Lilly demanda a seis empresas por presuntas ventas ilegales de su nuevo fármaco experimental contra la obesidad

La FDA advirtió que la venta de retatrutida y otros productos GLP-1 no aprobados es ilegal y supone un riesgo para los consumidores.

Retatrutida aún no está aprobado por ningún organismo regulador y se encuentra en fase 3 de ensayos clínicos para la obesidad y la diabetes tipo 2.

Las demandas se dirigen a farmacias de formulación magistral, spas médicos y vendedores en línea que comercializaron el producto sin autorización.

Eli Lilly ha presentado seis demandas contra empresas estadounidenses por vender versiones ilegales de su fármaco experimental contra la obesidad, retatrutida.

Eli Lilly ha presentado seis demandas contra empresas estadounidenses a las que acusa de vender ilegalmente versiones en el mercado negro de su fármaco experimental contra la obesidad, retatrutida.

Con este movimiento, la multinacional intensifica así su campaña contra los vendedores no autorizados antes de que el medicamento haya obtenido la aprobación regulatoria.

La farmacéutica con sede en Indianápolis afirmó que las demandas van dirigidas a una serie de empresas, incluidas farmacias de formulación magistral, spas médicos y vendedores en línea que supuestamente comercializaron productos de retatrutida a los consumidores a pesar de que el medicamento aún se encontraba en fase de desarrollo clínico.

Retatrutida no está aún en el mercado. Se encuentra en la fase 3 de ensayos clínicos para la obesidad, la diabetes tipo 2 y otras afecciones relacionadas.

Ningún organismo regulador ha aprobado el compuesto para uso humano, según informó Lilly.

En junio, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU declaró que la venta de retatrutida y otras versiones no aprobadas de productos GLP-1 a los consumidores es ilegal y no puede ser procesada legalmente.

"Lo que se vende en el mercado negro no es un medicamento; no está verificado, no está aprobado y no merece la pena correr el riesgo", declaró David Hyman, director médico de Lilly, en un comunicado.

La demanda de tratamientos contra la obesidad ha impulsado un próspero mercado en línea de productos que afirman contener fármacos para bajar de peso.

Algunos vendedores han comercializado retatrutida a través de sitios web, publicaciones en redes sociales y empresas que se presentan como proveedores médicos, a pesar de obtener los productos de fabricantes no regulados, según Lilly.