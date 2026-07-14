Sanidad vuelve a batir un récord en la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada con 12.850

Se refuerzan las medidas contra el fraude tecnológico durante las pruebas, prohibiendo dispositivos electrónicos y utilizando sistemas de detección de radiofrecuencias y materiales ferromagnéticos.

El examen de acceso se realizará el 23 de enero de 2027 en 26 localidades españolas, con un 10% de plazas reservadas para personas con discapacidad.

Desde 2018, el Sistema Nacional de Salud ha incrementado en un 53% su capacidad de formación, sumando 4.448 plazas más.

Sanidad bate un nuevo récord en la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada para 2027, con 12.850 plazas, 484 más que el año anterior.

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a batir un récord en la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (Medicina, Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física) para 2027. Convocará 12.850, lo que supone 484 plazas más que en la convocatoria de este año.

Desde 2018, el Sistema Nacional de Salud ha ampliado su capacidad de formación en 4.448 plazas, lo que representa un crecimiento acumulado del 53%.

La oferta se ha elaborado a partir de las propuestas de las comunidades autónomas y ha contado con los informes de la Comisión Delegada de Enfermería, el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Se ha aprobado en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada este martes.

En concreto, la distribución de plazas será la siguiente. Para Medicina (MIR) se convocarán 9.676; para Enfermería (EIR) 2.341; en el caso de Farmacia (FIR) 377; Psicología Clínica (PIR) 293 plazas; Química (QUIR), 37; Biología (BIR), 69 y Física (RFIR) 57 plazas.

El 10% de las plazas se reserva para el turno de personas con discapacidad, conforme a lo establecido en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias.

Así, el examen se celebrará el sábado 23 de enero de 2027. El llamamiento comenzará a las 13—12 en Canarias— y el ejercicio se iniciará a las 14—13 en Canarias—.

El examen podrá realizarse en 26 localidades de toda España: Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Oviedo, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cáceres, Santander, Granada, Palma, Logroño, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Vigo, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El ejercicio consistirá en un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única respuesta correcta.

Las personas aspirantes dispondrán de cuatro horas y media para completarlo. Cada respuesta correcta se valorará con tres puntos, mientras que cada respuesta incorrecta restará un punto. Las preguntas no contestadas no se valorarán. La puntuación final estará integrada en un 90% por el resultado del examen y en un 10% por los méritos académicos acreditados.

Refuerzo fraude

Además, se reforzarán las medidas de prevención y detección del fraude tecnológico durante la celebración de las pruebas.

Para ello, la Comisión de RRHH ha aprobado, a petición del Ministerio de Sanidad, la creación de un grupo de trabajo sobre fraude e impacto de las nuevas tecnologías.

Este grupo analizará los riesgos asociados al uso de dispositivos y herramientas tecnológicas y propondrá medidas comunes para reforzar la seguridad, la integridad y la igualdad de condiciones en estos procesos.

El personal responsable podrá emplear equipos pasivos capaces de detectar radiofrecuencias, campos electromagnéticos, materiales ferromagnéticos y otras señales asociadas a la presencia de dispositivos ocultos.

Estos sistemas tendrán exclusivamente funciones de detección y no podrán interceptar comunicaciones, acceder a contenidos, identificar a las personas aspirantes, tratar datos personales ni interferir en las comunicaciones electrónicas.

Durante el acceso, la permanencia y la realización de la prueba estará prohibida la tenencia o utilización de teléfonos móviles, relojes digitales o inteligentes, auriculares, microauriculares, gafas inteligentes, cámaras, tabletas, ordenadores portátiles, dispositivos de geolocalización y cualquier otro elemento que permita almacenar, transmitir o recibir información.

Únicamente se permitirá utilizar un reloj analógico de esfera y agujas que carezca de conectividad, almacenamiento de información o cualquier otra función distinta de indicar la hora.

La tenencia, utilización, ocultación o activación de dispositivos prohibidos, así como cualquier actuación destinada a eludir los controles, tendrá la consideración de conducta fraudulenta y podrá dar lugar a la anulación del ejercicio y a la exclusión del proceso selectivo.

La negativa reiterada a colaborar en las comprobaciones podrá tener las mismas consecuencias.