Vithas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU se alían para impulsar la docencia y la investigación

De izquierda a derecha, arriba: Rosa Visiedo, David Baulenas y Tomás Chivato. Abajo: Javier Tello y Pedro Rico.

Las claves

Las claves Generado con IA Vithas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU han firmado una alianza estratégica para impulsar la docencia y la investigación en Ciencias de la Salud. El acuerdo permitirá que alumnos de cuatro universidades CEU realicen prácticas en hospitales Vithas de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. La colaboración incluye a estudiantes de grados como Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Genética, Farmacia, Nutrición, Ingeniería Biomédica, Biotecnología y Bioinformática. El convenio, vigente desde el curso 2026-2027 y prorrogable, también contempla proyectos sociales y de salud comunitaria conjuntos.

Vithas ha firmado una alianza estratégica con la Fundación Universitaria San Pablo CEU para que los alumnos de sus cuatro universidades realicen prácticas en los centros del grupo, así como impulsar actividades de investigación e innovación.

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables y entra en vigor en el curso 2026-2027 para las universidades CEU San Pablo (Madrid), CEU Cardenal Herrera (Comunidad Valenciana), CEU Abat Oliba (Barcelona) y CEU Fernando III (Sevilla).

Los estudiantes que se beneficiarán del acuerdo son los que cursen los grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Genética, Farmacia, Nutrición, Ingeniería Biomédica, Biotecnología y Bioinformática y datos masivos.

Su ámbito de aplicación serán los hospitales Vithas de las comunidades Valenciana, Andalucía, Madrid y Cataluña.

El acuerdo también contempla la realización conjunta de acciones y proyectos sociales que contribuyan al bienestar de la comunidad mediante programas de salud, prevención y educación accesibles e internacionales.

Al acto de la firma han asistido Pedro Rico, CEO de Vithas, y David Bualenas, director corporativo de Asistencia, Calidad, Docencia e Innovación de la compañía, Javier Tello, director de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo y directora de Proyectos Estratégicos de la Fundación, y Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo.

Pedro Rico ha señalado que en Vithas "hemos formado ya a miles de estudiantes de grados universitarios y FP Dual del ámbito de la salud desde nuestro compromiso con las nuevas generaciones de médicos, enfermeros y muchas otras profesiones sanitarias, y con el avance de las Ciencias de la Salud".

La nueva alianza, ha destacado, "da continuidad a nuestra vocación docente y refuerza la colaboración con una de las universidades más prestigiosas de España", así como representa "nuevas oportunidades para que nuestros profesionales puedan desarrollar sus carreras docentes e investigadoras junto a su labor asistencial dentro de Vithas".

Por su parte, Javier Tello ha señalado que el acuerdo "refleja la apuesta del CEU por construir alianzas estables con los mejores socios del ámbito sanitario".

"La especial sintonía que mantenemos con Vithas, basada en valores compartidos y en una visión común de la excelencia asistencial, docente e investigadora, convierte esta colaboración en una oportunidad única".