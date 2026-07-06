Sánchez avisa a los médicos: sólo el Ministerio de Sanidad puede negociar el Estatuto Marco del personal sanitario

Los sindicatos médicos han vuelto a pedir la mediación directa de Pedro Sánchez y de otros ministerios para intentar resolver el conflicto abierto con Sanidad.

El Comité de Huelga critica que su exclusión de la negociación del Estatuto Marco y la falta de implicación del Gobierno agravan el conflicto y mantienen la huelga.

La respuesta, firmada por el director de gabinete de Pedro Sánchez y no por el presidente, ha sido percibida por los médicos como una muestra de desprecio.

El Gobierno ha respondido al Comité de Huelga de los médicos que solo el Ministerio de Sanidad es competente para negociar el Estatuto Marco del personal sanitario.

Presidencia del Gobierno ha contestado, más de dos meses después, a una carta enviada por el Comité de Huelga de los médicos para pedir su mediación en el conflicto que mantienen con el Ministerio de Sanidad por la reforma del Estatuto Marco.

En ella, indica que el departamento que dirige Mónica García es "el interlocutor competente para canalizar el diálogo y valorar las distintas propuestas que puedan formularse dentro de los cauces institucionales y procedimentales establecidos".

El Comité de Huelga ve esta respuesta como una forma de "desprecio", pues ni siquiera va firmada por Pedro Sánchez sino por su director de gabinete, Diego Barrios.

El 27 de abril, el comité (formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos junto al Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, el Sindicato Médico de Euskadi y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes) remitió una carta abierta para pedir al presidente del Gobierno que desbloquee el conflicto con Sanidad.

El 23 de junio recibieron la contestación por escrito. En la misiva, el presidente les agradece la disposición al diálogo pero les recuerda que Sanidad y las organizaciones del Ámbito de Negociación (los sindicatos Satse, CCOO, UGT y CSIF) llegaron a un acuerdo en enero para aprobar un nuevo Estatuto Marco.

A mediados de abril quedó constituida la Comisión del Seguimiento del acuerdo y, ya en junio, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que está en trámite de audiencia e información pública.

"Este trámite representa una oportunidad singular para que perspectivas y sensibilidades adicionales a las canalizadas a través de los órganos de representación sean incorporadas al proceso, contribuyendo así a enriquecer el análisis y a favorecer soluciones equilibradas", indica la respuesta.

Sin embargo, desde Moncloa recuerdan que, "de conformidad con las normas que rigen la actuación del Gobierno", es el Ministerio de Sanidad el órgano competente para la negociación y, "desde esta perspectiva, queremos trasladar nuestra voluntad de seguir favoreciendo un diálogo constructivo que permita seguir avanzando con el debido respeto a los procedimientos y a los distintos actores implicados".

El Comité de Huelga "lamenta profundamente la respuesta" a su solicitud de mediación, indicando que Sánchez "cierra la puerta a cualquier posibilidad de reconducir la situación actual a través del diálogo".

"No se aprecia en el texto un ápice de preocupación por el impacto en la asistencia sanitaria a consecuencia de la huelga, ni objeción alguna al hecho de que en la negociación del Estatuto Marco no estuvieran los sindicatos médicos, ni mención al rechazo unánime de la profesión al documento", señala en un comunicado.

"Sólo aparece una descripción fría y desvirtuada de los hechos" y una defensa "retórica" de "los órganos de representación", apunta, haciendo notar que los médicos "ni siquiera merecen su firma al pie de su nota de desprecio".

"A juicio de las organizaciones del Comité, este Gobierno no parece interesado en poner fin a una huelga que ha provocado él mismo y mantiene su cerrazón de llegar incluso a ignorar que ni siquiera los sindicatos que firmaron el Anteproyecto de Estatuto Marco lo apoyan actualmente y que la posibilidad de que la norma salga adelante en lo que queda de legislatura es remota".

Los sindicatos que forman parte del Comité de Huelga han remitido una nueva carta al presidente del Gobierno, con fecha del 25 de junio, volviendo a pedir su implicación directa en la solución del conflicto, así como al resto de ministerios afectados por sus demandas.