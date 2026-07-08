Las peticiones de enfermeras españolas para trabajar en el extranjero crecen un 20% en el último año

Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas con mayor número de solicitudes para trabajar fuera.

Noruega, Estados Unidos, Suiza e Irlanda son los países que más demandan enfermeros españoles.

La principal causa de esta fuga es la precariedad laboral en España, con contratos temporales, inestabilidad y sobrecarga de trabajo.

Las solicitudes de enfermeras españolas para trabajar en el extranjero crecieron un 20% el último año, alcanzando las 1.356 peticiones.

El año pasado, 1.356 profesionales de enfermería solicitaron el certificado de buena conducta, un documento imprescindible para que puedan trabajar en el extranjero.

La cifra es un 20% mayor que las 1.134 peticiones que hubo en 2024. El Consejo General de Enfermería alerta de esta "fuga" de enfermeras y pide al Ministerio de Sanidad y a las comunidades que no se queden de brazos cruzados.

"Llevamos años denunciando esta situación y, lejos de intentar poner soluciones, vemos que cada vez son más los compañeros y compañeras que deciden marcharse en busca de mejores oportunidades laborales", denuncia Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo.

"Resulta dramático ver cómo las universidades españolas forman miles de enfermeras anualmente que luego, debido a las malas condiciones que ofertan las comunidades y a la sobrecarga de trabajo que existe actualmente en los sistemas sanitarios, se ven obligadas a buscar empleos en el extranjero".

"No podemos permitirnos tener profesionales con una de las mejores formaciones del mundo y luego no hacer políticas reales para que quieran trabajar aquí. Contratos temporales, inestabilidad y sobrecarga de trabajo diario son las grandes losas a las que se enfrenta actualmente el sistema".

Noruega, Estados Unidos, Suiza e Irlanda son algunos de los países que más enfermeros españoles demandan.

Por comunidades autónomas, Cataluña es la que ha registrado más solicitudes: 271, seguida de Madrid, con 225, y Comunidad Valenciana, con 217, según los datos proporcionados por el Consejo General de Enfermería.

Les siguen Andalucía (149), Canarias (108), País Vasco (73), Baleares (48), Galicia (45), Castilla-La Mancha (36), Aragón (31), Murcia (29), Castilla y León (27), Navarra (22) y Asturias (16).

Las comunidades con menos peticiones son La Rioja (7), Cantabria (6) y Extremadura (5), así como las ciudades autónomas de Ceuta (3) y Melilla (2).

Pérez Raya reitera la importancia de trabajar conjuntamente para evitar el problema de la fuga de enfermeras a corto y medio plazo.

"Lo primero que hay que hacer es mejorar la situación actual de las enfermeras, evitar la temporalidad, ofrecer contratos estables, reconocer la categoría profesional a la que pertenecen las enfermeras".

"Mientras esto no ocurra", continúa, "no podremos competir con países que de verdad valoren y remuneren el trabajo de las enfermeras como se merece".