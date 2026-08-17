El Sindicato de Enfermería estalla tras el paso de Mónica García por Ceuta: "Ha sido una visita totalmente improductiva"

Satse rechaza la postura del Ministerio de Sanidad, que asegura que la situación está bajo control, y exige elevar el nivel de alerta en el hospital ante el colapso de los servicios.

El sindicato reclama la contratación urgente de más profesionales, mejoras en el descanso del personal y una revisión de los riesgos laborales ante las duras condiciones de trabajo y climatización.

Satse denuncia la saturación y falta de personal en el Hospital Universitario de Ceuta, agravada por la llegada masiva de migrantes y la falta de contratación suficiente cada verano.

El Sindicato de Enfermería (Satse) critica la visita de la ministra Mónica García a Ceuta, calificándola de improductiva y sin propuestas concretas para mejorar la situación sanitaria.

La inesperada visita de Mónica García al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) el pasado domingo no ha calmado las aguas sino todo lo contrario.

Durante su paso, la ministra -que tiene la competencia exclusiva de la sanidad de Ceuta y Melilla- mantuvo una reunión con los representantes sindicales de los profesionales sanitarios. Después de esto, el Sindicato de Enfermería (Satse) ha estallado contra García. Para la organización, su visita "ha sido totalmente improductiva", ya que "no condujo a nada".

"La ministra de Sanidad sólo se ratificó en su postura de que la situación sanitaria en la ciudad autónoma está controlada, tras la llegada masiva de migrantes de Marruecos. No propuso ni planteó ninguna medida para paliar la actual situación. Vino a decir que todo está bajo control", apunta la secretaria general de Satse Ceuta, Elisabeth Muñoz.

El sindicato lleva reclamando, desde el inicio de la crisis, que se dé respuesta a las necesidades de personal que sufre la ciudad autónoma.

Una realidad que, según denuncian, padece todos los veranos, al no contratarse nunca a los/as profesionales suficientes, y que este año se ha agravado mucho más. "El personal ha trabajado a destajo, bajo una presión constante, y necesita descansar. Está desmotivado, demolido y devastado", expresa Muñoz.

En lo que respecta al HUCE, la organización recalca que la situación es muy preocupante y que está impactando no sólo al servicio de Urgencias sino a todas las unidades que han debido adaptar su asistencia a esta realidad excepcional.

"El resultado son servicios y unidades saturados, aumento de pacientes por profesional y profesionales absolutamente desbordados", resalta.

Con todo, Satse ha reclamado la urgente contratación de más profesionales sanitarios y una adecuada planificación de descansos e incentivación de los que trabajan en la ciudad autónoma.

La organización sindical reitera que desde el Ministerio no se ha dado ninguna solución efectiva a los problemas existentes en el HUCE y en los centros de salud de la ciudad, algunos de ellos relacionados con la inseguridad de los profesionales durante la asistencia, principalmente, en los domicilios.

Más esperas

En Urgencias, según denuncian las enfermeras, las esperas se han alargado aún más, y, una vez realizado el triaje inicial, los pacientes tienen que esperar muchas horas.

Además, el hospital sufre problemas de climatización porque no se ha realizado la inversión necesaria en su mantenimiento, y se han llegado a alcanzar temperaturas de hasta 32 grados.

Por ello, y entre otras actuaciones y demandas recientes, Satse ha reclamado una reunión de la Junta de personal del hospital y ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las condiciones de temperatura que asume este centro sanitario.

También ha presentado un escrito a la Gerencia, a la Dirección Territorial del Ingesa en Ceuta y al Servicio de Prevención para solicitar una urgente valoración integral de los riesgos existentes en el servicio de Urgencias por la situación que se está viviendo. La presión sindical, según explica el sindicato, ha posibilitado algunas mejoras, como el contar con vigilancia en el hospital, o que se haya abierto finalmente el área de emergencias.

Centros de salud desbordados

La situación de los profesionales sanitarios que trabajan en los centros de salud también es muy preocupante, ya que se les ha instado a realizar coberturas extraordinarias fuera de su jornada de trabajo habitual e, incluso, fuera de su centro de trabajo ordinario.

"No es cierto que sea algo voluntario, sino que se les ha conminado a hacerlas pese a su claro desgaste físico, psicológico y emocional", asevera Muñoz.

De otro lado, Satse rechaza la medida propuesta desde el Ministerio de Sanidad de establecer sólo el nivel 1 del protocolo ante catástrofes con el que cuenta el centro hospitalario y demanda que se eleve al nivel 2, recordando que se han dado situaciones en días pasados de tener que atender a más de 500 personas.

"Desde el Ministerio de Sanidad, en definitiva, se está trasladando a la opinión pública una realidad que dista mucho de la que existe actualmente, ya que persisten graves problemas a los que no se ha dado solución y que son un claro reflejo de la política de ‘freno echado’ y de minimización de las señales de desgaste del sistema que se viene realizando desde hace años en la sanidad ceutí", termina Muñoz.