Sanofi despedirá a 229 empleados y cerrará dos instalaciones tras la adquisición de BluePrint Medicines

Tras la compra de Blueprint por 9.100 millones de dólares, varios altos directivos de la biotecnológica han abandonado la empresa.

La compañía consolidará las operaciones en su campus de Cambridge Crossing, reubicando a los empleados restantes de Blueprint.

Los recortes forman parte de un proceso de integración y reorganización bajo la nueva CEO Belén Garijo, quien asumió el cargo en mayo.

Sanofi despedirá a 229 empleados y cerrará dos instalaciones de Blueprint Medicines en Massachusetts tras su adquisición.

Sanofi despedirá a 229 empleados y cerrará dos instalaciones de su reciente adquisición, Blueprint Medicines, en Massachusetts (Estados Unidos), como parte de un proceso de integración posterior a la adquisición de esta compañía.

Se trata del primer despido colectivo importante bajo la dirección de Belén Garijo, que asumió el cargo de CEO el pasado mes de mayo.

Los recortes, detallados en un aviso estatal de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores (WARN, por sus siglas en inglés), se producen un año después de que el gigante farmacéutico francés cerrara la compra de Blueprint por 9.100 millones de dólares (unos 7.861 millones de euros al cambio actual) para hacerse con el fármaco inmunológico poco común Ayvakit y otros candidatos a inhibidores de KIT en desarrollo.

Además de la reducción de personal, Sanofi está consolidando su presencia en Cambridge, Massachusetts, cerrando dos antiguas instalaciones de Blueprint. En este cierre se incluye la antigua sede mundial de la biotecnológica ubicada en 45 Sidney St., según informa el Boston Business Journal.

Los empleados restantes de Blueprint se trasladarán al campus de Sanofi en Cambridge Crossing, que abrió sus puertas en 2022 después de que la farmacéutica francesa consolidara varias instalaciones cercanas en el área de Boston.

En un comunicado a Fierce Pharma, un portavoz de Sanofi ha descrito los cambios previstos como parte de "decisiones organizativas meditadas para alinear nuestra estructura con nuestras prioridades comerciales a largo plazo y las necesidades de nuestra cartera comercial y proyectos en desarrollo".

"Estas decisiones se tomaron cuidadosamente para posicionar a la organización de cara al éxito futuro, sin dejar de brindar atención a los pacientes", agregó el portavoz.

De hecho, "muchos empleados de Blueprint se incorporarán a Sanofi. Quienes se vean afectados por estas decisiones ya han sido informados y seguiremos ofreciéndoles diversas vías de apoyo durante su transición".

Según el aviso WARN, los recortes se producirán entre octubre de 2026 y junio de 2027.

Movimientos

Desde la adquisición, varios ex altos directivos de Blueprint han abandonado la empresa antes de que se anunciaran estos últimos despidos masivos.

Kate Haviland, exdirectora ejecutiva de Blueprint, asumió la presidencia del consejo de administración de GC Therapeutics, una empresa de terapia celular con sede en Cambridge, Massachusetts, a principios de 2025.

Casi al mismo tiempo, Percy Carter, doctor en filosofía y director científico de Blueprint, se unió a Pfizer como nuevo responsable de las ciencias preclínicas y traslacionales.

Asimismo, a principios de 2026, la exdirectora comercial de Blueprint, Philina Lee, se convirtió en directora ejecutiva de AdvanCell, una empresa de radiofármacos respaldada por Sanofi Ventures.

Las consolidaciones posteriores a las adquisiciones representan una estrategia habitual para reducir costes en las farmacéuticas.

Sin embargo, para Sanofi, los recortes del Plan Estratégico podrían ser el preludio de una reestructuración estratégica más amplia. Con la llegada de Garijo como CEO, tras la destitución de Paul Hudson, es posible que se vislumbre una reforma corporativa aún mayor.

En su primera conferencia telefónica sobre resultados Garijo afirmó que debía "reconocer plenamente los desafíos" a los que se enfrenta Sanofi "y la necesidad de actuar con urgencia para implementar una estrategia que mejore las perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo".

No es de extrañar que los nuevos directores ejecutivos de las farmacéuticas implementen cambios importantes.

Por ejemplo, Luke Miels, de GSK, ha presentado recientemente una iniciativa de ahorro de costes de 2.500 millones de dólares, apenas seis meses después de asumir el cargo.

Aunque no se han revelado cifras específicas sobre los recortes de personal, la compañía se centra en la simplificación de procesos, las compras, la gestión de su cartera de productos maduros y la cadena de suministro para lograr este objetivo.