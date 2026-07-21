Los sindicatos del convenio de oficinas de farmacias estudian ir a la huelga si la patronal no desbloquea el conflicto

El conflicto afecta a 70.000 trabajadores y las movilizaciones se intensificarán a partir de septiembre si no hay avances en la negociación.

La patronal ofrece una subida del 14% y otras mejoras, pero acusa a los sindicatos de rechazar seis propuestas completas y vinculantes.

Las organizaciones sindicales exigen un aumento salarial del 16% en cuatro años y critican las propuestas de la patronal por insuficientes.

Los sindicatos del convenio de oficinas de farmacia estudian convocar una huelga si la patronal no desbloquea la negociación.

La guerra entre los sindicatos (CCOO, UGT, CIG y Fefane) y la patronal por el convenio de oficinas de farmacia sigue más viva que nunca. En la última reunión se rompieron los lazos entre ambas partes y parece que el conflicto no va a resolverse a corto plazo. O, al menos, por el momento.

Según ha podido saber este diario, las organizaciones sindicales intensificarán sus movilizaciones a partir de septiembre y están estudiando ir a la huelga si la patronal no mueve ficha. Aunque no tienen definidas las medidas exactas que se van a tomar, no se descarta ninguna todavía.

De momento, ya tienen todo listo para la concentración de este próximo jueves 23 que se celebrará a las puertas de la sede de FEFE, la patronal. Además, tienen prevista otra más en la segunda quincena de septiembre en el caso de que el conflicto siga encallado.

A estas alturas del verano, patronal y sindicatos han pospuesto la negociación hasta septiembre, para retomar con renovadas fuerzas las reivindicaciones en las que hay más puntos de desencuentro. Por ejemplo, en los salarios. Sin embargo, la sensación de ruptura está tan presente que, por eso, los sindicatos están pensando en dar un paso más.

Los representantes de los farmacéuticos acusan a la patronal de "establecer líneas rojas" imposibles de negociar.

Propuestas

Todo ocurrió en el encuentro del pasado 30 de junio con el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) presente. Tras la cita llovieron todo tipo de acusaciones, la patronal señaló a los sindicatos de rechazar ya seis propuestas "completas, serias y vinculantes", mientras que las organizaciones precisan que las medidas planteadas son aún insuficientes.

La última de las propuestas, según FEFE, proponía "mejoras relevantes para los trabajadores", como un incremento salarial acumulado del 14% durante la vigencia del convenio, una reducción de 12 horas de la jornada ordinaria anual, así como una rebaja del periodo de prueba, mejoras en los preavisos y una mayor flexibilidad en la organización de vacaciones y acumulación de descansos.

Por su parte, los sindicatos acusan a la patronal de proponer subidas retributivas "que incluso inicialmente estaban por debajo de los incrementos a cuenta contemplados en el convenio durante la ultraactividad del mismo".

Las organizaciones sindicales proponen, al menos, un aumento del 16% del salario en los cuatro años de vigencia del convenio.

Además, denuncian que la patronal se niega a abonar las subidas salariales con carácter retroactivo desde principios de 2025, fecha en la que debería haber entrado en vigor el nuevo convenio.

Los sindicatos indican que han hecho todo lo que está en su mano por intentar llegar a un acuerdo.

De hecho, han aceptado "la posibilidad de incrementar la duración de la jornada diaria por encima de 9 horas, e incluso planteamos la opción de consultar ante nuestras bases la propuesta de la patronal de flexibilizar el descanso semanal a cambio de que la subida salarial fuese del 15,5%", señalaron en un comunicado hace unas semanas.

Esta subida sería en incrementos del 2% en 2025; del 3% en 2026, del 5,25% en 2027 y del 5,25% en 2028.

Los representantes de los trabajadores valoran que el contexto socioeconómico actual es "sensiblemente mejor" que el del anterior convenio, con el que "hubo una pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la congelación salarial que se registró durante la pandemia de la Covid".

Mientras tanto, 70.000 trabajadores de las oficinas de farmacia siguen con la norma paralizada a la espera de un acercamiento entre ambas partes que logre cerrar el nuevo convenio en el que se lleva trabajando casi dos años.