Las listas de espera en Ceuta subieron un 13% en 2025 pese a que Sanidad asegura haber aumentado la inversión

Sindicatos y partidos denuncian la externalización de más de 12 servicios sanitarios por parte del Ingesa ante la falta de recursos y el aumento de la demanda.

El 84,5% de los pacientes esperan más de 60 días para una primera consulta con especialista, situando a Ceuta como la segunda peor región de España en este indicador.

El tiempo medio de espera para una operación pasó de 83 días en 2024 a 94 días en 2025, con 931 personas aguardando cirugía.

Las listas de espera quirúrgicas en Ceuta aumentaron un 13,25% en 2025, a pesar del incremento de inversión anunciado por Sanidad.

Ceuta ha atravesado en los últimos días una grave crisis migratoria que ha puesto al límite a los profesionales sanitarios y ha obligado a tener que desplegar refuerzos.

A pesar de vivir una situación extraordinaria, los especialistas llevan años demandando una mejora de las condiciones laborales ante el déficit de plantilla y la ingente cantidad de vecinos ceutíes e inmigrantes que deben asistir.

Y esto ya se traduce en cifras: las listas de espera quirúrgicas en la ciudad autónoma, cuya Sanidad depende del Estado, se elevaron un 13,25% en 2025 pese a que Mónica García ha asegurado recientemente que desde que entró en el Ministerio (noviembre de 2023) ha elevado la inversión.

Así lo señaló el pasado jueves en RNE tras la polémica en la que se ha visto envuelta después de que el sindicato médico de Ceuta haya denunciado el colapso de los servicios y la falta de un protocolo de actuación ante emergencias y catástrofes.

La ministra afirmó que todas las comunidades autónomas, y también Ceuta y Melilla, tienen planes para hacer frente a estas situaciones. "Yo creo que no se puede poner en duda a los sistemas sanitarios en este aspecto".

García también indicó que Ceuta y Melilla, "durante muchos años, no han sido una de las prioridades del Ministerio de Sanidad", algo que aseguró que ha cambiado desde su llegada a esta cartera.

"Nosotros le hemos puesto absoluta prioridad, con una directora general del Ingesa -servicio de salud del que dependen las ciudades autónomas- que tengo que felicitarla por su trabajo en estos últimos años, y con unos equipos que yo creo que están reflotando y que están reforzando la sanidad", resaltó.

Pero, lo cierto es que analizando los datos de las listas de espera (publicados por el Ministerio de Sanidad) reflejan que la situación de Ceuta no es tan favorable como asegura García.

Las listas quirúrgicas para someterse a una operación se elevaron un 13,25% en 2025 en comparación con el año anterior.

En concreto, en 2024 los ceutíes tenían que esperar 83 días de media para someterse a una operación, una cifra que pasó a 94 días en 2025.

En este territorio hay un total de 931 personas aguardando someterse a una cirugía frente a las 784 de diciembre de 2024.

De hecho, es la segunda región que más ha elevado su tiempo de espera, sólo le supera La Rioja con 14 días más de espera que en 2024.

El 84,5% de los pacientes en Ceuta que aguardan una primera consulta con un especialista supera los 60 días de espera. Estas cifras sitúan a la ciudad como la segunda región con el peor indicador de todo el país, sólo superada por Canarias (89,9%).

En general, los ceutíes esperan 72 días de media frente a los 83 de 2024. Así, el tiempo de espera para consultas externas sí que ha logrado reducirse a diferencia del acceso a las cirugías.

Cabe destacar que, a diferencia de su vecina, Melilla ha obtenido resultados bastante positivos: logró reducir los tiempos de espera hasta un 40,1% en 2025. Se pasa de 137 días en diciembre de 2024 a 82 en el mismo periodo de 2025. Actualmente, en esta región hay 901 personas a la espera para someterse a una cirugía (antes 928).

Plantillas

Es cierto que Ceuta y Melilla son las ciudades autónomas que están entre las regiones con una de las tasas de médicos en activo más altas.

No obstante, serán los territorios donde se produzca un mayor número de jubilaciones ya que casi la mitad de los profesionales son mayores de 55 años.

Estas cifras demuestran que se podrían elevar los tiempos de espera si no hay relevo generacional, ya que actualmente sólo un tercio de los médicos son menores de 35 años.

Así lo señala el reciente estudio sobre Demografía Médica 2025 elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC).

Además, estas ciudades junto a Andalucía son las que cuentan con menos especialistas.

Ceuta (1,63) y Melilla (1,52) no llegan ni a los 2 especialistas por cada 1.000 habitantes frente al 2,15 de la media nacional.

Externalización de servicios

Por otro lado, desde hace meses, tanto partidos políticos como los sindicatos médicos denuncian la externalización de servicios por parte del Ingesa.

El pasado mes de mayo, el Partido Popular (PP) de Ceuta denunció que el Ingesa había externalizado ya más de 12 servicios sanitarios.

Entre los servicios citados se encuentra el radiodiagnóstico, la hemodiálisis, logopedia, psiquiatría infantil, las endoscopias digestivas, las artroresonancias, los traslados sanitarios para evacuaciones (ambulancias y helicóptero), la neurofisiología clínica, el código ictus y determinadas pruebas de laboratorio de análisis clínico y de anatomía patológica.

Unas medidas que, según fuentes del organismo, no son ciertas. "Sólo se están externalizando servicios de forma puntual porque el servicio no puede absorber tanta demanda".

De hecho, ya lo aseguró hace unos meses: "la derivación de procedimientos no responde en ningún caso a una disminución de la actividad asistencial, sino, por el contrario, a la existencia de un incremento significativo de la demanda, que no puede ser absorbido en su totalidad con los recursos disponibles en un momento determinado".

Con todo, la administración justifica el recurso a la sanidad privada como una medida de choque temporal ante la saturación del sistema. No obstante, el repunte del 13% de las demoras reabre el debate sobre si los recursos presupuestarios asignados resultan suficientes para absorber la demanda real en la ciudad autónoma.