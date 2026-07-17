Sanidad saca a consulta pública el real decreto para reformar las Áreas de Capacitación Específica y la formación MIR

Actualmente, universidades y sociedades científicas están cubriendo la formación avanzada mediante títulos propios y másteres, ante la falta de reconocimiento oficial de las ACE.

La reforma surge del trabajo conjunto entre el Ministerio, sociedades científicas y comunidades autónomas, buscando definir nuevos itinerarios formativos y especialidades.

El objetivo es adaptar la formación sanitaria a las necesidades actuales, mejorar la subespecialización y reforzar la acreditación de competencias profesionales avanzadas.

Sanidad ha sacado a consulta pública un real decreto para reformar las Áreas de Capacitación Específica (ACE) y actualizar la formación MIR.

Las Áreas de Capacitación Específica (ACE) que aprobó Sanidad en 2022 todavía no han sido creadas tras un vacío legal que impide desarrollarlas. Por este motivo, el departamento de Mónica García ha sacado a consulta pública un real decreto para reformar dichas áreas, así como regular los Diplomas de Acreditación, de Acreditación Avanzada y actualizar la formación MIR.

Cabe recordar que el objetivo de las ACE es poner en marcha un sistema de subespecialización en los hospitales. Para poder formarte en una, primero tienes que haber terminado por completo la residencia de la especialidad escogida y acreditar mínimo dos años de ejercicio profesional.

Una medida que nunca se llegó a implantar y que actualmente las universidades y las propias sociedades científicas están cubriendo estas funciones a través de títulos propios y másteres. Pero para lo que no hay apenas reconocimiento.

Por eso, según se especifica en el texto de consulta pública, esto requiere una actualización para adaptarse a la evolución de la formación continuada y a las necesidades actuales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La experiencia acumulada desde la entrada en vigor de su regulación (última reforma en 2022) ha puesto de manifiesto la conveniencia de revisar determinados aspectos de su régimen jurídico, con el fin de favorecer una mayor integración entre los instrumentos de formación continuada y el modelo de formación sanitaria especializada (como el MIR).

Se pretende también mejorar la adecuación de la formación a las necesidades asistenciales y reforzar la adquisición y acreditación de competencias profesionales avanzadas.

Esta modificación permitirá rediseñar el mapa de la formación MIR, actualizando los itinerarios y mejorando la coherencia entre los distintos instrumentos de cualificación y desarrollo profesional previstos en la normativa de ordenación de las profesiones sanitarias.

El Ministerio sostiene que no existe otra alternativa regulatoria para hacer estas modificaciones porque se trata de materias reservadas a regulación reglamentaria relativas a requisitos, procedimientos y efectos jurídicos de los diplomas de acreditación y de las ACE.

Es de vital importancia "la modificación del marco normativo vigente, a fin de introducir las adaptaciones necesarias", concluye Sanidad.

Trabajo conjunto

Así, este nuevo real decreto surge del trabajo conjunto con las sociedades científicas (Facme).

Como ya adelantó este diario, ambas partes han impulsado un espacio de trabajo en el que se está estudiando la creación de nuevas especialidades, así como la definición del itinerario formativo que debería tener cada una.

En este espacio -creado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS)- también participan las comunidades autónomas.