de información y facilitar que el ciudadano pueda acceder y compartir sus datos sanitarios de una forma segura, sencilla e interoperable.

Este planteamiento está alineado con la evolución del Espacio Europeo de Datos de Salud, uno de los ejes sobre los que IDIS viene construyendo su estrategia de transformación digital.

La evolución tecnológica de miHC abre, además, un nuevo frente. La Fundación IDIS ha mantenido reuniones con el Ministerio de Sanidad y con diferentes comunidades autónomas para analizar posibles vías de integración entre la historia clínica generada en el ámbito privado y el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"miHC ya ha demostrado que el sector sanitario privado puede construir una infraestructura común y hacer interoperable información que hasta hace pocos años permanecía fragmentada entre distintas organizaciones. Ahora tenemos que seguir avanzando, incorporar nuevos tipos de información, como las imágenes clínicas, y trabajar para que la continuidad del dato tampoco se detenga en la frontera entre la sanidad pública y la privada", señala Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.

El proyecto presenta además un elevado grado de despliegue entre las organizaciones participantes. Hasta la fecha, 15 entidades se encuentran ya en producción y otras dos están en fase de preproducción, consolidando progresivamente una red que integra a algunos de los principales grupos hospitalarios y compañías aseguradoras del país.

Seguridad

El aumento de la actividad de miHC va acompañado de un trabajo permanente sobre la seguridad de la infraestructura.

Como cada año, la plataforma acaba de someterse a una nueva prueba diseñada para evaluar la robustez de sus sistemas y detectar posibles áreas de mejora.

Junto a su evolución tecnológica, la Fundación IDIS trabaja también sobre el modelo que permitirá garantizar la continuidad del proyecto a largo plazo.

En este contexto, ya se han celebrado tres reuniones del grupo de trabajo de sostenibilidad de miHC, creado específicamente para analizar y proponer las vías que permitan reforzar y asegurar la sostenibilidad futura de la plataforma.

Con estos avances, "miHC continúa evolucionando desde una plataforma de interoperabilidad dentro de la sanidad privada hacia una infraestructura cada vez más amplia, tanto por el volumen y el tipo de información disponible como por las organizaciones conectadas", indica la Fundación IDIS.