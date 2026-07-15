Madrid rechaza las guardias obligatorias de 17h de Mónica García y propone que sean voluntarias y de 24h

Los sindicatos médicos y facultativos piden la voluntariedad de las guardias para todos los grupos de edad, no solo para los mayores de 55 años.

Madrid defiende que cualquier cambio en las guardias debe respetar la libertad de elección de los profesionales y garantizar la seguridad laboral.

El Gobierno madrileño aboga por avanzar hacia un modelo sin obligatoriedad de guardias y pide al Ministerio una transición planificada y viable.

La Comunidad de Madrid rechaza la propuesta de guardias médicas obligatorias de 17 horas y plantea que sean voluntarias y de 24 horas.

La polémica por las horas de guardia sigue viva. El Estatuto Marco ya ha pasado el proceso de audiencia pública y actualmente el Ministerio de Sanidad está analizando las correspondientes alegaciones. Entre ellas, están las presentadas por la Comunidad de Madrid. En cuanto a este tema, el Ejecutivo regional rechaza las guardias de 17 horas de Mónica García y propone que sean voluntarias y de 24 horas.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso defiende avanzar hacia un modelo sin obligatoriedad de guardias médicas de 24 horas. Así, reclama al Ministerio "una transición planificada y viable para hacerlo posible", aclara la Consejería de Sanidad madrileña en un comunicado.

Todo esto surge después del Consejo Interterritorial del pasado viernes en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, señaló a varias comunidades del Partido Popular (PP) de rechazar la rebaja de las guardias de 24 a 17 horas.

"Nos piden por debajo y de tapadillo que no las limitemos, que no recurramos al consentimiento del profesional y al refuerzo de la protección de la salud laboral. Y, también, nos piden claro que no quitemos las guardias de 24 horas", precisó García en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Por eso mismo, Madrid ha hecho pública su postura "ante las interpretaciones erróneas difundidas los últimos días", precisa la Consejería.

La Comunidad está a favor de avanzar hacia un nuevo modelo organizativo en el que estas jornadas dejen de ser obligatorias para todos los profesionales sanitarios.

"Este compromiso ya se está trabajando en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que constituyó el pasado mes de febrero un grupo de trabajo integrado por médicos de diferentes especialidades y hospitales para estudiar y desarrollar alternativas que permitan evolucionar hacia esto", aclara.

No obstante, la comunidad considera que una transformación de esta magnitud debe realizarse con rigor y con todas las garantías para pacientes y profesionales.

Por ello, entiende que el anteproyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad debería ir acompañado de un análisis técnico, jurídico y económico previo que acreditara su viabilidad y su impacto sobre la organización de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Una petición que ha sido realizada de forma reiterada por las comunidades autónomas y que no se ha aportado hasta la fecha", insiste Madrid.

Igualmente, la región defiende que cualquier decisión relacionada con la realización de guardias de 24 horas debe respetar la libertad de elección de los profesionales.

La autonomía considera que aquellos médicos que deseen seguir realizando este tipo de jornadas "puedan hacerlo de manera libre y voluntaria, garantizando siempre las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles".

De hecho, para Madrid, dicha voluntariedad no debe "verse condicionada exclusivamente por la emisión de un informe por parte de los servicios de prevención".

Médicos

La voluntariedad de las guardias es una de las reiteradas medidas que los médicos llevan demandando desde hace meses.

El Estatuto Marco de García propone una limitación de estas jornadas a 17 horas. No obstante, como ha precisado la ministra en repetidas ocasiones: "la norma sólo fija unos topes máximos. Pero, son las comunidades autónomas las que deben adaptar la normativa. Ellas son las que deciden si una guardia es de 12 o 14 horas. Pero, claro para eso se necesita ampliar las plantillas", decía.

Sin embargo, los facultativos ven esa rebaja insuficiente.

Cabe recordar que en la actualidad las guardias son voluntarias a partir de los 55 años. Por su parte, los sindicatos médicos reclaman que se extienda esta medida a todos los grupos de edad.

Algo que el Ministerio considera totalmente "inviable para el cumplimiento del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos".