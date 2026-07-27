Las ventas de AstraZeneca crecen un 9% hasta junio gracias a la demanda de sus fármacos contra el cáncer

AstraZeneca ha iniciado seis ensayos de fase III para un nuevo fármaco oral contra la obesidad y la diabetes tipo 2, y prevé más de 20 resultados de ensayos avanzados en los próximos 18 meses.

El beneficio operativo aumentó un 11% a tipos de cambio constantes, llegando a 10.500 millones de dólares.

Las ventas de medicamentos contra el cáncer crecieron un 15% y suponen el 46% de los ingresos de la compañía.

AstraZeneca incrementó sus ventas un 9% hasta junio de 2026, alcanzando 30.672 millones de dólares, impulsada por la demanda de fármacos oncológicos y para enfermedades raras.

AstraZeneca mantiene sus previsiones de crecimiento. Sus ventas alcanzaron los 30.672 millones de dólares (26.940 millones de euros al cambio actual) en el primer semestre de 2026 gracias a la fuerte demanda de medicamentos contra el cáncer y las enfermedades raras. Esto supone un incremento del 9% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Así lo ha señalado la compañía en la presentación de resultados, expresando su confianza en que los recientes contratiempos en los ensayos clínicos no habían mermado sus perspectivas a largo plazo.

El beneficio operativo creció un 11% más a tipos de cambio constantes, hasta alcanzar los 10.500 millones de dólares (9.222 millones de euros).

Las ventas de productos oncológicos alcanzaron los 14.124 millones de dólares (12.408 millones de euros) hasta junio, con aumento del 15% respecto al año anterior. Esta área terapéutica supone el 46% de los ingresos del laboratorio.

Le siguen los productos biofarmacéuticos con unos ingresos de 11.200 millones de dólares (9.839 millones), que cayeron un 5% frente al mismo periodo de 2025.

En concreto, los medicamentos para enfermedades respiratorias crecieron un 9%, sin embargo el área cardiovascular, renal y metabólica registró una caída del 12% y las enfermedades infecciosas del 26%.

Esta es la consecuencia de la pérdida de patente de Farxiga (para tratar la diabetes tipo 2, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica) en Estados Unidos.

Por otro lado, los fármacos para enfermedades raras anotaron una facturación de 4.900 millones de dólares (4.304 millones), un 11% más. Estas suponen el 16% de los ingresos de la compañía.

AstraZeneca sigue esperando que las ganancias básicas por acción de 2026 aumenten en un porcentaje bajo de dos dígitos a tipos de cambio constantes, con un crecimiento de los ingresos totales de entre el 5% y el 9% en 2026.

El año pasado registró un crecimiento de las ventas y de los beneficios de aproximadamente el 8% y el 11%, respectivamente.

Con todo, aspira a alcanzar los 80.000 millones de dólares (70.239 millones de euros al cambio actual) en ingresos anuales para 2030. Un objetivo que, según los analistas de JPMorgan, sigue siendo alcanzable después de que los beneficios del segundo trimestre superaran las previsiones y las ventas fueran las esperadas.

Nuevos ensayos

Así, AstraZeneca anunció que en el segundo trimestre inició seis ensayos de fase III del fármaco candidato oral GLP-1 elecoglipron para la obesidad y la diabetes tipo 2, lo que lo convierte en uno de sus mayores programas de ensayos en fase avanzada, en su intento por competir con los actores ya establecidos.

Además de los dos estudios oncológicos en fase avanzada, el laboratorio también se prepara para más de 20 resultados de ensayos de fase III en los próximos 18 meses.

"El crecimiento se está moderando claramente, y los inversores seguirán muy centrados en los resultados de los principales ensayos oncológicos que se publicarán a finales de este año", dijo Adam Vettese, analista de eToro.