Mónica García deja una estela de indignación en Ceuta por atribuir a "la xenofobia" la alarma sanitaria tras la invasión

Muchos ceutíes experimentan ansiedad y miedo a salir a la calle, mientras profesionales sanitarios reclaman un mayor apoyo estatal y refuerzos.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta advirtió que la ciudad está al límite y teme un colapso médico por el agotamiento del personal sanitario.

La ministra calificó de xenófobos los avisos sobre posibles brotes de enfermedades, mientras los médicos insisten en que sus advertencias responden a la falta de recursos e higiene.

Mónica García visitó Ceuta tras 17 días de crisis sanitaria por la llegada masiva de migrantes, negando que exista colapso en el sistema de salud local.

Este domingo, la ministra de Sanidad, Mónica García, finalmente pisó Ceuta. No lo hizo durante casi 17 días, mientras desde la ciudad llegaban peticiones de ayuda de los profesionales sanitarios que —ante la llegada de miles de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio— no daban abasto por el "colapso" de la red sanitaria que llevan semanas viviendo.

Sin embargo, este 16 de agosto, la ministra negó el "colapso". García tan solo se limitó a admitir que hay algunas áreas hospitalarias que se encuentran "especialmente tensionadas". No obstante, para Enrique Roviralta, presidente del Colegio Oficial de Médicos (COM), no solo la ministra "llegó tarde", sino que también negó una evidencia: Ceuta está al límite.

Desde los días 30 y 31 de julio, cuando la ciudad vivió la llegada de migrantes más grande de su historia, el sistema médico se encuentra en una situación sin precedentes. La propia García dio los datos ante los medios de comunicación.

En los últimos 15 días, los servicios sanitarios de la ciudad han atendido a un total de 5.800 migrantes, 3.500 en Atención Primaria y 2.300 en el Hospital Universitario. Un día, se llegaron a dar 1.149 asistencias en 24 horas. Hoy, los profesionales hacen entre 200 y 400 atenciones, según la ministra. Sin embargo, García no habla de "colapso".

Para el presidente del COM, no todo se basa en las cifras del Gobierno. "Las cifras son una cosa, los datos son otra y la realidad es otra", ha contado Roviralta a EL ESPAÑOL en una entrevista telefónica.

De esa realidad, no pareció querer hablar la ministra.

"Es xenofobia"

Dentro de las muchas advertencias que han dado los profesionales desde los días 30 y 31 de julio, está que los propios migrantes podrían contraer distintas enfermedades o incluso provocar una epidemia. No por su origen, sino porque dentro de la ciudad —que tiene unos recursos limitados para atenderles— su único refugio, en muchas ocasiones, es la calle.

Sin embargo, la ministra recalcó en su rueda de prensa que sugerir estas cuestiones supone una forma de xenofobia. "Asociar inmigración con enfermedad, al igual que con delincuencia, es injusto y xenófobo", remarcó García.

Por su parte, Roviralta ha aclarado a EL ESPAÑOL que la xenofobia no tiene nada que ver con las advertencias de los médicos.

"Si tú tienes personas viviendo sin salubridad, sin higiene, sin saber si están vacunados, ni su estado de salud, eso sí o sí resulta en un trastorno y en brotes infectocontagiosos", ha apuntado el profesional. "Lo que queremos es alertar sobre lo que pasa cuando tienes a 10.000 personas en condiciones indignas", ha remarcado.

"No hemos pedido refuerzos"

A pesar de que la ministra confesó que comprende que los profesionales sanitarios están haciendo un "sobreesfuerzo" —algo por lo que les felicitó—, García también sacó pecho al afirmar que no han tenido que pedir refuerzos.

"No hemos tenido que pedir más refuerzos, no hemos pedido al resto de las comunidades", aseguró la dirigente, a la vez que decretó que la ciudad se encuentra en un nivel 1 de la Guía para la Elaboración de Planes de Catástrofes en Hospitales del INGESA.

Aunque la ministra considera un motivo de orgullo el "sobreesfuerzo" que están haciendo los profesionales sanitarios, lo cierto es que, desde dentro, la situación está llegando a su límite y podría tener consecuencias en el futuro.

"Los profesionales que están a pie de línea, a pie de obra, están exhaustos. No ven la salida, porque seguimos con 10.000 personas aquí", ha apuntado el médico. Con ello, el cansancio, la falta de medios y las atenciones diarias al límite hacen que muchos se replanteen si ese es un sitio para ellos.

"Habrá un colapso médico", ha advertido el presidente del COM, debido a que Ceuta se puede quedar "sin profesionales, porque en cualquier momento puede haber bajas médicas". El propio Roviralta sabe que, según le han contado sus compañeros, muchos se plantean irse de la ciudad.

"No es un infarto"

Como forma de mostrar a los periodistas que se reunían en la sala durante su rueda de prensa que Ceuta no se encuentra en colapso, la ministra tiró de sus años como médica para poner un ejemplo: "¿Una angina de pecho es urgente? Sí. ¿Es un infarto? No".

Según la ministra, la frase pretende mostrar que la ciudad no está colapsada. Según Roviralta, explica que antes del colapso, llega un aviso.

"Si ya tienes una angina de pecho, significa que tienes que tomar medidas para evitar el infarto", ha respondido Roviralta, que también ha insistido en que esto es un problema que no se puede basar en "esperar a que no pase esto o que no pase lo otro", ya que "en epidemiología no se espera a que pase". "Recordemos el Covid", ha apremiado el presidente del COM.

"Ya tenía que haberse desplegado aquí la UME, ya tenía que haber un hospital de campaña, ya tenía que haber refuerzos exteriores de médicos. Tiene que estar aquí el Estado", ha constatado el profesional sanitario.

Tranquilidad

Ante todo, la ministra quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a los ceutíes, a la vez que afirmó que no era posible contagiarse de ninguna persona migrante puesto que hay circuitos diferenciados de atención.

Sin embargo, la realidad se impone, una vez más. "Hay personas que tienen más miedo a ir al hospital que a su propia enfermedad crónica", ha relatado el presidente del COM a EL ESPAÑOL.

Asimismo, el profesional sanitario ha querido poner sobre la mesa no solo lo que se puede ver ahora, sino lo que se verá en el futuro. Como consecuencia de todo lo que está pasando, muchos ceutíes no se atreven ni a salir a la calle. Entre ellos, los niños.

"Muchas personas lo están pasando muy mal y después van a desarrollar ansiedad o depresión", ha considerado Roviralta, que también ha puesto en valor las consecuencias que esto puede tener en los niños que "no pueden salir a la calle". "Imagínense lo que es para un niño en verano que no pueda salir a la playa", cuenta al otro lado del teléfono.

Por ello, y con todo lo vivido desde que miles de personas llegaron a Ceuta el 30 de julio, la ciudad lanza un mensaje que, con Roviralta como portavoz, aborda el sentimiento de todas sus calles: "Nos sentimos huérfanos de Estado".