Los sindicatos médicos denuncian que Ceuta se ha convertido en "una auténtica zona de catástrofe asistencial"
La llegada de 2.000 personas en apenas una semana ha desbordado el sistema.
Esto ha provocado un colapso en los recursos de acogida y asistencia.
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Las claves
Generado con IA
Los sindicatos médicos denuncian que Ceuta vive una catástrofe asistencial por la llegada masiva de inmigrantes y la falta de recursos.
Cerca de 2.000 inmigrantes han llegado en poco más de una semana, desbordando los servicios sanitarios y de emergencia de la ciudad.
El colapso afecta especialmente a servicios como Urgencias, Radiología y Atención Primaria, agravando una situación ya crítica por la falta de personal.
En lo que va de 2026, se han contabilizado 26 fallecidos intentando llegar a Ceuta, evidenciando el impacto sanitario y humanitario de la crisis.
Ceuta está pasando por una situación crítica. Diversos sindicatos médicos de la región han denunciado que la llegada masiva de inmigrantes a nado en los últimos días, unido a las graves carencias estructurales del sistema han aumentado la presión asistencial.
Para las organizaciones, la ciudad autónoma (cuya Sanidad depende del Estado) se ha convertido "en una auténtica zona de catástrofe asistencial" que se ha ido agravando con el paso de los años.
Ahora, la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) ha respaldado a sus compañeros y ha solicitado al Estado su intervención.
Según ha asegurado la organización médica sindical de Ceuta (SMC), la llegada de cerca de 2.000 personas en apenas una semana y media ha desbordado los recursos de acogida y asistencia de la ciudad.
"Esto ha provocado un escenario propio de una emergencia nacional mientras el Ministerio de Sanidad continúa negando una realidad que afecta tanto a profesionales como a pacientes", asegura CESM en un comunicado.
No sólo se ha asegurado que la ciudad no es zona de difícil cobertura, "sino que se ha ignorado la petición que el sindicato lleva haciendo desde 2021, cuando se reclamaba su declaración como zona de potencial conflicto, desastre humanitario y catástrofe", precisan.
Para el colectivo médico, Ceuta se ha convertido "en una auténtica zona de catástrofe asistencial", donde los profesionales sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencia trabajan al límite para responder a una situación que hace tiempo dejó de ser puntual para convertirse en un problema permanente.
El sindicato ceutí advierte, además, de que este escenario podría agravarse todavía más ante un posible "efecto llamada" y la eventual llegada de decenas de miles de personas a Ceuta.
Una presión de semejante magnitud resultaría completamente inasumible para unos servicios sanitarios, asistenciales y de emergencia que "ya se encuentran al límite de su capacidad".
Recuerdan que cada una de las personas que alcanza la costa necesita una valoración sanitaria inmediata. Muchos llegan con cuadros de hipotermia, agotamiento extremo, lesiones traumáticas o síntomas compatibles con ahogamiento, obligando a movilizar recursos humanos y materiales que ya eran insuficientes antes de esta crisis.
Colapso de los servicios
A esta presión asistencial se suma el colapso del servicio de Radiodiagnóstico, que debe asumir un elevado número de pruebas destinadas a la determinación de la edad de los inmigrantes mediante radiografías de muñeca y ortopantomografías, desviando recursos que deberían estar destinados a la atención sanitaria ordinaria.
El SMC recuerda que esta situación no surge de manera inesperada, sino que es la consecuencia de años de falta de planificación y de una política sanitaria "incapaz de reforzar los recursos de una ciudad sometida permanentemente a una presión asistencial excepcional".
"Resulta especialmente llamativo que hace apenas unos meses el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, defendiera públicamente que Ceuta y Melilla ya no podían considerarse zonas o puestos de difícil cobertura, minimizando los problemas de captación de profesionales y asegurando que la situación había mejorado", dicen desde el sindicato.
Mientras desde Madrid se insistía en que Ceuta había dejado atrás esa condición, la ciudad, según dichas organizaciones, afronta ahora una crisis que vuelve a demostrar precisamente lo contrario: una plantilla insuficiente, servicios tensionados y una presión asistencial "que ninguna otra área sanitaria del país soporta en estas circunstancias".
El sindicato recuerda además que el drama humano continúa cobrándose vidas.
En lo que va de 2026 se han recuperado 26 personas fallecidas intentando alcanzar Ceuta por mar, una tragedia que pone de manifiesto la gravedad de una situación que trasciende el ámbito migratorio y tiene también un impacto sanitario y humanitario.
Para el SMC, esta ya no es únicamente una crisis migratoria; es también una emergencia sanitaria que exige una respuesta inmediata del Gobierno.
La organización considera imprescindible reforzar de manera urgente los recursos humanos y materiales del Área Sanitaria de Ceuta, dotar de más profesionales a los servicios de Urgencias, Radiología, Atención Primaria y 061, y articular un plan extraordinario que permita atender una situación "que supera con creces la capacidad ordinaria de la ciudad".
El sindicato advierte de que esta crisis coincide, además, con el periodo estival, la Operación Paso del Estrecho (OPE) y una plantilla médica que continúa sufriendo déficit de especialistas y sobrecarga asistencial.