Hasta 29.000 € de diferencia entre CCAA para un mismo médico: la desigualdad salarial de la sanidad española

Los investigadores han creado una herramienta de simulación pública para consultar y comparar salarios sanitarios autonómicos.

El análisis ajusta los salarios al coste de la vida, destacando a Murcia como la región donde mejor se paga a los médicos.

Las retribuciones varían también en otras categorías sanitarias, como enfermeros y técnicos, con diferencias notables según la región.

Un estudio revela que la diferencia salarial entre médicos de distintas CCAA puede llegar a 29.000 euros brutos anuales.

Desentrañar la realidad salarial de la sanidad española es harto difícil. No solo por la variedad de perfiles profesionales (médicos, enfermeros, auxiliares, técnicos, etc), sino por la fragmentación del Sistema Nacional de Salud en 17 servicios autonómicos y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dependientes directamente del Ministerio de Sanidad.

Un equipo de investigadores de las universidades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Pompeu Fabra se ha propuesto ordenar el caos retributivo del país y mostrar las diferencias que hay entre los distintos sistemas de salud.

El trabajo, publicado en la revista sobre salud pública Gaceta Sanitaria, traza una panorámica sobre los salarios brutos a lo largo del país (referenciándolos con los de Canarias) en diez categorías profesionales.

Las diferencias salariales entre los territorios llegan a ser de hasta 29.000 euros brutos anuales, en el caso de los médicos, pero en las otras categorías profesionales también se observa una notable heterogeneidad.

Este análisis, cuyo primer firmante es Ignacio Abásolo, del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos e Instituto Universitario de Desarrollo Regional de la Universidad de La Laguna, tiene en cuenta las diferencias (cuando son pertinentes) entre profesionales de primaria y del hospital, la experiencia y los complementos.

Parte de la información oficial publicada sobre retribuciones sanitarias en 2024 pero, como la realidad económica de cada región es distinta, también han ajustado las retribuciones al coste de la vida para contextualizar los resultados en términos de paridad de poder adquisitivo.

También han comparado sus resultados con nóminas facilitadas anónimamente por trabajadores sanitarios de cada autonomía.

Las categorías profesionales analizadas han sido las médicos, enfermeros, técnicos, auxiliares y administrativos.

En el primer caso, han subdividido a los profesionales entre atención primaria y hospitalaria, distintos niveles de antigüedad (cinco, 15 y 30 años), la existencia de complementos por carrera profesional o exclusividad, y la atención continuada o no. No incluyen otros complementos, como pueden ser los de productividad ligada a objetivos, transporte, docencia u otros extras que consideran "no comparables o de difícil armonización".

La máxima diferencia salarial entre regiones es de 29.278 euros brutos anuales. Se refiere a médicos de familia con una antigüedad de 30 años, grado IV de carrera profesional y complemento de exclusividad, sin incluir la atención continuada.

La retribución menor correspondería a Andalucía, con 65.574 euros, mientras que la más alta sería las de Ceuta y Melilla, con 94.852 euros.

Este es el caso más extremo. Los autores han calculado los salarios médicos medios en cada región, con Murcia destacando por arriba, con 71.696 euros anuales, seguida de País Vasco (68.299 euros) y La Rioja (64.200).

En el lado opuesto se encuentran Andalucía (56.749 euros), Asturias (56.884) y Navarra (58.757). La diferencia retributiva máxima es de 14.947 euros.

Salarios ajustados al coste de la vida

Sin embargo, al ajustar los salarios al coste de la vida, ocurren algunos cambios. Murcia sigue liderando como la región que mejor paga (79.831 euros), esta vez seguida por Castilla-La Mancha (72.521 euros) y Extremadura (69.388 euros).

En el lado contrario estarían Madrid (56.216 euros), Navarra (56.644 euros) y Cataluña (57.857 euros). La diferencia retributiva máxima entre regiones sería de 23.615 euros.

En el caso de los enfermeros, la diferencia retributiva máxima se sitúa en 19.246 euros, que es la existente entre un profesional de atención primaria en Navarra (44.538 euros) y Galicia (25.292 euros).

Entre los profesionales hospitalarios, la máxima diferencia es de 12.419 euros brutos anuales: la que hay entre Navarra (42.089 euros) y Cantabria (29.670 euros).

Las retribuciones autonómicas de las distintas categorías profesionales y sus subdivisiones se pueden observar en el artículo de Gaceta Sanitaria, que es de acceso libre, así como en el material suplementario al mismo.

Los autores han ido más allá y quieren poner a disposición pública la herramienta de simulación utilizada en el estudio, a través del repositorio institucional de la Universidad de La Laguna, donde se irá actualizando periódicamente.